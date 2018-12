Review: erg compacte zwart-witprinter

De LaserJet Pro M15 en M28-serie van HP behoren tot de kleinste laserprinters en zijn bedoeld voor kleine werkplekken. Deze nieuwe generatie (na de LaserJet Pro M14 en M25/27) is dertig procent kleiner dan de vorige. Toch halen ze snelheden tot achttien à negentien pagina's per minuut (ppm). De M28-serie is een compacte multifunctional die ook kopieert en scant. Wij testten de nog kleinere M15w die alleen print.

Kenmerken

De HP LaserJet Pro M15w meet 346 x 189 x 159 mm in gesloten toestand en weegt 3,8 kg. Als je de papierkleppen opent, stijgen de afmetingen tot maximum 346 x 348 x 280 mm.

Het apparaat print aan 19 ppm in zwart aan maximaal 600 dpi. De printer werkt via een usb 2.0-aansluiting (kabel is meegeleverd) of over het netwerk via een Wireless-B/G/N draadloze verbinding (alleen 2,4 GHz frequentie).

Je kan printen op gewoon papier, enveloppen, briefkaarten en labels met een papiergewicht van 65 tot 120 gr/m2 in de formaten A4, A5, A6 en C5/DL enveloppen. De invoerlade aanvaardt honderdvijftig vellen papier; de maximum uitvoercapaciteit is honderd vellen.

WiFi Direct printing en mobiel printen worden beide ondersteund. Met de mobiele app van HP kan je ook bijvoorbeeld een document fotograferen en direct printen; op die manier kan je 'scannen' zelfs al is dit geen multifunctional.

Bovenaan naast de papieruitvoer vind je de drie enige bedienings-tiptoetsen: draadloos netwerk, probleemoplossing/configuratierapport printen en stroomtoets.

De aanbevolen maximum maandelijkse werklast is honderd à duizend pagian's per maand, met een maximum aantal maandelijkse pagina's tot achtduizend.

Meer informatie over de LaserJet Pro M15w printer vind je op de HP-website (we linken naar de Amerikaanse website, want we wensen je veel geluk om snel iets relevants terug te vinden op de bijzonder slechte Belgische HP-website; hier is de relevante pagina).

Ingebruikname

Na het verwijderen van de verpakking en installeren van de cartridge schakel je de printer in en verbind je hem met een draadloos netwerk via de wps-functie: drie seconden drukken op de wifi-knop op de bovenkant volstaat (eerst uiteraard de wps-functie van je router inschakelen).

Download, installeer en start de software van de support-website. Windows vanaf versie 7, mac OS vanaf versie 10.11 en USB Linux worden ondersteund. (De software is ook meegeleverd op cd.)

De software detecteert de printer automatisch, of je kan het verbindingstype (draadloos of usb) manueel kiezen. Als de verbinding initieel niet lukt, probeert de software je verder te helpen via een wizard.

Bij ons lukte de automatische detectie niet en dienden we het ip-adres van de printer uiteindelijk manueel in te vullen. Daarna vond de basissoftware de printer wél.

Mobiel printen

De LaserJet Pro M15w is compatibel met Apple AirPrint en Google Cloud Print 2.0 en daarnaast Mopria-gecertificeerd.

Wi-Fi Direct Printing en de HP Smart print-app worden eveneens ondersteund.

In tegenstelling tot de Windows-software vindt de HP Smart app de printer wel direct in ons netwerk.

Met deze app, die ook in het Nederlands werkt, kan je documenten printen (ook vanuit Dropbox), scannen en e-mailen of printen, de instellingen wijzigen, hulp opvragen en cartridges kopen.

Paginakostprijs

Een HP CF244A 44A zwarte LaserJet vervang-tonercartridge (42 euro) gaat duizend pagina's mee, maar het startcartridge die wordt meegeleverd bij aankoop gaat maar driehonderd pagina's mee. Dus redelijkerwijze dien je de prijs van een tonercartridge bij de aankoopprijs van de printer (89 euro) te tellen.

Voor het berekenen van de paginakostprijs hielden we alleen rekening met de kosten van een nieuwe tonercartridge en de normale aankoopprijs van de printer. We komen uit op een paginakost va 4,24 eurocent in zwart. Dat is hoog, in veel gevallen hoger dan de monochrome paginakostprijs van recente inkjetprinters, die meestal onder de 1,5 eurocent blijven en in sommige gevallen nauwelijks 1 eurocent bedragen.

Prestaties

Onze testmethode bestaat uit drie hoofdonderdelen: kwaliteits- en snelheidstest (op basis van ISO-methodes) en punten voor de functionaliteit van het apparaat. In de uiteindelijke prestatiescore weegt de eigenschappenscore voor veertig procent door, de snelheidsscore voor vijfentwintig procent en de kwaliteitsscore voor vijfendertig procent. We berekenen verder nog een prijsprestatiescore. Daarin telt de prestatiescore mee voor vijftig procent, de door ons berekende gemiddelde paginakostprijs voor zwart en kleur voor vijfendertig procent en de gemiddelde internetprijs van het apparaat voor vijftien procent.

De HP LaserJet M15w drukt 'zwartwit'-pagina's af aan gemiddeld 12 à 14 ppm (pagina's per minuut).

De monochrome afdrukkwaliteit is uitstekend met een kwaliteitsscore van 92/100.

Tellen we alles samen dan haalt deze compacte monochrome laserprinter een prestatiescore van 61/100 en een prijsprestatiescore van 61/100.

Conclusie

De HP LaserJet M15w is compact, gebruiksvriendelijk en snel. De aanschafprijs is ook heel redelijk, maar monochrome prints zijn zeer duur, duurder zelfs dan die van recente inkjetprinters.

Prijs: 89 euro

Bron: www.diskidee.be