Review: erg draagbare mobiele harde schijven

De iets goedkopere Toshiba Canvio Advance 2TB heeft een wat eenvoudiger kastje dan de Canvio Premium 2TB. Die laatste heeft een bovenkant van mat aluminium , terwijl de Advance volledig van blinkend kunststof is gemaakt.

De nieuwe generatie van deze externe schijven zijn iets dunner en lichter dan de eerder geteste vorige generatie.

Kenmerken

Deze mobiele harde schijven zijn in elk geval heel draagbaar en passen bijvoorbeeld in het borstzakje van een mannenhemd, de 45 cm lange usb 3.0-kabel die ook voor de stroomtoevoer dient niet meegerekend.

Het lichte en compacte formaat is mede te danken aan de nieuwste generatie 2,5-inch mobiele harde schijf van Toshiba die intern wordt gebruik. Premium en Advance hebben binnenin immers krek dezelfde hdd.

De prestaties liggen daarom dicht bij elkaar, al is de Advance iets sneller dan de Premium. Waaraan dit precies ligt, is onduidelijk, maar we voerden de snelheidstesten meerdere keren uit met consistente resultaten.

Het verschil is zo klein dat het bijvoorbeeld te wijten kan zijn aan een verschillende productiebatch voor de interne schijf. Of mogelijk gebruiken ze lichtjes verschillende usb 3.0-controllers.

Omdat de kastjes dichtgeplakt zijn, konden we dit verder niet onderzoeken.

De Premium is omwille van de aluminium afwerking enkele grammen zwaarder dan de Advance en alleen in wit en zwart verkrijgbaar.

De Advance bestaat daarnaast in de kleuren blauw en rood. Bij de Advance krijg je als extra een stoffen draagzakje en een usb type-c adapter, waarmee je dit schijfje ook op tablets, smartphones en recente laptops aansluit.

Software

Deze mobiele schijven zijn in de fabriek vooraf geformatteerd in ntfs-formaat; Mac-gebruikers moeten ze vóór gebruik opnieuw formatteren.

De pdf-handleiding wordt op de schijfjes zelf meegeleverd.

Toshiba Backup software en Toshiba Security Software zijn als download apart verkrijgbaar. Met de Toshiba Security Software kan men de inhoud van het schijfje geheel of gedeeltelijk versleutelen, maar dit is een softwarefunctie: de schijven hebben geen hardware-encryptie. De beveiligingssoftware werkt alleen op Windows (vanaf versie 7 SP1) en niet in het Nederlands.

Prestaties

We meten de lees- en schrijfsnelheid met behulp van de benchmarkprogramma's Parkdale en Intel NAS Performance Test (naspt) op een snelle Windows 10-pc met Intel Core i5-processor, 8 GB ram en Intel C220 Series usb 3.0-controller die UASP (usb attached scsi) ondersteunt voor een zo hoog mogelijke overdrachtsnelheid. Met Parkdale meten we de sequentiële en random lees- en schrijfsnelheden. Naspt voert verschillende applicatie-gerichte benchmarks uit met meer dan 30 GB aan testdata. Verder geven we punten op veertig technische criteria. In ons uiteindelijke oordeel wegen de technische kenmerken en de Parkdale-snelheid elk voor een kwart en de naspt-snelheid voor de helft door.

De Toshiba Canvio Premium 2TB haalt een sequentiële leessnelheid van 130 MB/s en dito schrijfsnelheid van 135,5 MB/s in de Parkdale-benchmark. De gemiddelde gewogen snelheid in de NASPT-benchmark is 74,3 MB/s: multimediasnelheid gemiddeld 40,2 MB/s (40% weging), kantoortoepassingen-snelheid gemiddeld 4,9 MB/s (20% weging) en kopieersnelheid gemiddeld 29,2 MB/s (40% weging).

Als we alles in rekening brengen, haalt Toshiba Canvio Premium 2TB een performantiescore van 88/100 en een prijsperformantiescore van 70/100.

De Toshiba Canvio Advance 2TB haalt een sequentiële leessnelheid van 138 MB/s en dito schrijfsnelheid van 142 MB/s in de Parkdale-benchmark. De gemiddelde gewogen snelheid in de NASPT-benchmark is 78,7 MB/s: multimediasnelheid gemiddeld 42,8 MB/s (40% weging), kantoortoepassingen-snelheid gemiddeld 6 MB/s (20% weging) en kopieersnelheid gemiddeld 29,8 MB/s (40% weging).

Als we alles in rekening brengen, haalt Toshiba Canvio Premium 2TB een performantiescore van 94/100 en een prijsperformantiescore van 78/100.

Conclusie

Beide Toshiba Canvio's zien er goed uit, zijn licht en presteren uitstekend. De Advance biedt wel een betere prijskwaliteitverhouding dan de vrijwel identieke aluminium Premium.

Prijs: 99 euro (Premium); 89,99 euro (Advance)

Bron: www.diskidee.be