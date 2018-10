Review: externe harde schijf met 'offload'-functies

De LaCie DJI Copilot Boss Series is flink uit de kluiten gewassen, maar niettemin draagbare externe harde schijf met een capaciteit van 2 TB die zelfstandig bestanden kan kopiëren vanaf usb-apparatuur.

2 TB of beter 1,83 TB effectieve opslagruimte biedt voldoende plaats voor bijvoorbeeld zestig uur 4K-video.

De schijf is stof-, water- en valbestending volgens de IP54-normen. De rubberen beschermhoes rondom het apparaat kan je desgewenst verwijderen, maar dan vervalt de val- en stootbescherming.

Technische kenmerken

Intern steekt er een 2,5-inch sata3 Seagate Momentus harde schijf in de DJI Copilot Boss.

In plaats van een status-led is er een geïntegreerd monochroom lcd-statusscherm dat de verbindingen, accu-capaciteit en resterende opslagruimte toon

Het statusscherm vraagt je wanneer nodig of je iets wil kopiëren van het aangesloten apparaat. Met de grote knop op de voorkant geef je antwoord: korte drukken (1s) voor ja/accept en lang drukken (3s) voor nee/cancel.

Alle poorten vind je achteraan: usb-c 3.1/Thunderbolt 3, usb-a 3.0 en micro-usb. Achteraan is er verder een sd-cardsleuf. Een microsd-adapter is meegeleverd.

Naast een externe voeding levert LaCie vijf verbindingskabels mee: twee zwarte usb kabels voor verbinding met een pc of externe usb-schijf (1 x usb-c naar a en 1x usb-c naar c); drie grijze verbindingskabels voor mobiele apparaten, met aan de ene kant een micro-usb aansluiting en aan de andere kant respectievelijk een Apple Lightning, micro-usb en usb-c aansluiting.

Eén grijze kabel kan men voor gebruik onderweg in de schijf laten steken: de micro-usb kant heeft een blokvormige stekker die veilig in de achterkant van de DJI Copilot past en de gekozen kabel past in de geleider die rondom de rubberen beschermhoes loopt, waarbij de apparaataansluiting in de uitsparing aan de achterkant rust.

Het geheel kan je daarna water- en stofdicht afsluiten met een meegeleverd rubberen 'deksel' en overal met je meenemen. Het is wel opletten geblazen dat je het rubberen 'deksel' onderweg niet vergeet wanneer je het afneemt om de kabel te gebruiken!

Hoelang de accu meegaat staat nergens vermeldt, maar op het scherm verschijnt wel een waarschuwing als de accu te laag staat om er nog veilig mee te kopiëren. Opnieuw opladen gebeurt in principe met behulp van de externe voeding, maar het kan ook via de USB-C kabel, al wordt dit nergens expliciet in de handleiding vermeldt. De BOSS kan op zijn beurt aangesloten mobiele apparaten opladen en functioneert dan als powerbank.

Alle informatie over de DJI Copilot BOSS vind je op de website van LaCie.

Software

Je installeert de LaCie DJI Copilot BOSS app op het mobiele apparaat dat je gebruikt. Dan verbind je de stroomkabel en het mobiele apparaat (via usb-c, micro-usb of Lightning). Het is belangrijk dat je hiervoor de grijze kabels gebruikt, niet de zwarte! De documentatie is daar niet heel duidelijk over, maar anders werkt het niet.

Druk op de knop om het apparaat te detecteren. Op het scherm verschijnen instructies die je helpen bij het maken van een verbinding als dit niet direct automatisch lukt. Bij oudere Android-versies kan het gebeuren dat je extra handelingen (zoals een extra druk op de knop) moet uitvoeren voor een verbinding.

Met de app beheer je de bestanden op de Copilot BOSS, aangesloten usb-schijven, mobiele apparaten, en geheugenkaarten. Je kan kopiëren, verplaatsen, wissen etc.

De app functioneert op Apple-apparaten vanaf iOS 10.3 en is dus niet bruikbaar op oudere Apple-apparatuur.

Offloaden

Kopiëren van een geheugenkaart, usb-stick of externe usb-schijf naar de Copilot BOSS ('offloaden') kan zonder tussenkomst van een pc of mobiel apparaat.

Dat is wel een alles of niets-operatie: je kan geen bestanden of folders selecteren, alles wordt automatisch gekopieerd. Wil je toch selecteren dan dien je een mobiel apparaat met daarop de LaCie Copilot BOSS app aan te sluiten.

Druk op de knop om het statusscherm te activeren. Druk binnen de tien seconden opnieuw op de knop om te scannen naar een geheugenkaart of externe usb-schijf. Op het scherm verschijnt de 'Copy?'-prompt: één seconde drukken om te kopiëren of drie seconden om op te heffen.

De DJI Copilot kopieert automatisch alle bestanden, maar je kan dit wel onderbreken door drie seconden op de knop te drukken. De kopieervooruitgang is te zien op het scherm. Wanneer alle bestanden gekopieerd zijn verschijnt 'Copy done!' op het scherm. Druk kort op de knop om die melding te verbergen.

Alle bestanden worden naar de Backups-folder gekopieerd. Per kopieeractie wordt daarin automatisch een folder op datum gecreëerd waarin dan de volledige directorystructuur met alle bestanden van het aangesloten apparaat gekopieerd wordt. Aan de namen van de folders en bestanden wordt dus verder niet geraakt, zodat je over een volwaardige kopie beschikt.

Prestaties

De LaCie Copilot BOSS is in de fabriek in exFAT geformatteerd, om zowel met Mac als pc te functioneren. Zo hebben we ze ook gebenchmarkt. We gebruikten dezelfde testmethode als voor 'normale' externe schijven. We meten de lees- en schrijfsnelheid met behulp van de benchmarkprogramma's Parkdale en Intel NAS Performance Test (naspt) op een snelle Windows 10-pc met Intel Core i5-processor, 8 GB ram en Intel C220 Series usb 3.0-controller die UASP (usb attached scsi) ondersteunt voor een zo hoog mogelijke overdrachtsnelheid.

Met Parkdale meten we de sequentiële en random lees- en schrijfsnelheden. Naspt voert verschillende applicatie-gerichte benchmarks uit met meer dan 30 GB aan testdata. Verder geven we punten op meer dan veertig technische criteria. In ons uiteindelijke oordeel wegen de technische kenmerken en de Parkdale-snelheid elk voor een kwart en de naspt-snelheid voor de helft door.

De gemiddelde sequentiële leessnelheid van de BOSS is 128,9 MB/s en de schrijfsnelheid is 130,9 MB/s (Parkdale). Bij naspt is dit respectievelijk 101,1 en 104,9 MB/s.

De Copilot BOSS haalt op die manier een DiskIdee Performantiescore van 61/100. Dat is een goede prestatie voor een externe schijf.

Conclusie

De LaCie DJI Copilot BOSS presteert goed. Deze externe schijf biedt heel wat mogelijkheden voor het onderweg 'offloaden' van bestanden van digitale camera's, drones en allerlei mobiele apparaten, terwijl de schijf daarnaast ook als 'gewone' externe schijf functioneert. De bouwkwaliteit is goed. De documentatie is echter vrij beperkt en vooral hier en daar onduidelijk of zelfs dubbelzinnig, waardoor sommige functies mogelijk niet meteen duidelijk zijn voor de doorsnee gebruiker. Ook is dit een dure externe schijf, maar als je de 'offload'-functies nodig hebt, vind je de hoge prijs mogelijk verantwoord.

Prijs: 389,99 euro (drie jaar Rescue Data Recovery Service en een maand lidmaatschap voor Adobe Creative Cloud inbegrepen)

Bron: www.diskidee.be