Steeds meer laptops en tablets hebben alleen nog een USB Type-C uitgang wanneer je een extern scherm wil aansluiten. We testen USB-converters voor externe schermen van de Eminent Business Line.

We testten de betaalbare USB Type-C 4K video converters voor DisplayPort, HDMI en VGA van Eminent.

Kenmerken

Deze compacte zwart-grijze aluminium audio/video omvormers ondersteunen een maximale resolutie van 4096 x 2160 (4K) @ 60Hz (DisplayPort 1.2 / HDMI 2.0) en 1920 x 1080 (2K) @ 60 Hz (VGA).

Het zijn alle drie plug-and-play converters waarvoor je geen driver nodig hebt. Maar de Type-C poort van de computer moet wel DP alt mode ondersteunen (te herkennen aan het DP logo op de laptop of computer, al plaatst niet elke fabrikant dit logo; een Thunderbolt 3-poort, te herkennen aan het bliksemschicht-logo, heeft de DP alt mode sowieso).

Aan één zijde van het korte kabeltje is er een omkeerbare mannelijke Type-C aansluiting. Aan de andere kant zit er een vrouwelijke poort waarin je naar keuze een DisplayPort-, HDMI- of VGA-monitorkabel steekt.

Deze adapters zijn heel draagbaar (de kabel is tussen de 9,6 en 11,5 cm lang) en neem je gemakkelijk overal met je mee:

- De Eminent USB Type-C naar DisplayPort 4K converter (AB7873) meet slechts 23 x 15 x 161 mm en weegt 19 gram.

- De Eminent USB Type-C naar HDMI 4K @ 60Hz converter (AB7870) meet slechts 23 x 15 x 161 mm en weegt 20 gram.

- De Eminent USB Type-C naar VGA converter (AB7871) meet slechts 23 x 15 x 159 mm en weegt 20 gram.

Praktijk

Insteken en gebruiken, dat is het zowat: de Type-C connector in de computer en de juiste monitor-videokabel in het converteerblokje aan de andere kant.

De drie adapters werken probleemloos en geven perfecte beelden in de ondersteunde resoluties. Ze zijn helemaal compatibel met de beeldschermfuncties van Windows, zoals desktop dupliceren of uitbreiden.

De HDMI-connector is overigens compatibel met de DHCP 1.3 beveiligingsstandaard.

Eminent geeft twee jaar garantie op deze a/v-stekkers.

Conclusie

De drie USB-Type C audio/video-converters voor respectievelijk DisplayPort, HDMI en VGA uit de Eminent Business Line zijn zeer draagbaar, voelen stevig aan en werken probleemloos.

Prijs: 29,95 euro (DisplayPort / HDMI); 22,95 euro (VGA)

Bron: www.diskidee.be