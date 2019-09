4 star star star star star

We testen een 24-inch monitor van MMD, verkocht onder de merknaam Philips, waarmee je 10-punts capacitieve touch toevoegt aan elke Windows 7-of-hoger desktop-pc. Hoe vloeiend werkt de aanraakfunctie en hoe goed is de beeldkwaliteit?

MMD (MultiMedia Displays) is een dochterbedrijf van TPV Technology, Ltd. (onder andere het bedrijf achter die andere bekende monitor-merknaam AOC) en produceert sinds 2009 LCD-schermen onder de merknaam Philips, waarmee het een licentieovereenkomst heeft.

De hier geteste Philips 242B9T/00 LCD-monitor met SmoothTouch is een Full HD-monitor met capacitieve 10-punts touch-functie. Het is een monitor uit de B(usiness) Line en dus ook geschikt voor bedrijfsgebruik. De voorkant is zelfs bestand tegen vocht en stof volgens de IP54-norm.

Kenmerken

De Philips 242B9T/00 wordt geadverteerd als 24-inch, maar de schermdiagonaal is in de praktijk 23,8 inch (60,5 cm) in een brede 16:9 beeldverhouding. De ingebakken resolutie is 1920 x 1080 pixels Full HD. Dit vertaalt zich in een pixeldichtheid van 93 ppi.

De glazen beschermplaat heeft een antireflecterende coating. Dezelfde monitor is ook verkrijgbaar met een 21,5 inch (54,6 cm) schermdiagonaal (222B9T/00.

De aanraakfunctie werkt volgens de geprojecteerde capacitieve methode of PCAP (Projected Capacitive). Het scherm heeft een onzichtbare, aanraakgevoelige laag van microfijne draden, met een sensor die zich in het scherm tussen het gelaagde glas bevindt.

PCAP heeft enkele voordelen tegenover andere methodes om een aanraakscherm te bouwen, die je opgesomd vindt bij deze website van A1 Touch Solutions. Deze Philips monitor herkent evenveel gelijktijdige aanrakingen als je smartphonescherm, namelijk tien.

Dankzij PCAP kun je de aanraakfunctie ook gebruiken als je handschoenen draagt. In een productieomgeving, waarvoor deze aanraakmonitor ook geschikt is, is dat interessant.

Verder werkt ook stylus-bediening. Een stylus met zachte tip wordt trouwens standaard meegeleverd.

Ook handig in een productieomgeving is dat de voorkant van deze lcd-monitor bestand is tegen stof en waterspatten volgens de IP54-norm (IEC/EN 60529). Door dit alles is dit beeldscherm ook geschikt voor gebruik in een Point of Sale (POS)- of Point of Information (POI)-toepassing.

Ook handig is dat je deze monitor helemaal plat op tafel kan leggen, dit dankzij de vast gemonteerde, verende SmartStand in Z-vorm. Daarmee kan je het scherm ook vlot met één hand kantelen of in de hoogte verstellen. Achterover gekanteld kan je er vlot op tekenen met de meegeleverde stylus.

Deze monitor ondersteunt USB 3.1, VGA, DVI-D, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 en 3,5mm audio (twee 2W speakers zijn ingebouwd).

Gedetailleerde specificaties van de 242B9T/00 LCD-monitor met SmoothTouch vind je op de website van Philips.

Software

Net zoals andere Philips-monitoren kan je via het onscreen menu (OSD), dat ook in het Nederlands werkt, snufjes instellen zoals LowBlue Mode (minder blauw licht voor een oogvriendelijke werkomgeving) en EasyRead Mode (monochrome instelling om gemakkelijker teksten te lezen, een beetje zoals op een e-booklezer).

Er is ook een ecostand voor een lager energieverbruik, die combineerbaar is met de SmartContrast-functie die de intensiteit van de achtergrondverlichting aanpast aan het weergegeven beeld.

Het scherm heeft verder dezelfde trillingsvrije technologie (FlickerFree) als de meeste andere Philips-monitoren. Dit resulteert in een stabieler beeld, zonder merkbare trillingen.

Een deel, maar niet alle, van deze speciale configuratieopties kan je ook met de van de supportwebsite te downloaden SmartControl-software uitvoeren. Op die manier kan je bijvoorbeeld het contrast en de helderheid wijzigen vanop je desktop, zonder dat je het OSD-via de knoppen rechts onder op het scherm hoeft te activeren.

Praktijk

Alle poorten bevinden zich onderaan het scherm en zijn moeilijk bereikbaar; het scherm plat leggen met behulp van de SmartStand is noodzakelijk om een kabel te kunnen insteken of wisselen. Ook de USB-hub (twee usb 3.1-poorten, waarvan één met snellaadfunctie) bevindt zich onderaan en niet aan de zijkant, waar ze beter bereikbaar zou zijn.

De aanraakfunctie werkt via een (meegeleverde) usb 3.1-hostkabel; Windows 10 herkent de monitor automatisch en activeert de aanraakfunctie. Op de website van Philips kan je verder drivers downloaden voor Windows 7 en hoger.

De aanraakfunctie werkt vlot en vloeiend, zonder haperingen.

De beeldkwaliteit is goed, met een getrouwe sRGB-kleurweergave, op voorwaarde van een correcte afstelling via het OSD-menu. De aanraakfunctie heeft geen merkbare invloed op de kwaliteit van het beeld, noch op de helderheid of stabiliteit ervan.

Dankzij het IPS PLS AHVA LCD-paneel is de kijkhoek voldoende breed om met meerdere personen tegelijk op het scherm te kijken.

Het gemiddelde verbruik is volgens Philips 16 W; wij maten gemiddeld 18,4 W. In de ecomodus daalt dit tot 11,5 W, in de stand-bymodus tot minder dan een halve watt en in uitmodus tot minder dan 0,3 W. De voeding is overigens extern.

Conclusie

De Philips 242B9T/00 LCD-monitor met SmoothTouch biedt een goede beeldkwaliteit en vlotte touch-ondersteuning voor een betaalbare prijs. Omdat de voorkant van deze monitor stof- en spatwaterdicht is en je het aanraakscherm ook met werkhandschoenen aan kan bedienen, is het apparaat perfect bruikbaar in een niet té vervuilde productieomgeving.

Gemiddelde prijs: 299 euro

Bron: www.diskidee.be