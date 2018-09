Review: gebruiksvriendelijk nas-torentje

De WD My Cloud Pro PR4100 nas-serie is bedoeld voor kleine bedrijfsteams of professionele thuisgebruikers. Ze is leeg verkrijgbaar, of met respectievelijk 8, 16, 32 of 40 TB brutocapaciteit. Dan is ze gevuld met WD Red nas-schijven. De lege variant die wij testten kost 494 euro. De gevulde varianten starten aan 779 euro en gaan tot 2.137 euro voor de 40 TB-versie.

Deze compacte nas met vier schijfsleuven heeft een metalen chassis.

Wij hebben ze leeg getest met ssd's om de vergelijking met andere nas'en die we in het verleden testten eerlijk te houden, maar in principe passen in de PR4100 alleen 3,5-inch SATA-harde schijven. De schijfcassettes zijn immers vast gemonteerd: je opent de klep van elke sleuf en schuift de 3,5-inch harde schijf erin tot ze vast klikt. Ze er weer uithalen gebeurt via een veermechanisme. Met een beetje wringen kregen we er onze 2,5-inch test-ssd's toch in, maar dat is duidelijk niet de bedoeling.

De PR4100 gebruikt een quad-core Intel Pentium N3710 processor met 4 GB ram die je officieel niet verder kunt uitbreiden. Volgens de handleiding mag je de so-dimm echter wel vervangen door een exemplaar met meer geheugencapaciteit.

Statusboodschappen verschijnen op het tweeregelige blauwe led-scherm op de voorkant. Zo vind je bijvoorbeeld snel het toegewezen ip-adres terug. Deze nas heeft twee aansluitingen voor externe voedingen, maar er wordt standaard slechts één voeding meegeleverd.

Gedetailleerde specificaties van de WD My Cloud Pro PR4100 NAS vind je op de website van Western Digital.

Beheer

Het Linux-gebaseerde WD My Cloud OS 3 valt direct op door zijn eenvoud en gebruiksvriendelijkheid.

In vergelijking met met de nas-besturingssystemen van bijvoorbeeld Netgear, Synology, QNAP en Thecus is dit zeker de eenvoudigst te bedienen nas.

Toch heeft de WD My Cloud Pro PR4100 alle geavanceerde mogelijkheden die je van een moderne nas verwacht, zoals beveiligde internettoegang via WD My Cloud; bestandssynchronisatie via WD Sync; computerback-ups via WD SmartWare Pro, Apple Time Machine en Acronis Trueimage; streaming met videotranscodering via de Plex-mediaserver; camerabewaking via Milestone Arcus; lastenverdeling van beide gigabit-ethernetpoorten; hardware-versleuteling van raid-volumes; en de mogelijkheid om het raid-volume 'online' (dus zonder dat je het apparaat uitschakelt) uit te breiden of te wijzigen.

Het app-aanbod is uitgebreider dan voorheen het geval was voor de nas'en van WD, maar in vergelijking met de eerder genoemde nas-fabrikanten blijft het aantal verkrijgbare apps eerder beperkt.

Wel is deze nas officieel gecertificeerd voor Adobe Creative Cloud. Met de mobiele My Cloud-app breng je snel media over vanuit de PR4100 naar de Creative Cloud om bestanden vanaf elke gewenste locatie te bewerken en op te slaan. Voor creatieve professionals kan dit een aantrekkelijke eigenschap zijn, zeker ook gezien de hoge gebruiksvriendelijkheid van het My Cloud OS.

Prestaties

Naargelang de toepassing varieert de doorvoersnelheid (gemeten met Intel NASPT en ssd's) tussen de 6,4 MB/s voor het kopiëren van directory's naar de nas tot 415,9 MB/s voor het opnemen van video. Kopiëren van bestanden gebeurt aan 115,8 MB/s. Dat zijn behoorlijke goede prestaties, zeker als we rekening houden met de kostprijs van deze nas.

Conclusie

De WD My Cloud Pro PR4100 NAS is erg gebruiksvriendelijk. In verhouding tot de prijs zijn de prestaties goed.

Prijs: 494 euro zonder schijven

Bron: www.diskidee.be