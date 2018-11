Review: harde schijf voor continu gebruik bij videotoepassingen

De Toshiba Storage S300 Surveillance Hard Drive (te herkennen aan de groene kleur) is ontworpen voor continu gebruik in nas'en en videobewakingsservers en beschikbaar in capaciteiten van 4, 6, 8 en 10 TB.

De V300 Video Streaming Hard Drive (V300), met een blauwe kleur en bestaande uit 500 GB, 1 TB, 2 TB en 3 TB-modellen, is eveneens geschikt voor continu gebruik in videobewakingssystemen, maar functioneert dankzij zijn koele en stille werking ook in pc's, digital video recorders (DVR), network-video recorders (NVR), set-top boxes en tv's voor het streamen, vastleggen en afspelen van video's. Wij testten de 2 TB variant van de V300.

Kenmerken

Het belangrijkste verschil tussen de S300 en V300 heeft te maken met het continue gebruik.

De S300 heeft een 'workload rate limit' van 180 TB per jaar, terwijl dit bij de V300 72 TB per jaar is. Daarnaast heeft de S300 een grotere geheugenbuffer (256 GB tegenover 64 GB) en een omwentelsnelheid van 7200 rpm, tegenover 5700 rpm voor de V300.

De S300 is ontworpen om met acht tegelijkertijd in één chassis (van bijvoorbeeld een NVR) te worden gebruikt, terwijl dit voor de goedkopere V300 maximaal vier tegelijkertijd is.

De V300 kan ook in een gewone pc worden gebruikt en verbruikt daarbij 25 procent minder energie dan Toshiba's roodkleurige P300 desktop-harde schijf. Dit is te danken aan het 'lower-spin'-ontwerp en de 'silent seek'-technologie. De V300 ontwikkelt daardoor minder warmte en heeft een langere levensduur.

De V300 is vooral geschikt voor gebruik met grote, continue bestandsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld bij videobewerking.

Gedetailleerde informatie over de V300 vind je op de website van Toshiba Storage.

Prestaties

We meten de lees- en schrijfsnelheid van harde schijven met behulp van de benchmarkprogramma's Parkdale en Intel NAS Performance Test (naspt) op een snelle Windows 10-pc met Intel i7-6700K-processor en 16GB Crucial dual channel ddr4-2132 ram. Met Parkdale meten we de sequentiële en random lees- en schrijfsnelheden. Naspt voert verschillende applicatie-gerichte benchmarks uit met meer dan 30 GB aan testdata. Verder geven we punten op vijftien technische criteria. In ons uiteindelijke oordeel wegen de technische kenmerken en de Parkdale-snelheid elk voor een kwart en de naspt-snelheid voor de helft door.

De Toshiba V300 2 TB haalt een sequentiële leessnelheid van 147,6 MB/s en dito schrijfsnelheid van 151,8 MB/s in de Parkdale-benchmark. De random QD32 schrijfsnelheid is 428,4 iops. De random QD32 leessnelheid is 522,9 input-output operaties per seconde (iops).

De gemiddelde gewogen snelheid in de NASPT-benchmark is 5,6 GB/s: multimediasnelheid gemiddeld 4,6 GB/s (40% weging), kantoortoepassingen-snelheid gemiddeld 16,4 MB/s (20% weging) en kopieersnelheid gemiddeld 952,6 MB/s (40% weging).

Als we alles in rekening brengen, haalt deze harde schijf een performantiescore van 88/100 en een prijsperformantiescore van 81/100.

Conclusie

De Toshiba V300 2 TB Video Streaming Hard Drive haalt videostreamingsnelheden die dicht aanleunen tegen de maximale bandbreedte van de sata3-interface en is dus zeker geschikt voor videotoepassingen. Daarnaast presteert ze voldoende voor andere computertoepassingen en kan dus niet alleen als secundaire, maar ook als primaire harde schijf in een computer worden gebruikt.

Prijs: 88 euro

Bron: www.diskidee.be