Marmitek biedt met GigaView in essentie een draadloze versie van een hdmi-kabel: verbind, splits en vervang de kabel draadloos tot 1080p@60 Hz videoresolutie. We testten de modellen 811 en 821, die een hdmi-kabel draadloos vervangen tot respectievelijk vijf en vijftien meter doorheen muren.

Met de GigaView 811 en 821 van Marmitek verbind, splits en vervang je een hdmi-kabel draadloos tot 1080p@60 Hz videoresolutie, met ondersteuning van bitstream-audio en 3d-video.

Kenmerken

De draadloze verbinding gebeurt niet via wifi, maar met behulp van een bedrijfseigen draadloze connectie in de licentievrije 5,1- tot 5,6 GHz-frequenties waarin overigens ook ac-wifi actief kan zijn.

Het videosignaal wordt met zero vertraging of 'latency' gecomprimeerd met 'visual losless compression' (vlc), dus zonder zichtbare compressiesporen in het beeld en zonder verlies van videoframes.

De kleinere en goedkopere GigaView 811 werkt tot tien meter in gezichtslijn en tot vijf meter door muren.

Bij de GigaView 821 stijgt dit tot dertig meter in gezichtslijn en tot vijftien meter door muren.

Nog een verschil tussen beide draadloze videozenders is dat de 821 een infrarode afstandsbediening kan doorlussen. Zo kan je hdmi-apparatuur in een gesloten kast bewaren en toch bedienen met je eigen ir-remote.

GigaView gebruikt aparte zenders en ontvangers. De ontvangers hebben dezelfde compacte omvang (een sigarendoosje groot), maar de zenders verschillen: een staafje met één hdmi-aansluiting op de voorkant bij de GigaView 811 en een smal en breed bakje (twee keer groter dan de ontvanger) bij de GigaView 821.

Het grotere model heeft achteraan twee hdmi-ingangen en één hdmi-uitgang. Dankzij de 'loop-through'-functie kan de GigaView 821 desgewenst hetzelfde full hd-signaal draadloos naar twee verschillende schermen sturen.

Praktijk

Nadat alles is aangesloten, verbinden zender en ontvanger zichzelf automatisch. Aan de hand van leds op de apparatuur los je eventuele verbindingsproblemen op.

Bijvoorbeeld als er binnen de tachtig seconden geen verbinding mogelijk is, blijven de blauwe leds knipperen.

Je kan zender en ontvanger dan iets dichter bij elkaar brengen en ze zullen dan vanzelf een verbinding maken, aangeduid door stabiel brandende leds.

Daarnaast verschijnen pictogrammen op het bestemmingsscherm met informatie over de verbinding en de resolutie.

De GigaView's zijn vooral bedoeld om settopboxen en dvd-spelers draadloos aan een tv of projector te koppelen.

Maar je kan deze oplossing ook perfect gebruiken om een computer of console draadloos met een scherm te verbinden. Uiteraard moet je dan zelf nog voor de nodige draadloze invoer-apparatuur zorgen.

We merkten geen verschil inzake videokwaliteit of reactiesnelheid van (via Bluetooth aangesloten) muis en toetsenbord tussen een rechtstreeks of via GiagaView gekoppelde Windows-pc.

Afhankelijk van hoeveel 5 GHz apparatuur er in de buurt is, kan het soms even duren voor het signaal zich stabiliseert en helemaal zuiver is. Zo lang dat niet het geval is, zie je soms blokvorming of 'ghosting'.

Conclusie

Kan of wil je om een of andere reden geen hdmi-kabel(s) gebruiken, dan zijn de Marmitek GigaView 811 & 821 interessante draadloze alternatieven met een bereik van respectievelijk vijf en vijftien meter doorheen muren. Het zijn compacte, eenvoudig aan te sluiten apparaten die echter wel wat kosten. Ook moet de 5 GHz-frequentieband zo vrij mogelijk zijn voor een stabiele videoverbinding.

Prijs Marmitek GigaView 811: 299 euro; Marmitek GigaView 821: 340 euro.

Bron: www.diskidee.be