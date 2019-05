4 star star star star star

De Sony WH-H900N draadloze hoofdtelefoon ondersteunt hoge-resolutie audio in combinatie met digitale lawaai-onderdrukking en ondersteuning voor spraakassistenten, in het bijzonder Google Assistant. Een test.

Sony heeft diverse draadloze hoofdtelefoons met automatische lawaai-onderdrukking of anc. De WH-H900N is een van de meer betaalbare modellen, maar biedt toch geavanceerde snufjes, zoals ondersteuning voor de hifi-codecs aptx hd en ldac waarmee je hi-res audio kan luisteren op voorwaarde dat je bronapparaat die codecs ook ondersteunt.

Kenmerken

De Sony WH-H900N h.ear on 2 Wireless NC hoofdtelefoon is volledig van weliswaar stevig aanvoelend kunststof gemaakt. Hij bestaat in vijf verschillende kleuren (zwart, blauw, beige, rood en de door ons geteste groene uitvoering).

Met een gewicht van 290 gram is dit niet de allerlichtste draadloze koptelefoon die je kan kopen (Sony's duurdere WH-1000X M3 is bijvoorbeeld bijna 40 gram lichter), maar in de praktijk vonden we het draagcomfort oké. De zachte oorkussens drukken vrij sterk op de zijkant van je hoofd en sluiten daardoor het omgevingsgeluid op zichzelf al sterk passief af.

De automatische lawaai-onderdrukking kan lawaai nog verder digitaal wegdrukken. Dit beïnvloedt wel de audiokwaliteit: als de anc ingeschakeld is, klinkt muziek net iets minder dynamisch. Daartegenover staat dat je bijvoorbeeld in een vliegtuig, trein of auto nauwelijks nog motorgeluiden hoort. De anc werkt behoorlijk goed, maar niet zo goed als bij de duurdere WH-1000X M3.

Je regelt de sterkte ervan met behulp van een multifunctionele knop op een van de oorschelpen, of met behulp van de Sony Headphones app voor iOS en Android. Die app gebruik je ook voor het updaten van de firmware (een proces dat minutenlang duurt) en het regelen van allerlei instellingen, zoals de geluidskwaliteit, de stabiliteit van de verbinding of de equalizer.

Er is ook een 'hearthrough'-optie waarmee je je omgeving kan beluisteren. Die schakel je in met een druk op de zijkant van de rechteroorschelp, of je regelt de werking ervan met behulp van de app.

De WH-H900N h.ear on 2 Wireless NC hoofdtelefoon ondersteunt niet alleen de standaard bluetooth-codecs aac en sbc, maar ook de hifi-varianten aptx, aptx hd en Sony's eigen ldac. Als je smartphone of bluetooth-muziekspeler één van deze verbeterde codecs ondersteunt, verkrijg je op die manier hi-res audio.

Via de app kan je dit eventueel weer uitschakelen, bijvoorbeeld om de accu te sparen in een luisteromgeving waar er toch teveel lawaai is om van hi-res audio te genieten zoals een vliegtuig.

De accu gaat tot 34 uur mee als je de anc-functie uitschakelt en tot 28 uur wanneer die actief is. De standby-tijd is 48 uur met anc actief of tot tweehonderd uur zonder anc. Een 3,5mm audiosnoer is meegeleverd, zodat je deze koptelefoon ook 'passief' kan gebruiken. Eventueel kan je dan wel nog de anc-functie ingeschakeld laten om omgevingslawaai weg te drukken. Zodra de accu leeg is functioneert deze koptelefoon verder als een klassiek niet-digitaal (passief) exemplaar.

Je kan tot acht apparaten tegelijk aansluiten, waarvan je er twee door elkaar kan gebruiken ('multipoint bluetooth').

Alle verdere informatie over de WH-H900N vind je op de website van Sony.

Praktijk

Deze koptelefoon klinkt goed, maar is zeker niet neutraal: lage en middentonen worden versterkt weergegeven, wat resulteert in een vol en aangenaam geluid.

Luister je voornamelijk naar gecomprimeerde audio (mp3) dan is er de Sony dsee hx-functie die hoge tonen herstelt die bij de compressie verloren zijn gegaan. Het is een kwestie van persoonlijke smaak of je dit digitale snufje zal weten te appreciëren; wij merkten in elk geval niet veel verschil met of zonder.

De aanraakgevoelige bediening op de rechter oorschelp vergt aanvankelijke enige gewenning, maar werkt dan erg gebruiksvriendelijk. Telefoontjes opnemen, muziek bedienen en Google Assistant of Siri opstarten gaat allemaal zeer vlot.

De accu volledig opladen duurt vrij lang, tot wel zes uur. Gelukkig volstaat tien minuten opladen om weer een uur lang muziek te kunnen afspelen.

Conclusie

De Sony WH-H900N h.ear on 2 Wireless NC koptelefoon biedt een goede geluidskwaliteit in combinatie met een goed werkende automatische lawaai-onderdrukking. In verhouding tot zijn kostprijs presteert deze draadloze hoofdtelefoon uitstekend.

Gemiddelde prijs: 205 euro

Bron: www.diskidee.be