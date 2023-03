4 star star star star star

Een vloerlamp die dubbelt als een slimme Sonos-luidspreker. Dat is een beetje het concept achter de Symfonisk vloerlamp die Ikea en Sonos samen uitbrengen. Maar is dat ook een goede combinatie? We testten de lamp enkele weken uit.

De Zweede meubelgigant brengt al een tijdje de Symfonisk-reeks uit, die vooral lijkt te bestaan uit slimme luidsprekers met een extraatje. In het gamma zit onder meer een speaker die kan dubbelen als boekenplank, een speaker die ook een tafellamp is en een fotokader voor aan de muur die ook muziek speelt. In het geval van de Symfonisk vloerlamp gaat het hier om twee-in-een model lamp en luidspreker.

Volgens Ikea is dat een goeie manier om plaats te besparen en technologie te verbergen in andere meubels. We zijn het nog met dat eerste eens, maar in dit geval het is toch vrij duidelijk dat er een grote speaker in die lamp zit. Wie bekend is met de nieuwste Symfonisk tafellamp-luidspreker, zal het design alvast herkennen. De kern van het toestel is een grote cilindervormige zwarte luidspreker. Vooraan zit een knopje om de lamp aan te steken, en achteraan kan je via een drietal knopjes het geluid aan- en uitzetten, en het volume bedienen.

© Ikea

Daar bovenop installeer je de led-lamp en, standaard, een bamboe lampenkap. Dat geheel staat op een stel zwarte metalen poten en een (erg) zware metalen voet. Dat ziet er best goed uit, en past in de wat moderne stijl die we van Ikea gewend zijn (beetje boho, beetje skandi). In mijn woonkamer misstond het toestel alvast niet, en Ikea biedt mits een meerkost ook andere lampenkappen aan die misschien beter bij andere stijlen van interieur passen.

Sonos 'light'

Als lamp doet het toestel dus al zeker goed dienst, maar hoe zit het met die luidspreker? Die is zoals gezegd een samenwerking met Sonos. Je kan hem nog het best vergelijken met een Sonos 'light'. Het toestel werkt via wifi, dus een degelijke verbinding is hier cruciaal. Wie al een of meerdere Sonos-toestellen bezit, kan de Symfonisk inpluggen en vrij snel op het netwerk krijgen. Je kan de vloerlamp vervolgens ook aan andere Sonos-toestellen linken voor onder meer stereogeluid of indelen per ruimte.

Is dit je eerste Sonos, zoals dat bij ons het geval was, en we vermoeden voor een groot deel van het Ikea-publiek, dan ga je wel wat instelwerk hebben. Sonos vereist een app op je smartphone, en een bij momenten lange procedure van geluidssignalen om de lamp op het wifi-netwerk moeten krijgen. Dat lukte bij ons zelden van de eerste keer, ook al omdat we de app in dezen niet echt intuïtief vonden.

© Ikea

In die app zelf kies je vervolgens wat je op die luidspreker wilt horen. Sonos komt zelf met enkele radiostations ingebouwd, maar die zijn beperkt qua genre en bevatten toch nog reclame, dus kan je het toestel net zo goed aan je smaak aanpassen via andere apps. Sonos biedt samenwerkingen aan met een hele reeks platformen voor digitale radiostations, en eentje voor podcasts (Pocket Casts, in dit geval). Je kan ook je Spotify of andere streamingdienst linken en zo via een dichtgetimmerde UI binnen de Sonos-app je afspeellijsten naar de luidspreker sturen. We vonden het een beetje gedoe, zeker omdat we zelf vooral Bluetooth-luidsprekers gewend zijn, maar eens die initiële installatie gebeurd is 'onthoudt' de speaker wel je instellingen. In de praktijk gebruikten we bij deze test vooral Spotify en TuneIn voor ons favoriete radiostation. De Symfonisk keert bij het aanzetten ook meteen terug naar het laatste radiostation, of de laatste afspeellijst die je gebruikte voor je hem uitzette. Dat neemt veel van het kieswerk weg als je, zoals wij, gewoon 's ochtends de radio wil aanzetten om dan met een halfwakker hoofd aan het ontbijt te beginnen.

Prijskaartje

Symfonisk luidsprekers zijn, zeker gezien hun dubbele functie, wat goedkoper dan veel andere Sonos-speakers. Ikea heeft ze vanaf het voorjaar in stock voor een prijs van 219 euro. Dat is goed nieuws voor mensen die het systeem eens willen testen, maar het heeft echter ook gevolgen voor de functionaliteit. Zo heeft de Symfonisk geen ondersteuning voor bijvoorbeeld de verschillende AI-assistenten als Alexa of Google Assistent, die je in sommige andere Sonos-toestellen wel vindt.

De slimme luidspreker geeft je verder een geluidservaring van 180 graden. Na enkele weken testen waren we tevreden met de kwaliteit van het geluid, maar niet super onder de indruk. De audio is goed, maar niet uitmuntend. Het is een beetje wat je kan verwachten van een iets goedkopere slimme speaker, en Sonos lijkt er hier wat vanuit te gaan dat je voor beter (stereo)geluid wel meer toestellen zult kopen.

Conclusie

De Symfonisk vloerlamp is een goede introductie tot het Sonos-gamma wegens zijn twee-in-een plaats besparende kwaliteiten en, laten we eerlijk zijn, het mildere prijskaartje. Het toestel is, na initiële installatie, makkelijk in gebruik en levert degelijk geluid. Verwacht je echter niet aan de volledige hifi-ervaring tenzij je meerdere van deze toestellen in huis haalt.

