Een wifi-speaker die dubbelt als lamp: dat had Ikea al. Maar nu is er ook een Bluetooth-speaker met lamp. Die moesten we wel even tegen het licht houden.

Een tafellampspeaker: het woord oogt en leest verschrikkelijk maar het opzet is zo gek nog niet. In het Symfonisk-gamma verkoopt Ikea al een hele tijd een exemplaar dat met wifi werkt en in het ecosysteem van Sonos opgenomen is. Vooral een handige aanvulling is dat voor al wie al een of meerdere Sonos-speakers in huis heeft. Maar met de Vappeby brengt Ikea nu ook een tafellampspeaker - leest het al wat vlotter? - uit die niet met wifi maar met Bluetooth werkt.

Wanneer je het toestel uit de doos haalt, mag je meteen ook je Ikea-skills bovenhalen: de plastic draagbeugel moet je zelf nog even vastschroeven aan de tafellampspeaker die qua design doet denken aan een lantaarn. Vooraan vinden we een startknop, een Bluetooth-knop om devices te koppelen met in het midden ene grotere draaiknop. Koppelen doe je dus vanaf eender welk Bluetooth-device - smartphone, tablet, pc: in dat opzicht is er niks 'anders' dan eender welke andere Bluetooth-speaker. Na de koppeling kan je dus eender welke app of muziekbron (inclusief lokaal bewaarde muziek dus, nvdr) of streaming service gebruiken om muziek te laten weergalmen door de speaker. Met de grote draaiknop regel je het volume of pauzeer je de muziek door de knop in te drukken.

De Vappeby schreeuwt om een zonnig terras of balkon. © Ikea/DN

Spotify Tap

Als eerste Bluetooth-speaker op de markt heeft de Vappeby een zogeheten Spotify Tap. Hierdoor kan je de knop ook gebruiken om Spotify op te zetten vanaf een verbonden apparaat. Met één druk op de draaiknop kan je Spotify meteen de muziek laten hervatten waar het de vorige keer gestopt was. Druk je op de startknop, dan kiest Vappeby een andere afspeellijst: dat levert soms wel heel erg grote moodswings op wanneer je plotseling van bijvoorbeeld Nederlandstalige meezingers naar Totally Stress Free gekatapulteerd wordt.

In de praktijk blijkt die Spotify Tap toch al eens fout te lopen en hervat de muziek niet automatisch. Dat heeft dan dikwijls te maken met het feit dat de Spotify-app niet meer actief staat op je smartphone of door het batterijbeheer van je gsm automatisch afgesloten werd. Maar zelfs dan durft het weleens fout lopen. De exacte redenen waarom dat gebeurt waren ons ook niet altijd even duidelijk, maar we vermoeden dat het te maken heeft met de hoeveelheid devices waarop we Spotify gebruiken via dezelfde smartphone. Het komt er op neer dat je in de praktijk toch nog altijd je smartphone of andere muziekbron maar beter in de onmiddellijke buurt houdt om je favoriete deuntjes te selecteren. Krijg je een oproep op je smartphone? Dan pauzeert de muziek automatisch. Bellen via de speaker kan dus niet in tegenstelling tot heel wat andere Bluetooth-speakers.

Opladen doe je via USB-C: een kabel is meegeleverd, een adapter niet. © Ikea

Geluidskwaliteit

De tafellampspeaker - het went écht niet he? - klinkt rekening houdend met de prijs precies zoals we verwacht en gehoopt hadden. Voor alle duidelijkheid: dit is dus absoluut geen high-end speaker - dat kan ook helemaal niet voor een richtprijs van 59 euro. Het geluid klinkt doorgaans redelijk vlak, maar toch voel je dat Ikea zijn best gedaan heeft om toch het uiterste uit de speaker te persen met wat bas en zeker ook wat treble. Bij een oud rokerig rocknummer als 'You Shook Me All Night Long' van AC/DC stoort het teveel aan treble. Bij 'Niemandsland' van Tourist LeMC en Meskerem Mees kunnen we het dan net wel appreciëren. Om maar te zeggen dat het vooral ook persoonlijke smaak is en in dat opzicht is het wel jammer dat je bas, mid en treble niet zelf wat kan bijregelen. Maar goed, het is en blijft een Bluetooth-speaker van amper 59 euro. Wil je een stevig feestje bouwen, dan kies je allicht beter voor een andere speaker. Zoek je eerder muziek als sfeermaker op een zomers terras als afsluiter van een heerlijke barbecue, dan voldoet de Vappeby wat ons betreft helemaal. Zet de speaker op een ronde tafel en je hoort ook effectief aan alle kanten rondom de muziek even duidelijk: 360° geluid dus zoals het hoort. Toch wel knap!

© Ikea

En dus ook een lamp

Aan de achterkant vinden we nog één knop; daarmee bedien je ingebouwde LED-lamp. Twee keer induwen dimt het licht wat. Dimmen ga je volgens ons niet te vaak moeten doen: het is nu niet dat de lamp zo'n krachtig licht verspreidt. Maar wel genoeg om - we vallen in herhaling - voor sfeer te zorgen wanneer de avondzon zo goed als verdwenen is op je zomerterras.

Binnen misstaat de Vappeby zeker niet, maar we zien 'm toch vooral dienst doen als buitenspeaker en -lamp. We zouden hem wel telkens weer mee binnen nemen. Het toestel heeft wel een IP65-classificering en is dus bestand tegen stof en waterspatten, maar fikse regenbuien vallen daar niet onder.

Rest ons enkel nog iets over de batterijduur te vertellen. De tafellampspeaker moet je opladen via de meegeleverde USB-C kabel aan een oplader die dan weer niet meegeleverd wordt. Maar een ramp is dat zeker niet: of heb jij écht geen gsm-oplader in huis? De batterij gaat tot 12 uur mee, aldus de specificaties, en dat blijkt in de praktijk toch ook zo te zijn.

Conclusie

Hoeft het niet hoogwaardig geluid te zijn maar is het gezelligheid die je zoekt? Dan voldoet de Vappeby - naast de grijskleurige die we getest hebben ook in het blauw verkrijgbaar - ongetwijfeld aan je verwachtingen. Het nut van de Spotify Tap trekken we wat in twijfel, maar de combo geluid en licht is voor dit toestel wel een voltreffer.

