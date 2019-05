HTC brengt binnenkort de opvolger uit van de jaar-oude Desire 12. We testten deze Desire 12s-budgetsmartphone die Android Oreo 8.1 draait.

Dat er een "s" is toegevoegd aan de productnaam, doet al vermoeden dat het hier een kleine upgrade betreft van de vorig jaar gelanceerde HTC Desire. Vele kenmerken zijn hetzelfde gebleven, maar de nieuwe versie is voorzien van een Qualcomm-soc in plaats van een Mediatek-chip. Verder zijn er verbeteringen aan de camera's en werd ook een vingerafdruksensor toegevoegd.

Kenmerken

Het randloze ips-aanraakscherm van de HTC Desire 12s werd iets groter, namelijk 5,7 inch, maar behield dezelfde HD+-resolutie (1440 x 720 pixels) van zijn voorganger. Onvermijdelijk gaat de scherpte of pixeldichtheid er dan iets op achteruit, maar in de praktijk is het verschil tussen 282 ppi voor het nieuwe model en 293 ppi voor de voorganger onzichtbaar.

In plaats van een quadcore MediaTek soc met IMG PowerVR gpu heeft de nieuweling een octacore Qualcomm Snapdragon 435 (MSM8940) soc met Adreno 505 gpu. In de praktijk maakt dat weinig verschil: de HTC Desire 12s is lichtjes sneller in de grafische benchmarks dan de Desire 12, maar presteert hetzelfde in de algemene benchmarks. In de praktijk is het snelheidsverschil verwaarloosbaar: verwacht geen wonderen, zeker niet op grafisch gebied.

De geteste versie heeft 3 GB ram en 32 GB opslagruimte, waarvan ongeveer 22 GB vrij is voor eigen gebruik. Dat is aan de magere kant, maar gelukkig kan je de opslagruimte uitbreiden met maximaal 512 GB, al verlies je dan wel de dual-sim capaciteit.

De 3,5mm audio-uitgang verhuisde van de onder- naar de bovenkant van de smartphone, wat een veel handigere plaats is.

De grote ronde vingerafdruksensor bevindt zich echter ietwat onhandig op de achterkant, vlak onder de 13MP-lens en enkele led-flash van de hoofdcamera.

Ook de selfiecamera op de voorzijde heeft een resolutie van 13MP.

De HTC Desire 12s meet 154,2 x 72,7 x 8,3 mm en weegt 150 g. Daarmee is hij iets kleiner, dunner en lichter dan de HTC Desire 12 van vorig jaar.

Praktijk

De HTC Desire 12s heeft het uitzicht van een premium-model, maar presteert als een instapmodel. De prestaties gingen er sowieso niet echt op vooruit tegenover zijn voorganger, dit ondanks de overstap op een Qualcomm-soc.

Alleen de batterijprestaties zijn echt verbeterd. In de Futuremark PCMark Work 2.0 battery life benchmark houdt de Desire 12s het 645 minuten uit, tegenover 506 minuten voor de Desire 12.

Deze smartphone haalt een gewogen prestatiescore van 53/100, tegenover 50/100 voor de jaar-oude Desire 12.

HTC liet ons nog niet weten wat de HTC Desire 12s zal kosten, maar afgaande op buitenlandse prijzen vermoeden we een introductieprijs van 199 euro. Dat is te duur voor wat deze smartphone biedt. Voor ongeveer hetzelfde budget heb je bijvoorbeeld een beter uitgeruste en presterende Motorola Moto G7 Power als je het bij een bekend merk wilt houden. Ga je 'Chinees' dan vind je voor 199 euro meerdere Android-smartphones met nog méér pit (Huawei P Smart, Xiaomi Mi A2 etc).

Conclusie

Er is niks mis met de HTC Desire 12s voor wie op zoek is naar een niet te dure, goed ogende smartphone met een fatsoenlijke batterijduur, maar voor hetzelfde geld zijn er betere alternatieven verkrijgbaar.

Prijs: 199 euro

Bron: www.diskidee.be