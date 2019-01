Review: kantoor-headsets met basisfunctionaliteit

De H600 en H800 zijn betaalbare draadloze kantoor-headsets van Logitech.

Kenmerken

De H600 is een basismodel dat via de Logitech nano-adapter alleen met een computer of laptop werkt. Het draadloze bereik bedraagt maximaal tien meter.

De H800 is het topmodel in het headset-aanbod van Logitech en werkt met alle courante telefonie-apps voor MacOS, Windows en ChromeOS. Ze heeft echter geen UC-certificatie en is duidelijk vooral bedoel voor occasioneel gebruik tijdens het gamen, telefoneren (computer zowel als smartphone) en muziek beluisteren.

De accu gaat maximaal zes uur mee, dus minder dan een volledige werkdag. Het duurt ook ruim drie uur om ze met behulp van de meegeleverde usb-kabel via een laptop of computer weer op te laden.

Tijdens het laden kan je de headset overigens wel gewoon blijven gebruiken: de usb-laadkabel is met 1,2 meter lang genoeg.

De draadloze verbinding werkt bij de H800 naar keuze via Bluetooth of de meegeleverde, reeds gekoppelde Logitech usb-adapter. Het bereik bedraagt maximaal twaalf meter.

Praktijk

Een volledige werkdag houd je deze volledig van vrij goedkoop kunststof vervaardigde headsets wellicht niet op je hoofd, ook al omwille van de schuimrubberen hoofdband en dito oordoppen, die na een tijd vrij warm aanvoelen.

Deze kantoor-headsets dragen minder comfortabel dan die van Jabra, Plantronics en Sennheiser, met hun van zacht rubber vervaardigde beschermmaterialen. Maar die professionele headsets zijn natuurlijk veel duurder. Gebruik je een headset maar af en toe dan voldoen de Logitech-headsets wel.

De flexibele microfoonbeugel die geïntegreerd is in de rechteroorschelp schuift naar omhoog en verdwijnt dan vrijwel in de hoofdband.

Linker- en rechterkanaal omdraaien is bij deze headsets evenwel niet mogelijk.

Ook dien je zelf op de 'mute'-knop op de rechteroorschelp te drukken wanneer je de microfoon in de hoofdband schuift want dit gebeurt niet automatisch.

Op de schelp vind je drukknoppen om het volume te regelen en (bij de H800) telefoongesprekken te voeren.

Bij de H800 selecteer je de verbindingsmethode (Bluetooth of Logitech nano-adapter) via een schuiftoets. Een andere schuiftoets gebruik je om heen en weer te springen in een muzieklijst.

Er is geen software-ondersteuning. Bescherming tegen onverwachte piekgeluiden ontbreekt.

Wel kan je de oorschelpen naar binnen plooien en de headsets zo gemakkelijker met je meenemen. De audiokwaliteit van de H800 is lichtjes beter dan die van de H600.

Conclusie

Deze betaalbare kantoor-headsets bieden basisfunctionaliteit die voldoet voor occasioneel thuisgebruik. De iets duurdere H800 heeft meer mogelijkheden, zoals verbinding met smartphones via Bluetooth.

Prijs: 69 euro (H600); 99 euro (H800)

