Review: kantoorheadset met actieve lawaaidemping

De Plantronics Voyager Focus UC kantoor-headset draag je tegen het oor. De microfoon kan je dankzij de draaiende beugel naar boven positioneren wanneer je die niet gebruikt.

Verder laat die toe om de headset naar keuze links of rechts te dragen. De headset wijzigt de stereorichting automatisch naargelang de positie van de microfoon.

Kenmerken

De zachte oordoppen dempen omgevingsgeluid op zowel passieve als actieve wijze (ANC).

Een druk op de OpenMic-knop schakelt de actieve noice-cancelling uit, zodat je je omgeving kan horen zonder dat je de headset hoeft af te zetten.

De ANC belast de accu extra en vermindert de maximaal haalbare spraak- en luistertijd met twee à drie uren. Je kan het permanent uitschakelen via software of met de schuifknop op de onderkant van één van de oordoppen.

De meegeleverde piepkleine usb-dongle (reeds gekoppeld) is dezelfde als bij de eerder geteste Voyager 6200 UC.

HD-spraak is ook hier standaard uitgeschakeld om de accu te sparen.

Ook de 'extended range' van de Klasse 1 Bluetooth-radio is standaard om dezelfde redenen uitgeschakeld.

Dezelfde gehoorbeschermingsmechanismen als bij de Voyager 6200 UC zijn aanwezig. Je kan bijvoorbeeld de gemiddelde dagelijkse geluidsblootstelling beperking tot 80 of 85 dBA, zoals de EU-wetgeving dit vereist.

In de Hub-software kies je het aantal uren dat je typisch de headset gebruikt. Standaard is dit acht uur per dag, maar je kan dit wijzigen in twee, vier of zes uur per dag.

Onafgezien van die keuze zal de headset altijd geluidsniveaus boven 118 dBA filteren.

Daarnaast kan je ook nog de 'antischrik'-filter inschakelen, die onverwachte geluidspieken filtert. De headset gebruikt daarvoor een Australische industriestandaard met codenummer G616.

Praktijk

Slimme sensoren automatiseren bepaalde handelingen, maar dit functioneert alleen bij verbindingen met smartphones. Zet je de headset af dan zal muziek die je beluistert pauzeren. Doe je dit tijdens een telefoongesprek dan wordt de microfoon uitgeschakeld. Komt er een gesprek binnen dan wordt dit automatisch aangenomen als je de headset opzet.

Op pc wordt aanwezigheidsinformatie doorgegeven aan Microsoft Lync en Skype, maar je kan dit uitschakelen.

Je kan de headset ook koppelen met softphones van verschillende merken (Avaya, BroadSoft, Cisco, Genesys, Microsoft, NEC, ShoreTel,Swyxit!). Gesprekken en beltonen worden dan via de gekozen softphone omgeleid. Audio van iTunes of Windows Media Player pauzeert automatisch bij een binnenkomend gesprek.

Opladen kan direct via de usb-aansluiting op een van de oordoppen of door de headset in de optionele standaard te hangen.

Het softwarebeheer is hetzelfde als bij de andere Plantronics-headsets. Updaten van de firmware duurt vijf minuten voor zowel dongle als headset.

Conclusie

De Voyager Focus UC draagt comfortabel, dankzij de zachte oordoppen en de instelbare hoofdbeugel. Het wordt niet te warm onder de doppen. De belangrijkste bedieningsknoppen zijn goed bereikbaar op de zijkant van de doppen. De geluidskwaliteit is goed, zowel tijdens gesprekken als bij het beluisteren van muziek. Muziek klinkt wel subtiel beter als je de actieve lawaai-onderdrukking uitschakelt.

Prijs: 299 euro zonder en 359 euro met laadhouder

Bron: www.diskidee.be