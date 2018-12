Review: kantoorheadset met dubbele connectiviteit

De Jabra Evolve 65 is een compacte over-het-oor-kantoorheadset met namaak rubberen oorkussens, draaiende oordoppen voor een gemakkelijke opberging en 270° draaiende microfoonbeugel.

Kenmerken

De beugelmicrofoon draag je naar keuze links of rechts, maar de stereokanalen schakelen niet automatisch over.

Ook de downloadbare Jabra Direct-software heeft geen instelling om de stereokanalen om te wisselen. Je dient hiervoor de audioconfiguratie van het besturingssysteem te gebruiken.

Deze headset werkt draadloos via Bluetooth 4.0 tot op een afstand van maximaal dertig meter.

Je kan tegelijk twee apparaten draadloos verbinden, bijvoorbeeld een smartphone en een computer. Daarnaast kunnen tot acht vertrouwde apparaten draadloos gekoppeld worden.

Een kleine reeds gekoppelde usb-adapter wordt meegeleverd.

Daarnaast is ook de meegeleverde 170 cm lange oranje usb-kabel kabel als audiobron bruikbaar.

Met die kabel laad je tegelijk de vast gemonteerde accu in drie uur tijd op voor een draadloze autonomie van tien uur en standby-tijd van maximaal vijftien dagen.

Wij testten de stereoversie, maar dezelfde headset bestaat ook in een mono-variant. Daarnaast zijn er UC-gecertificeerde varianten met certificeringen voor onder andere Lync/Skype for Business, Avaya, Cisco, Alcatel Lucent en Astra.

Een usb-laadstand is optioneel verkrijgbaar. Een stoffen draagtasje wordt meegeleverd. Deze headset ondersteunt breedbandtelefonie en 70 Hz-20 kHz hifi-geluid. Maar draadloos wordt alleen de Bluetooth SBC-codec ondersteund. Voor echt hifi-geluid dien je dus de usb-kabel te gebruiken.

Praktijk

De oorschelpen zijn klein, maar dragen comfortabel. Ze dempen omgevingsgeluid vrij goed, maar alleen op passieve wijze.

Op één van de schelpen bevindt zich in het midden een multifunctionele bedieningstoets, met boven en onder de volumeregeling en mute-toets.

Rond de multifunctionele toets bevindt zich het in-gespreklampje. Dit kan men overigens optioneel uitschakelen via Jabra Direct-software of door de volume omhoog- en volume omlaag-toetsen tegelijkertijd drie seconden ingedrukt te houden.

Als je naar muziek luistert kan je de microfoonbeugel naar boven draaien en magnetisch vastklikken in een uitsparing in de hoofdband. Dan is de mute-functie automatisch geactiveerd.

Bescherming tegen piekgeluiden, gemiddelde dagelijkse blootstelling aan geluidsdruk of Australische G.616 akoestische beveiliging stelt men in via Jabra Direct. Standaard is de piekgeluidenbescherming geactiveerd.

De draadloze standby-verbinding met twee Bluetooth-apparaten werkt perfect: de headset koppelt zich automatisch aan en af al naargelang het verbonden apparaat in de buurt van de headset komt. Een audio-boodschap houdt je hiervan op de hoogte.

Conclusie

De Jabra Evolve 65 headset draagt comfortabel, heeft een goed bereik en de geluidskwaliteit is goed. Omdat geen Bluetooth HD-audiocodec ondersteund wordt, geeft de usb-verbinding wel de beste muziekkwaliteit.

Prijs: mono 189 euro; stereo 201 euro

Bron: www.diskidee.be