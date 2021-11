3 star star star star star

Met de gevallen bladeren en de langere dagen is het officieel boekenweer. Dekentje, mok thee en, waarom niet, een oplichtend scherm om te zorgen dat je om vier uur in de namiddag het licht niet moet aansteken.

We testten de Kobo Sage, het nieuwe vlaggenschip van de Canadese reader-bouwer. Nieuw aan die Sage is de stylus, en de mogelijkheid om lekker ouderwets in de marges van een boek te schrijven.

Laten we beginnen bij de buitenkant. Met 16 bij 18 cm is de Sage aan de grote kant, maar we vonden hem wel goed in de hand liggen. Een kant van het scherm heeft een bredere rand met daarop de bedieningsknoppen. Daar hou je normaliter het boek vast. De linkshandige in mij apprecieert alvast dat het scherm in alle vier de richtingen kantelt. Zo kies je vooral zelf hoe je hem het liefst bedient: links, rechts, of zelfs boven of onder als je daar zin in hebt.

E-inkt

Het scherm heeft een diagonaal van 8 inch en een E Ink Carta 1200 display met een resolutie van 1.920 x 1.440 pixels (300ppi). Dat is een van de nieuwere e-inkttechnologieën, en een opstapje tegenover vorige Kobo-readers. Upgrades zitten onder meer in de snelheid waarmee je door pagina's bladert en ook de achtergrond is wat egaler dan bij vorige versies.

Toch valt ons hier de wat trage reactietijd van het scherm op. Dat is dan wel sneller dan dat van veel andere readers, het is wel een pak trager dan een traditioneel smartphone- of tabletscherm. Meestal zouden we ons daar niet aan storen, maar je gebruikt, met de stylus of je vingers, het scherm van de Kobo Sage wel vaak als aanraakscherm. Daardoor valt het verschil tussen de zuinigere e-inkt en het scherm van je telefoon harder op dan wanneer je op een reader voornamelijk pagina's doorbladert via ingebouwde knoppen. Het vereist hoe dan ook wat gewenning, en wie niet het geduld opbrengt, raakt al snel gefrustreerd wanneer je na al dat hopeloos rondtikken ineens zes pagina's verder zit.

Boekenplank

Verder heeft de reader wel de typische voordelen op klassieke boeken. Het gadget is waterproof en je kan er 32 GB aan e-boeken en geluidsboeken op kwijt. Om naar die audioboeken te luisteren, zal je een Bluetooth-luidspreker of -hoofdtelefoon nodig hebben; een audiojack vonden we niet.

Interessant aan Kobo-readers is dat het platform vrij makkelijk communiceert met enkele apps en diensten. Boeken haal je via wifi uit de Kobo-store, waar je zo'n vijf miljoen ebooks vindt, en een hele reeks audioboeken. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Storytel-reader, kan je er ook vrij makkelijk andere boeken op zetten, bijvoorbeeld klassiekers of studieboeken die je via Dropbox transfereert. Het toestel ondersteunt onder meer de formaten epub, mobi en pdf.

Ook de integratie met Pocket vinden we handig. Die app laat je in je browser lange artikels opslaan 'voor later'. Zo kan je eindelijk die vijftien tabbladen op je computer sluiten en je leesvoer naar de reader sturen voor een rustiger moment waarop je ze misschien ook echt leest.

© Kobo

Lezen in het donker

Zoals dat bij moderne lezers hoort, kan je met dit toestel de hoeveelheid achtergrondlicht aanpassen. De 'avond'-instelling is daarbij enorm geel, terwijl je overdag meer blauw licht kunt gebruiken. Via een timer kan je trouwens automatisch naar nachtmodus gaan. Ook 'dark mode' wordt ondersteund. Al bij al heeft de Kobo Sage best veel instellingen, zo veel dat je ze in een soort profieltje kunt vastleggen. Het idee is daar waarschijnlijk dat je vrij snel de reader naar je eigen zin kunt zetten als je hem deelt met huisgenoten.

De Sage heeft daarnaast nog enkele leukigheden, zoals leesstatistieken die je vertellen hoe lang je over een boek hebt gedaan. Die werken nog niet helemaal zoals het hoort. In onze test vergat de Sage bijvoorbeeld dat we al een boek gelezen hadden wanneer we teruggingen naar pagina één. Hier is misschien nog wat werk aan.

Tekenen in de marge

En dan is er natuurlijk de stylus. Het pennetje is een aparte aankoop, maar vormt ook een belangrijke nieuwe functie voor de Sage. De reader laat je namelijk toe om woordjes en zinnen te onderlijnen in je boek, of notities te maken in de marge. Het is een leuk idee, en we vonden het sympathiek dat de Kobo Sage een magnetische strip heeft om de stylus tegenaan te plakken. Toch zien we onszelf deze feature niet al te veel gebruiken, al is het maar omdat die notities alleen bestaan op je Kobo boek. Je kan ze niet exporteren, dus tenzij je je boeken vaak terugleest, of je bent aan het voorbereiden voor de boekenclub, zien we hier niet meteen de use case in.

Wel te exporteren, en een leuke extra in de Sage, zijn de notitieboeken. Daarmee begint de reader een beetje te dubbelen als tablet. Je kan twee soorten notitieboeken maken: het 'basis' notitieblok laat je schrijven en tekenen op de Kobo met je stylus (of vinger). Het uitgebreide notitieboek gaat je handschrift proberen herkennen om het automatisch in tekst om te zetten (iets wat best goed werkt), en laat je ook diagrammen en rekensommen invoegen.

We zijn niet helemaal mee waarom Kobo hier voor twee verschillende formaten kiest, en waarom die zo ver in de instellingen verstopt zitten. We weten ook niet meteen waarom iemand per se een tabel of rekensom in een boekbespreking wil stoppen. Delen van de software voelen hier dan ook wat minder goed uitgedacht, maar de technologie erachter is wel leuk. Het geheel schuift zo wat meer op richting iPad en andere tabletachtigen, maar dan met een specifiek e-inktscherm. Een 'hipster' versie van de tablet voor het soort mens dat in koffieshops notities wil nemen, maar zijn of haar laptop niet bij zich heeft.

Conclusie

De Kobo sage voelt wat aan als een eerste poging met nieuwe technologie. De reader doet uitstekend zijn werk en bevat de nodige functies om de concurrentie aan te gaan met grote rivaal Kindle. Ondersteuning voor audioboeken, lichtcorrectie en een scherper scherm maken van de Sage een degelijke reader, met compatibiliteit voor een hele reeks diensten en ebooks als extra. Daarnaast zitten er enkele leuke nieuwe functies in, die het toestel doen opschuiven richting tablet. Op zich is het een mooi teken dat e-readers na zoveel jaren ook echt wat vernieuwing krijgen, maar veel van die functies voelen momenteel wat bij elkaar gegrabbeld.

De Kobo Sage is te koop voor zo'n € 289, de stylus koop je apart voor € 40.

