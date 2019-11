4 star star star star star

TP-Link brengt onder de naam Kasa verschillende 'smart devices' op de markt. Je bedient die allemaal met dezelfde app. Wij testten energiezuinige Kasa led-lampen, de KL120 en KL130 Smart Light Bulbs.

Het TP-Link Kasa-ecosysteem bevat verschillende soorten draadloos verbonden pluggen, schakelaars, lampen en camera's. Alles werkt samen via wifi en de Kasa-app voor Android en iOS.

De Kasa 'smart devices' zijn ook te koppelen aan Amazon Echo, Dot, Tap en Google Assistent zodat je ze met je stem kan bedienen.

Kasa Smart app

Download en installeer eerst de Kasa Smart app, beschikbaar voor iOS vanaf versie 9.3 en voor Android vanaf versie 4.1.

Log in op je bestaande TP-Link account of creëer een nieuw Kasa-account. Het volstaat om je e-mailadres en locatie in te vullen en een wachtwoord te kiezen.

Klik op het plusteken rechtsboven en selecteer 'Add a device' (de app is Engelstalig). Je kan TP-Link camera's, smart plugs, smart bulbs, smart switches, smart routers, range extenders en sensors toevoegen.

Slimme led-lampen

TP-Link verkoopt verschillende soorten slimme lampen die met de Kasa Smart app werken. Wij testten de KL120 (regelbaar wit) en de KL130 (regelbaar multikleuren).

Alle lampen passen in een E27 socket, werken met Wireless-B/G/N in de 2,4 GHz frequentieband en hebben een maximale lichtsterkte van 600 à 800 lumen en een levensduur van vijftien- à vijfentwintigduizend uren bij gemiddeld vijftig procent helderheid naargelang het type.

We starten met de KL130 Kasa Smart Light Bulb Multicolour (800 lm, 25.000 uren, 10 Watt). De app toont en legt uit hoe je de lamp installeert, wat overigens gewoon neerkomt indraaien in een E27 socket. Maar uit veiligheid wordt even benadrukt dat je de stroom moet uitschakelen voor je de lamp indraait.

Wacht vijf seconden tot de lamp drie keer knippert en druk dan op 'Next'. Geef de app locatietoestemming. Wacht tot de lamp in het draadloze netwerk gevonden wordt.

De app verwijst je vervolgens naar de wifi-instellingen van je smartphone of tablet, waar je het onbeveiligde draadloze netwerk van de smart light bulb selecteert. Daarna kies je het draadloze netwerk waarmee de lamp een beveiligde verbinding moet maken (alleen 2,4 GHz). Vul het wifi-wachtwoord in en druk op 'Join'.

Het leggen van de verbinding duurt enkele seconden. Overigens kan je de lamp alleen verbinden met een beveiligd wifi-netwerk; als het netwerk niet beveiligd is, werkt de verbinding niet.

Geef het apparaat nu een naam, bijvoorbeeld 'Gang' en druk op 'Next'. Kies een passend pictogram; de app laat je kiezen tussen twaalf eigen pictogrammen, maar je kan er ook zelf één toevoegen uit een album of met behulp van de camera van je mobiel. Bewaar de configuratie door op 'Save' te drukken.

De lamp staat nu in het apparatenoverzicht van de Kasa app. Je kan ze via de app in- of uitschakelen door op het stroompictogram te drukken. Druk je op de naam van de lamp, dan kom je terecht in het configuratiescherm. Je favoriete instellingen kan je bewaren met 'shortcuts'.

Voorinstellingen

Er is al een 'Auto-White'-sneltoets die ervoor zorgt dat de lamp de kleur en de helderheid van de zon gedurende de ganse dag volgt. Daarnaast zijn enkele basiskleuren voorgeprogrammeerd (100% oranje, rood, groen, blauw).

Door het wijzigen van de helderheid, de kleur en de kleurtemperatuur creëer je je eigen voorinstellingen voor het soort licht. De kleurtemperatuur is in stappen regelbaar van 2700K (warm) tot 8670K (koud).

Verder mag je zoveel 'events' (schema's) configureren als je creativiteit het toelaat. Je bepaalt dan op welke uren en dagen de lamp in welke kleuren brandt en/of welke presets geactiveerd worden. Ook is het mogelijk om de lamp bij stroomuitval automatisch te laten terugkeren naar de recentste toestand (uit of aan, met de laatst gekozen kleur).

Ten slotte kan je in de app het energieverbruik bekijken: dagelijks, wekelijks, maandelijks en (voorspeld) jaarlijks. Ook toont dit onderdeel de energiebesparing van de led-lamp in vergelijking met een gewone 60W lamp (per dag en jaarlijks).

Groepen

De app ondersteunt productgroepen. We creëren een 'lampengroep' waar we beide aan toevoegen. Die kan je dan gezamenlijk in- en uitschakelen, helderheid en kleur(temperatuur) wijzigen (voor zover het gebruikte type dit ondersteunt).

Jammer genoeg is het momenteel nog niet mogelijk een groep lampen in een schema te gieten. Ook dat zou een handige toevoeging aan de app zijn.

Slimme pluggen

Behalve lampen en camera's bevat het Kasa-gamma ook nog slimme pluggen, al dan niet met energie-monitoring. Op die manier kan je ook bestaande verlichting met de Kasa app en de gekozen stemassistent besturen.

Praktijk

De mogelijkheden zijn uitgebreid en het vrij regelen van de kleur is leuk, maar aan het schemagedeelte kan TP-Link nog enkele verbeteringen toevoegen.

Bijvoorbeeld het zou handig zijn de lamp automatisch te kunnen in- en uitschakelen in verhouding tot het tijdstip van zonsop- en ondergang. Nu kan dat alleen maar op het tijdstip zélf.

Ook zou een 'random'-instelling handig zijn, zodat je wanneer je op reis gaat lampen kan in- en uitschakelen alsof er bewoners in huis zijn. De Kasa-'smart plugs' ondersteunen dit overigens wél al.

We voegen een tweede slimme lamp in de Kasa app toe: KL120 met regelbaar wit tussen 2700K en 5000K (800 lm, 25.000 uren, 10 Watt). Dit gaat nog iets gemakkelijker omdat de app het wifi-wachtwoord van ons netwerk deze keer automatisch zelf invult. Binnen de minuut is de installatie voltooid.

TP-Link Kasa Smart Tunable Lamp KL120; Kasa Smart Multicolor Lamp KL130 Stekker E27 Lichtsterkte 800 lm Kleurtemperatuur 2700 K - 5000K (KL120); 2500 K - 9000 K (KL130) Stralingshoek 230 graden Werkingstemperatuur -15 tot 40°C Verbruik 10 W (KL120); 10,5 W (KL130) Communicatie 802.11b/g/n bij 2,4 GHz Levensduur vijfentwintigduizend uren bij gemiddeld vijftig procent helderheid Software Kasa Smart app voor Android 4.1 en iOS 9.3 en hoger Afmetingen 60 x 118 mm Gewicht 134 g (KL120); 139 g (KL130)

Conclusie

De Kasa Smart app is opvallend gebruiksvriendelijk. Des te jammer dat ze niet in het Nederlands werkt. Je kan de slimme apparatuur groeperen en via unieke namen met je stem bedienen dankzij de verbinding met Amazon Alexa en Google Assistent. Kasa lijkt echter ook een 'work-in-progress'. Zo is het Amerikaanse productengamma voorlopig nog veel uitgebreider. Dat heeft natuurlijk met regulering en allerlei goedkeuringen te maken. De functionaliteit en dan in het bijzonder de samenwerking tussen de verschillende slimme apparaten in het Kasa-gamma kan eveneens worden verbeterd. Als de camera een alarm genereert, zou die bijvoorbeeld de lampen moeten kunnen inschakelen. Dat is aangekondigd, maar tijdens de review functioneerde het nog niet. De Kasa-apparatuur is naast gebruiksvriendelijk ook erg betaalbaar.

Prijs: ca. 37 euro (KL120); ca. 55 euro (KL130).

Bron: www.diskidee.be