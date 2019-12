4 star star star star star

We kregen twee high-end laptops van Asus om te testen: de ZenBook Flip 15 met een kantelbaar aanraakscherm en de ZenBook Pro 14 met een tweede scherm dat tegelijk als aanraakvlak werkt.

Het is al even geleden dat we nog laptops van Asus testten, maar onlangs stuurde deze fabrikant ons twee high-end laptops. De ZenBook Flip 15 is een laptop met 360° kantelbaar 15,6-inch 4K-aanraakscherm zodat je er ook een (vrij forse) tablet van kan maken.

De ZenBook Pro 14 heeft een niet-aanraakgevoelig scherm, maar het aanraakvlak is een wél aanraakgevoelig Full HD IPS+-minischerm met een schermdiagonaal van 5,5 inch.

Asus levert beide laptops met verschillende uitrustingsniveaus, maar onze testexemplaren hadden met uitzondering van de schermen en accu's grotendeels dezelfde hardware-uitrusting, reden waarom we ze samen bespreken.

Onze testexemplaren waren uitgerust met een 'Whiskey Lake'-generatie Intel Core i7 CPU met vier processorkernen, 16 GB RAM, 512 GB NVME SSD (met respectievelijk 406 en 475 GB vrije ruimte direct na de initiële ingebruikname) en extra Nvidia GeForce GTX 1050 Max-Q GPU met 2 GB eigen VRAM.

Kenmerken ZenBook Flip 15

Het ruime, verlichte toetsenbord van de ZenBook Flip 15 heeft een apart numeriek klavier. Deze wat omvangrijkere laptop, die 1,9 kg weegt, blijft in de praktijk toch redelijk draagbaar.

Hoewel alles stevig aanvoelt, is de 'NanoEdge'-schermrand smal. Asus claimt een scherm/behuizing-ratio van negentig procent; deze nieuwe generatie is trouwens tien procent kleiner dan de vorige.

Het scherm van de ZenBook Flip 15 kan in vier verschillende standen worden gebruikt. In de laptop-stand tilt en kantelt het ErgoLift-scharnier het toetsenbord automatisch in een comfortabele typpositie.

De infraroodcamera aan de voorzijde is Windows Hello-compatibel voor veilig inloggen met gezichtsherkenning.

Deze laptop werd door Asus onderworpen aan een aantal MIL-STD 810G duurzaamheidstesten (valtest, triltest en hoogtetest).

Alle informatie over de ZenBook Flip 15 vind je op de Asus-website.

Kenmerken ZenBook Pro 14

De ZenBook Pro 14 een compactere, traditionele 14-inch laptop met Full HD-scherm, dat niet aanraakgevoelig is (er bestaan van deze laptop ook versies meet aanraakgevoelig scherm). Het apparaat weegt 1,6 kg. De verhouding tussen body en scherm is 86%.

Het aanraakvlak is echter wél aanraakgevoelig. Het is een Full HD IPS+-minischerm met een schermdiagonaal van 5,5 inch.

Dit 'ScreenPad' kan men met behulp van een functietoets uitschakelen en functioneert dan als klassiek multitouch-aanraakvlak.

Maar je kan dit kleine scherm ook gebruiken als uitbreiding van het hoofdscherm. Of je gebruikt het als apart minischerm.

Asus ZenBook Pro 14 © Asus

Zo kan men er vanuit Windows-programma's die dit ondersteunen (bijvoorbeeld Adobe-software) loskoppelbare menu's naar toe slepen.

Of je plaatst er bijvoorbeeld een rekenmachine op en gebruikt het kleine scherm als numeriek klavier .

Ook is het mogelijk dit scherm als audio- of videospeler te gebruiken.

Wat op het eerste zicht misschien een gimmick lijkt, blijkt in de praktijk een slimme uitbreiding die in veel gebruiksscenario's nuttige diensten bewijst.

Dit extra scherm verbruikt uiteraard stroom, iets om rekening mee te houden wanneer men deze laptop los van het stopcontact gebruikt. In de accu-benchmarks schakelden we het ScreenPad-scherm uit om de vergelijking met de andere laptops eerlijk te houden.

De infraroodcamera aan de voorzijde is Windows Hello-compatibel voor veilig inloggen met gezichtsherkenning.

Ook deze laptop werd onderworpen aan een aantal MIL-STD 810G duurzaamheidstesten (valtest, triltest, hoogtetest, hoge-temperaturentest en lage-temperaturentest).

Alle verder informatie over de ZenBook Pro 14 vind je op de Asus-website.

Prestaties

Deze high-end Asus-laptops presteren uitstekend. Wel houd je best een stopcontact in de buurt bij intensief computergebruik, zeker voor de ZenBook Pro 14 die compacter en lichter is dan de ZenBook Flip 15, maar daardoor ook een kleinere accu heeft.

Asus ZenBook Flip 15 RX562FD Asus ZenBook Pro 14 UX480FD Accu-test Futuremark PCMark 8 Home Battery Score total system (minuten) 296 209 Futuremark PCMark 8 PCMark Work Battery Score total system (minuten) 303 255 Futuremark PCMark 10 Office Battery benchmark (minuten) 551 330 Futuremark PCMark 10 Video Battery benchmark (minuten) 753 347 Benchmarks Futuremark PCMark 8 Work 3.0 Accelerated Score 4295 4443 Futuremark PCMark 8 Creative 3.0 Accelerated Score 3688 4960 Futuremark PCMark 10 Score 4324 4547 Futuremark PCMark 8 Storage Score 4906 4946 Futuremark PCMark 8 Storage Score MB/s 192,6 275,34 Futuremark 3DMark Professional Cloud Gate Score (DX10) 16246 19451 Futuremark 3DMark Professional Night Raid Score (DX12) 14829 16702 Futuremark 3DMark Professional Sky Diver (DX11 mainstream) 15004 15866

Conclusie

De Asus ZenBook Flip 15 en ZenBook Pro 14 zijn snelle laptops met een mooi en zelfs innovatief design. De convertibele Flip 15 heeft vier gebruiksstanden, terwijl de traditionele Pro 14 voorzien is van een aanraakvlak dat tegelijk als tweede minischerm bruikbaar is. Dat is meer dan een gimmick, maar werkt echt wel handig in specifieke gebruiksscenario's.

Prijs: geteste versie: ZenBook Flip 15 RX562FD: 1.799 euro; ZenBook Pro 14 UX480FD: 1.200 euro

Bron: www.diskidee.be