Review: lichtgewicht oortjes met actieve ruisonderdrukking

De Plantronics BackBeat GO 410 zijn reisvriendelijke, zweetbestendige oordopjes die bevestigd zijn aan een comfortabele flexibele nekbeugel. Je kan ze zowel draadloos als met draad gebruiken.

Kenmerken

Deze oordoppen werken draadloos digitaal volgens Bluetooth 5.0 klasse 1 (bereik van dertig meter) of analoog via het meegeleverde usb-3,5mm audiosnoer. Het snoer kan tegelijk worden gebruikt om de oordoppen op te laden, ook in het vliegtuig.

Draadloos wordt wel alleen de SBC Bluetooth-codec gebruikt, dus de beste geluidskwaliteit is alleen via het audiosnoer beschikbaar. Aan de spraakkant ondersteunt deze headset de mSBC-codec en HD-spraak.

De actieve ruisonderdrukking (ANC) werkt in twee standen voor omgevingen met veel en weinig lawaai. De maximale lawaaionderdrukking bedraagt 20 dB. Met ANC ingeschakeld houdt de 180 mAh-accu het tot acht uur uit op een volle lading. Zonder ANC wordt dit twaalf uur en als je via de kabel luistert uiteraard onbeperkt. In dat geval werkt de ANC vijftig uur vóór de accu leeg is.

Interessant zijn de magnetische slaapsensoren aan de buitenkant van de doppen: klik je de doppen magnetisch tegen elkaar dan gaat de headset automatisch in een accuspaarstand. De standby-tijd bedraagt veertien dagen, maar in 'DeepSleep' gaat de accu maximaal zes maanden mee.

Die laatste stand wordt automatisch ingeschakeld als de ingeschakelde oordoppen zich negentig minuten buiten het bereik van een gekoppeld apparaat bevinden. Via een druk op de middelste knop op het bedieningsblokje schakel je DeepSleep weer uit.

De accu van de BackBeat GO 410 is in twee uur tijd volledig opgeladen. Snel laden geeft één uur luistertijd na vijftien minuten opladen.

Je kan een verbinding maken met twee draadloze apparaten tegelijk en streamen vanaf beide.

Praktijk

Plantronics levert drie sets flexibele, zachte oordoppen mee (klein, medium en groot). De in de fabriek gemonteerde mediumdoppen pasten bij ons perfect. De volledige headset weegt slechts 35 gram en draagt erg comfortabel. De flexibele van zacht siliconen vervaardigde nekbeugel voel je tijdens het dragen bijna niet.

De magnetische slaapsensoren zijn een ideale uitvinding: als je de headset even niet gebruikt, trek je de doppen uit je oren en klikt ze aan elkaar. Ze verbruiken dan geen stroom. De audiostream wordt automatisch gepauzeerd. Om voort te luisteren duw je de doppen gewoon opnieuw in je oren.

De app voor Android en iOS laat je toe om de taal van de statusboodschappen te wijzigen (helaas geen Nederlands), de headset terug te vinden, de anc in te stellen en de equalizer te wijzigen. Die laatste optie stelt niet veel voor: je kan naar keuze de lage of de hoge tonen benadrukken, maar verder kan je dit niet gedetailleerd regelen.

Deze oordoppen klinken vrij neutraal als je kiest voor de 'Bright'-eq-instelling, maar verwacht geen hifi-kwaliteit via streaming, wel via de analoge ingang (mits een goede bron). Via streaming is de geluidskwaliteit heel wat minder dan als je het geluid via het 3,5 mm-snoer binnentrekt.

Hifi-streaming lijkt ons sowieso niet de bedoeling van deze doppen die je wellicht vooral buiten en in lawaaierige voertuigen zal gebruiken.

De actieve ruisonderdrukking filtert omgevingsgeluiden niet compleet weg, wat op zichzelf veilig is. De lichte ruistoon van de ANC die sommige reviewers vermelden, lijkt door de nieuwste firmware-update grotendeels weggewerkt te zijn.

Je schakelt de ANC in via de knoppen op het bedieningsblokje of via de app. Het niveau van de ANC wijzigen kan echter alleen via de app.

Conclusie

De Plantronics BackBeat GO 410 oordoppen bieden veel waar voor hun geld. Als je niet belachelijk veel geld wil uitgeven voor doppen met actieve ruisonderdrukking en toch wil genieten van een behoorlijk geluid, een aanvaardbare autonomie en een hoog gebruiksgemak dan zal je momenteel niet veel betere alternatieven vinden.

Prijs: 129 euro

