Terug of nog steeds aan het thuiswerken? Je bent lang niet alleen. En je bent ook lang niet alleen in de zoektocht om thuiswerk verder te optimaliseren met extra of andere technologie. We testten de afgelopen weken een draadloos toetsenbord en draadloze muis van Logitech in combinatie met drie devices.

Even wat achtergrond over mijn huidige thuiswerksituatie. Ik heb een laptop van de werkgever met Windows 10, een desktop met Windows 10, ik heb een iPad, en ik heb uiteraard een smartphone - eentje met Android 11. Al deze toestellen gebruik ik op een thuiswerkdag beurtelings - in meer of mindere mate. Uiteraard vooral de laptop en de desktop, waarbij ik wel vrij regelmatig wissel van device. Waarom de laptop? Omdat sommige documenten of toepassingen die ik nodig heb enkel via de vpn-verbinding op de notebook toegankelijk zijn. Waarom de desktop dan? Omdat die op een comfortabel scherm aangesloten is, sneller internet heeft dan de vpn-verbinding, en omdat die op een plaats staat waar ik graag werk. Waarom dan nog de iPad en de smartphone? Voor de occasionele apps en voor die momenten waarop ik even in huis met andere dingen bezig ben. Lees: een webinar of conference call verder meevolgen terwijl ik een boterhammetje voor de studerende kinderen smeer. Ja, dat doet u toch ook weleens? Toch?

Manueel overschakelen

Maar Logitech dus: de accessoiremaker bezorgde ons enige tijd terug een compact draadloos toetsenbord (MX Keys Mini) en kleine draadloze muis (MX Anywhere 3). Beide accessoires kunnen tot drie toestellen tegelijk bedienen, en dat wilden we weleens uitproberen. Onderaan de muis - zeer compact, even wennen als je een groter formaat gewend bent - zit een drukknopje, met daarboven drie genummerde ledlichtjes. Zo kan je de muis manueel instellen dat die device 1, 2 of 3 moet aansturen. Op het toetsenbord is iets soortgelijk voorzien: de toetsen F1, F2 en F3 laten je toe om te switchen tussen drie toestellen waaraan je het toetsenbord gekoppeld hebt.

Die koppeling kan ofwel met een Logitech USB-adapter, ofwel via Bluetooth. Of met een combinatie van. In ons geval prikten we de bij de muis meegeleverde Unifying-adapter in de desktop-pc. Bij het toetsenbord zat geen adapter, dus dat koppelden we overal via Bluetooth. Geen moeilijkheden om de verschillende hardware te koppelen trouwens: eenvoudig pairen en klaar. Wel even opletten: de Unifying-adapter werkt met meerdere devices maar niét met het MX Keys Mini toetsenbord. De reden is dat Logitech ondertussen naar een nieuwe reeks USB-adapters (Bolt) is overgeschakeld en die is niet omgekeerd compatibel met Unifying. Maar goed: zolang je toestellen Bluetooth aan boord hebben is dat geen groot probleem.

MX Anywhere 3 © Logitech

Zo kan je dus het snelste aan de slag om één muis en één toetsenbord te gebruiken op bijvoorbeeld je desktop-pc, laptop en iPad - de opstelling die wij uitprobeerden. Dat werkt op zich ook allemaal prima zoals het hoort. Op de muis zit een draaiwieltje om verticaal te scrollen in je browser of tekst. Aan de linkerzijkant twee knopjes die standaard dienst doen als 'back' en 'forward' in de browser Chrome, of als 'undo' en 'redo' in de tekstverwerker Word. Dacht je ook horizontaal te kunnen scrollen door het scrollwieltje naar links of rechts te duwen, dan moeten we je wel teleurstellen: dat kan niet bij de MX Anywhere 3. De ingebouwde batterij kan het tot zeventig dagen volhouden en laad je op via USB-C. Zeer mooi meegenomen: amper één minuut opladen levert je meteen drie uur werktijd op. In een thuiswerkcontext uitgedrukt: je laadt de muis snel op terwijl je een koffie in de keuken gaat halen.

MX Keys Mini © Logitech

Het minimalistische MX Keys Mini toetsenbord - geen numeriek klavierdeel dus - zul je wat vaker moeten opladen. Tien dagen houdt die het in theorie vol, maar in de praktijk klokten we hier eerder af op zeven dagen. Tenzij je de verlichting van het toetsenbord (past zich aan het omgevingslicht aan, handig!) uitschakelt; dan gaat de batterij tot vijf maanden mee. Uiteraard een claim die we niet bepaald konden testen op enkele weken tijd. Het toetsenbord - compact dus, maar met wel individuele toetsen - tikt aardig weg en werkt dus met zowel Windows als macOS. De toetsenbord lay-out toont ook zowel Windows- als Apple-functies. We kregen de AZERTY-uitvoering ter test, maar weet dat dit een Franstalige AZERTY-uitvoering is; een Belgische AZERTY-variant is er niet. Je krijgt dus Franstalige opschriften (retour arrière, entrée) en afkortingen (échap, suppr, ver maj, maj) op de toetsen. We kunnen ons inbeelden dat dit niet voor iedereen even prettig is. Daarnaast leverde het soms ook praktische problemen op. Sommige tekens zoals het @-teken staan op andere plaatsen. Bij de MX Keys Mini is dat helemaal links, meteen onder échap (escape dus). Wanneer je die intikt krijg je dan mogelijk een ² te zien: want dat is wat er op een Belgische AZERTY op die fysieke plaats staat. Mogelijk kan je dat oplossen door in de taal- en toetsenbordinstellingen van Windows te duiken, maar ons lukte het toch niet meteen zonder de Nederlandse taalweergave van Windows af te staan.

Automatisch overschakelen

Maar je kan de muis en toetsenbord ook 'automatisch' laten schakelen tussen de devices. Daar heb je dan wel een stukje software voor nodig: Logitech Options. Daarin vind je de Flow-functionaliteit. Vink je die aan, dan kan je softwarematig instellen hoe je set-up eruitziet. In mijn geval: laptop links, desktop-scherm in het midden, tablet rechts op het bureau. Wanneer ik nu op mijn desktop-pc de cursor over de linkerrand van het scherm beweeg, verspringt de cursor meteen naar het scherm van de laptop. Omgekeerd kan dan uiteraard ook weer. Als je ook het toetsenbord koppelt, dan schakelt ook dat automatisch mee over.

De Flow-functionaliteit in Logitech Options. © DN

Maar er is een belangrijke 'maar'. Of eigenlijk meerdere. We hebben best wat gesukkeld om dat toetsenbord ook te kunnen koppelen aan Flow. Om onduidelijke reden bleef de optie 'toetsenbord koppelen' aanvankelijk grijs: je weet wel, niet te gebruiken dus. Na jongleren met verschillende versies van Option en Option+ (nieuwere software, maar enkel nog in bèta-versie beschikbaar, nvdr) en een interventie van de helpdesk bleek de oplossing dat we exact dezelfde softwareversie op beide pc's moesten gebruiken. De versie die de oplossing bood: 9.40.86 - we geven het maar mee.

Een tweede 'maar' is dat we toch regelmatig 'per ongeluk' over de rand van het scherm heen gingen en de cursor dus onbedoeld verdween naar het andere scherm. Op zich geen ramp denk je dan, maar af en toe gebeurde het toch dat we de cursor niet meer terugkregen. Reden: de laptop die ondertussen in stand-by gegaan was en de cursor kennelijk weigerde 'af te staan' aan de andere pc. We gaan ervan uit dat de nieuwere bèta-versies dit zullen verhelpen, maar om Flow werkende te houden zaten we dus vast aan versie 9.40.86.

Ook knippen en plakken

Helemaal leuk - en vooral nuttig in een thuiswerkcontext als diegene die ik je in het begin schetste: met Flow kun je ook tekst, afbeeldingen en bestanden tussen de computers overdragen. Je kopieert gewoon op de ene, en plakt op de andere computer. Een erg makkelijke manier dus om informatie over te brengen van het ene naar het andere testel zonder langs een cloudservice, app of server te passeren. Gedaan ook met e-mails naar jezelf te sturen dus.

Voor de volledigheid: als derde device koppelden we zoals gezegd de iPad, zodat we toetsenbord en muis indien nodig ook daar kunnen gebruiken. Helaas bestaat er voor zover wij weten géén app van Logitech of van derden om de iPad ook met Flow te laten samenwerken. Toch jammer, want het zou een mooie brug tussen Windows en Mac vormen.

Conclusie

Ben ik nu productiever af met deze muis en dit toetsenbord in mijn thuiswerkomgeving? Da's te sterk uitgedrukt. Maar aan de andere kant moet ik zeker bekennen dat ik aan sommige functionaliteit écht snel gewend raakte. Het gemak om een tekst, presentatie of foto van de ene naar de andere pc te kopiëren bijvoorbeeld. Of om snel van de desktop naar de laptop te schakelen.

Ergernissen zijn er helaas ook, met op nummer één: de verdwijnende cursor wanneer je per ongeluk naar een toestel doorschuift dat in standby staat. De Franstalige AZERTY-layout is ook wat hinderlijk bij momenten, net als het gedoe met softwareversies om Flow deftig aan de praat te krijgen: daar had Logitech wat beter over moeten nadenken.

© Logitech

Richtprijzen:

Logitech MX Keys Mini (AZERTY FR): 109 euro (incl. btw)

Logitech MX Anywhere 3 muis: 89,99 euro (incl. btw)

