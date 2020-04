Een beetje gitaarliefhebber krijgt bij het horen van de naam Marshall meteen een warm gevoel. Of juist kippenvel. Naast de iconische 'amps' oftewel gitaarversterkers maakt de Engelse fabrikant sinds enige tijd ook Bluetooth-luidsprekers en hoofdtelefoons. Wij testten het nieuwste model: de Monitor II met active noise cancelling.

Is er naast al die hoofdtelefoons van Sony, Bose, B&W en Beats wel plaats voor nóg een headphone met noisecancelling-technologie? Zo'n hoofdtelefoon kan hinderlijke omgevingsgeluiden het hoofd bieden door op een slimme manier anti-geluid te genereren. Ik vind dat Marshall hier wel een plaatsje verdient. Aan het woord is dan ook een muziekliefhebber die wel van een vleugje rock & roll houdt: scheurende gitaren, versterkers in een vintage jasje en - dat vooral - een pure sound, hard en onversneden.

Rokerig parochiezaaltje

Wel, bij de Marshall Monitor II ben je voor zo'n beleving helemaal aan het juiste adres. De geur van het ding alleen al, als je 'm uit de verpakking haalt: met wat verbeelding waan je je terug in dat rokerige parochiezaaltje waar je je eerste echte kus scoorde, terwijl een Led Zeppelin-coverband stevig van jetje geeft. Er zijn slechtere flashbacks, toch?

Zonder gekheid: deze Marshall Monitor II ANC heeft iets ruigs over zich, en die vibe neem je automatisch mee zodra je het ding over de oren trekt. Voor sfeer en gezelligheid een negen dus, maar ook voor geluidskwaliteit een dikke acht. En dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht, gezien de enorme concurrentie in de wereld van de draadloze hoofdtelefoons met - steeds vaker - actieve ruisonderdrukking.

Na een aantal luistersessies begon het me te dagen wat er aan de hand was. Waar fabrikanten als Sony en Bose de geluidsweergave eindeloos proberen te verfijnen, om muziekpuristen tot micro-oorgasmes te brengen, gaat Marshall nadrukkelijk voor de rauwere aanpak: gitaren mógen scheuren door de twee 40mm-drivers, trommelvliezen hoéven niet eeuwig mee te gaan. Of om het met de woorden van Neil Young te zeggen: 'It's better to burn out, than fade away!'

De functie van de M-knop kies je zelf. © Marshall

Bescheiden equalizer

Toevallig vind ik dat lekker. Het deed me dan ook deugd om te constateren dat de bijbehorende Marshall smartphone-app niet te veel instelmogelijkheden biedt om dat van huis uit prima uitgebalanceerde geluid naar de vaantjes te helpen. Er zit wel een equalizer in, maar die beperkt zich tot de basics: een handvol presets als Rock, Metal en Elektronisch, en de mogelijkheid om zelf een klankkleur te creëren en die op te slaan in een van de twee geheugenbanken.

Ook in het instelmenu voor de active noise cancelling (ANC) is het eenvoud troef. Het enige wat je hier kan aanpassen, is het niveau van ruisonderdrukking en de mate van transparantie voor de Monitor-functie (telkens gaande van 0 tot 100 procent). De Monitor-stand stelt je in staat om, tijdens het beluisteren van muziek, toch nog een gesprek te kunnen volgen. Met de ANC-knop op de hoofdtelefoon schakel je snel tussen de ANC- en de Monitor-modus, of schakel je de ruisonderdrukking volledig uit (door de knop twee seconden ingedrukt te houden). De ruisonderdrukking werkt overigens prima. In rumoerige omgevingen zoals treinstations of tussen de bulderende motoren van een vliegtuig hoor je uitsluitend nog wat je moet horen, en dat is je muziek.

Google Assistent

Aan de andere kant van de Marshall-hoofdtelefoon zit een tweede, goudkleurige knop die zich laat bedienen als een kleine joystick. Je kan er het gadget mee in- en uitschakelen, volume mee regelen en nummers skippen of pauzeren. Tot slot is er de M-knop waaraan je zelf een functie kan toekennen. Denk aan het inschakelen van je favoriete equalizer-instelling of aan het activeren van de Google Assistent. Je kan met deze hoofdtelefoon immers niet alleen handenvrij bellen, maar via een spraakopdracht ook evengoed de weersvoorspelling opvragen of je agendapunten raadplegen.

De Marshall Monitor II ANC heeft een mooie autonomie van ongeveer 30 uur. Met noise cancelling uitgeschakeld zingt het gadget het zelfs tot 45 uur uit op één laadbeurt. Het opladen zelf gaat best snel: na een kwartier aan het stopcontact is er weer voldoende power voor vijf uur luisterplezier. Marshall levert het gadget overigens compleet met een USB-C-laadkabel, een afneembaar en deels gekruld snoer met 3,5mm-connector (om bekabeld te luisteren) en een canvas draagtas.

Minpunten? Weinig. De enige echte opmerking die we hebben, heeft betrekking op de prijs. Met 299 euro is de Marshall Monitor II ANC weliswaar 'goedkoper' dan een rivaal als de Sony WH-1000XM3 bij diens introductie in 2019 (toen 380 euro, maar inmiddels te vinden rond de 259 euro), maar die hoofdtelefoon is technisch dan ook een stuk geavanceerder. Zelfs als al die extra snufjes voor jou geen must zijn, dan betaal je bij deze Marshall dus ook een stuk voor het statement dat je wil maken.

Richtprijs: 299 euro

