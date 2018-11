Review: meeneem-schijf in stijlvol ontwerp

Er bestaan drie types LaCie Porsche Design schijven: een desktop drive van 4 tot 8 TB, een mobiele schijf met usb 3.1 Gen 1 type-micro b poort van 1 of 2 TB en een mobiele schijf met usb 3.1 Gen 1 type-c poort van 1 tot 5 TB.

Hier testen we de zilverkleurige 4 TB mobiele drive met type-c aansluiting. Die gebruikt intern een Seagate BarraCuda hdd.

De 2 TB variant is ook verkrijgbaar in goud en rosé-goud; alle andere versies hebben een zilverkleurige aluminiumbehuizing.

Prijzen starten aan negentig euro en gaan tot 185 euro.

Kenmerken

De geteste 4 TB variant is vrij omvangrijk. Ze is 21 mm dik, terwijl de 1 en 2 TB varianten slechts 10 mm dun zijn.

Ook weegt het grootste model meer dan de kleinere varianten: 315 g tegenover 193 g.

De schijf komt met twee losse usb 3.0 kabels: eentje met een type-c stekker aan beide zijden en eentje met een type-a aansluiting aan één kant.

Software

Installatie gebeurt met behulp van Setup Assistant voor Mac OS of Windows. Daarmee maak je de schijf geschikt voor je besturingssysteem, naar keuze Mac OS of Windows.

Met de op het schijfje aanwezige Setup Assistant voor Mac OS of Windows partitioneer en formatteer je ze.

Dat kan naar keuze met één volume voor het gekozen besturingssysteem. Of je creëert twee volumes, één voor Mac en één voor Windows.

Intego Backup Assistant-software voor Mac of Genie Timeline back-upsoftware voor Windows zijn als download beschikbaar.

Gaat er onverhoopt iets mis dan kan je tijdens de garantieperiode eenmaal gratis een beroep doen op een in-lab data recovery poging door Rescue Data Recovery Services.

Prestaties

We meten de lees- en schrijfsnelheid met behulp van de benchmarkprogramma's Parkdale en Intel NAS Performance Test (naspt) op een snelle Windows 10-pc met Intel Core i5-processor, 8 GB ram en Intel C220 Series usb 3.0-controller die UASP (usb attached scsi) ondersteunt voor een zo hoog mogelijke overdrachtsnelheid. Met Parkdale meten we de sequentiële en random lees- en schrijfsnelheden. Naspt voert verschillende applicatie-gerichte benchmarks uit met meer dan 30 GB aan testdata. Verder geven we punten op veertig technische criteria. In ons uiteindelijke oordeel wegen de technische kenmerken en de Parkdale-snelheid elk voor een kwart en de naspt-snelheid voor de helft door.

Aangesloten op een usb 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) poort haalt deze schijf maar een derde van de sequentiële overdrachtsnelheid die ze haalt wanneer ze gekoppeld is aan een usb 3.1 Gen 2 (10 GBit/s) poort.

We hebben dit getest op verschillende computers, met consistente testresultaten. Het maakt niet uit of het een type-c of type-a 5 Gbit/s usb-poort betreft. De sequentiële overdrachtsnelheid raakt niet hoger dan 40 MB/s, tegenover bijna 120 MB/s indien aangesloten op een type-c 10 Gbit/s usb-poort.

Bij een HP Spectre laptop met drie usb-poorten bleef de overdrachtsnelheid met beide Gen 1-poorten hangen rond de 40 MB/s en haalden we alleen op de Gen 2 poort 120 MB/s.

We baseren ons eindoordeel op de hoogst gemeten overdrachtsnelheid. Maar houd er dus rekening mee dat deze schijf die blijkbaar alleen haalt wanneer ze aangesloten is op een Gen 2 usb-poort. De random-overdrachtsnelheid is overigens wel 'normaal', onafgezien van het type poort.

De LaCie Porsche Design Mobile Drive 4TB haalt een sequentiële leessnelheid van 115 MB/s en dito schrijfsnelheid van 121 MB/s in de Parkdale-benchmark. De gemiddelde gewogen snelheid in de NASPT-benchmark is 80,5 MB/s: multimediasnelheid gemiddeld 39,8 MB/s (40% weging), kantoortoepassingen-snelheid gemiddeld 6,9 MB/s (20% weging) en kopieersnelheid gemiddeld 33,8 MB/s (40% weging).

Als we alles in rekening brengen, haalt deze externe schijf een performantiescore van 87/100 en een prijsperformantiescore van 76/100.

Conclusie

De LaCie Porsche Design Mobile Drive 4TB heeft een mooi design, presteert goed (mits aangesloten op een usb 3.1 gen 2 poort) en biedt veel ruimte. Ze is wel vrij omvangrijk en niet direct gebruiksklaar: je dient ze eerst te partitioneren en formatteren voor het gekozen besturingssysteem.

Prijs: 129 euro

Bron: www.diskidee.be