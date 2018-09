Review: multifunctional ook geschikt voor foto's

Deze all-in-one printer voor thuis en kleine kantoren lijkt qua omvang, design en functionaliteit op de eerder geteste Brother DCP-J795DW. Het hoekige ontwerp zonder onderdelen die uitsteken is vrijwel hetzelfde.

Kenmerken

Er zijn ook verschillen tussen deze Canon en de eerder geteste Brother alles-in-één printer. Zo heeft de Canon PIXMA TR7550 dubbele papierlades met elk een capaciteit van honderd vellen, één horizontale vooraan (met geïntegreerde uitvoer) en één verticale achteraan.

De automatische documentinvoer van het copier/scanner-gedeelte zit verborgen achter een klep, maar de bovenkant van deze Canon aio is in tegenstelling tot die van Brother niet volledig plat wanneer die klep dicht ligt. Onder de automatische documentinvoer ('adf') is er immers een uitvoerplek met plaats voor de gescande of gekopieerde vellen papier.

De PIXMA TR7550 gebruikt vijf inktcassettes. Die installeer je door de scannerklep helemaal open te trekken.

Bij de eerste ingebruikname toont het lcd-scherm hoe je één en ander aanpakt. Standaard wordt een testblad afgedrukt dat je op de scanner legt. Het apparaat lijnt de printkoppen dan automatisch correct voor je uit.

Deze aio heeft alleen een draadloze netwerkverbinding en kan daarnaast ook via usb met een computer worden verbonden. De Mac-, Windows- of Chrome OS-software installeer je vanaf de meegeleverde cd of download je op ij.start.canon.

Het 7,5 cm-kleurenaanraakscherm bevindt zicht in het midden van een kantelbare klep die over de volledige breedte van de printer loopt.

Aan weerszijden staan grote bedieningsknoppen, waaronder Android-achtige 'home'- en 'terugkeer'-knoppen.

Rechts van het scherm zijn er aparte starttoetsen voor het printen, scannen of kopiëren in kleur of in zwartwit.

Je scant naar en/of print rechtstreeks vanaf Box, Dropbox, Google Drive, Evernote of e-mail/webmail.

Met de Canon PRINT app voor Android en iOS print en scan je draadloos (via wifi) van/naar je mobiele apparaat.

Gedetailleerde informatie over de PIXMA TR7550 vind je op de website van Canon.

Dye- en pigmentinkten

Naast een grotere inktcassette met 'pigment' zwarte inkt voor tekst is er ook een kleinere cartridge met 'dye' zwart als extra basis-'kleur', naast de drie andere basiskleuren cyaan, magenta en geel.

Pigment-inkt heeft een langere levensduur voor zwartwit-prints. Dye-inkten geven op hun beurt mooiere resultaten voor foto- en grafiek-prints.

Canon claimt sowieso een levensduur tot twintig jaar voor zijn fotoprints, op voorwaarde dat je Canon Chromalife-papier gebruikt.

Canon levert niet alleen gewone en XL-cartridges, maar ook XXL-cartridges met nog meer capaciteit.

Gebruikskost

Maar in vergelijking leveren de XXL-cartridges van Canon niet veel méér capaciteit dan de XL-versies van de andere fabrikanten!

Wel is het zo dat het pigment zwart voor gewone tekst goedkoper uitkomt, reden waarom deze aio voor z/w-prints de laagste paginaprijs heeft. Voor kleurafdrukken is de paginaprijs echter hoog.

Prestaties

De test bestaat uit drie hoofdonderdelen: realistische kwaliteits- en snelheidstesten en punten toekennen voor de functionaliteit van het apparaat. We gebruiken gestandaardiseerde testprints waarmee we een kwaliteitsscore en een snelheidsscore bereken. Verder geven we punten op meer dan zestig technische criteria, wat resulteert in een technische score. In de uiteindelijke prestatiescore weegt de technische score voor veertig procent door, de snelheidsscore voor vijfentwintig procent en de kwaliteitsscore voor vijfendertig procent. We berekenen verder nog een prijsprestatiescore. Daarin telt de prestatiescore mee voor vijftig procent, de door ons berekende gemiddelde paginakostprijs voor zwart en kleur voor vijfendertig procent en de gemiddelde internetprijs van het apparaat voor vijftien procent.

De Canon PIXMA TR7550 4-in-1-printer print zwartwitpagina's af aan gemiddeld 9,8 ppm (pagina's per minuut) en kleurenpagina's aan gemiddeld 7,4 ppm. Kopiëren (in kleur) duurt ongeveer 1 pagina per minuut.

De printkwaliteit is goed, zowel voor gewone documenten als voor ingewikkelde kleurendocumenten en foto's.

Conclusie

De Canon PIXMA TR7550 4-in-1-printer werkt gebruiksvriendelijk, start snel op en biedt een goede printkwaliteit. De kostprijs voor zwartwit-afdrukken is laag, die voor kleurenprints echter hoog.

Gemiddelde prijs: 149 euro

Merk Canon Product PIXMA TR7550 Straatprijs, euro incl. btw 149 Berekende paginakostprijs z/w (A4) 0,61 eurocent Berekende paginakostprijs kleur (A4) 24,56 eurocent Prestatiescore *** Afmetingen en gewicht 438 x 350 x 190 mm, 8 kg Mogelijkheden Printen, scannen, kopiëren, faxen Maximaal papierformaat A4 Printer resolutie 4800 x 1200 pixels Scanner resolutie 1200×2400 pixels Opgegeven printsnelheid (ISO) 10 ppm kleur / 15 ppm z/w Opgegeven kopieersnelheid z/w laser-equivalent 8 ipm Aantal en beschikbare omvang van inktcartridges 5 (normaal, XL en XXL) Aantal en gezamenlijke capaciteit papierlades 2 lades, 200 in, 20 uit Capaciteit adf (A4) 20 Aansluitingen usb 2.0, ieee 802.11b/g/n wifi (met wifi direct printing) Type en omvang lcd-scherm 7,5 cm kleuren- aanraakscherm Cloudprinten Y Cloudscannen Y Documenten scannen en ocr'en in het apparaat zelf N PictBridge Y Mobiele app voor Android en iOS Y Randloos printen van foto's? Y Opgegeven gemiddeld stroomverbruik 0,2 kWh/week (TEC) Ondersteunde besturingssystemen Windows 7 SP1 32/64b en later / Mac OS X 10.10.5 tot v10.11 en Mac OS 10.12 / Chrome OS Software PC, Android, iOS Welke firmware werd getest 1.030 Tijd nodig om te starten (van volledig uit naar printklaar aan) 6 s Snelheidsscore 'zakelijke brief' (5% dekking, z/w) 9,8 ppm Snelheidsscore ISO/IEC 24735 (2009) 4x (kleur, normaal) 7,4 ppm Snelheidsscore kopiëren (ISO 29183 medium job, beste kwaliteit) 1 ipm Gemiddelde snelheidsscore van alle testen 3,7 ipm/ppm Gemiddelde kwaliteitsscore van alle testen (op 100 punten) 87

Bron: www.diskidee.be