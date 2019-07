3 star star star star star

Google Wifi is een compact mesh-systeem om huizen en kantoren tot 850 vierkante meter van probleemloze wifi te voorzien. We testen hoe goed dit functioneert.

Het 2×2:2 AC1200 multiroom wifi-systeem van Google is wel in Nederland, maar officieel niet in België verkrijgbaar. Niettemin kan je het bij ons zowat overal kopen, alleen niet online bij Google zelf.

Wij testten het startpakket met drie modules die samen met een beknopte handleiding (ook Nederlands), één platte ethernetkabel van 1,8 meter en usb-voedingen verpakt zijn in een smalle, langwerpige doos.

Mogelijkheden

Volgens Google volstaat één module om een locatie van 85 vierkante meter van een stabiel wifi-netwerk te voorzien. Twee modules dekken tot 170 m2 en het geteste startpakket met drie modules is voor nog grotere locaties bedoeld.

Dankzij de mesh-technologie voeg je eenvoudig modules toe, tot een maximum van zes, wat volgens Google voldoende is voor 850 m2.

De grijswitte, cilindervormige modules zijn vrij compact, je kan ze met één hand vasthouden. De usb type-c stroomkabel past in een uitsparing aan op de onderkant. De stroompoort bevindt zich in het midden tussen twee gigabit-ethernetpoorten die beide als lan- of wan-aansluiting kunnen functioneren. De standaard wifi-gegevens vind je eveneens op de onderkant.

Installatie

Gebruik de meegeleverde ethernetkabel om een eerste module aan de internetmodem of -router te koppelen. Steek de compacte usb-voeding in een stopcontact. De led-ring in het midden van de module pulseert blauw.

Download en start de Google Wifi-app voor Android of iOS. Selecteer of configureer een Google-account: deze is verplicht om het product te kunnen gebruiken.

Start de configuratie-wizard door op 'Aan de slag' te drukken. De app probeert het Google wifi-apparaat te vinden. Locatietoegang is vereist, dus geef de app de nodige toestemming. Scan de qr-code onder op de module. Lukt dit niet dan kan je de gegevens ook handmatig invoeren.

Vertel de app in welke kamer de module staat, bijvoorbeeld 'Kantoor'. Kies een naam en wachtwoord voor het wifi-netwerk.

De app vraagt je vervolgens of je Cloudservices wil inschakelen. Schakel je dit in dan worden aanvullende gegevens van je netwerk in de cloud opgeslagen en geanalyseerd. Dit geeft je realtime inzicht in de werking van het netwerk.

Het wifi-netwerk wordt nu gemaakt, dit duurt ongeveer een minuut.

Je kan vervolgens wifi-punten toevoegen. De app vraagt hoeveel extra je er hebt. Plaats extra wifi-punten.

Die werken het best als ze niet meer dan twee kamers van elkaar verwijderd zijn. Je kan ze uiteraard ook in een grote open ruimte verspreid plaatsen.

Plaats de volgende modules één voor één en geef ze telkens een locatienaam. De app vindt de module automatisch en heeft daarbij ook de toestemming nodig om je Bluetooth in te schakelen.

Elke module wordt getest, waarna je de volgende toevoegt. Op het einde geeft de app een overzicht van je wifi-instellingen.

Vervolgens kan je je eventueel inschrijven op e-mailupdates over Google Wifi.

Bij goed werkende modules brandt de led-ring wit. De intensiteit van de verlichting wijzig je met behulp van de Google Wifi app.

We beoordelen de installatieprocedure als zeer gebruiksvriendelijk.

Beheer

De Google Wifi-app heeft drie tabs. De middelste tab met een wereldbolpictogram toont een overzicht van het draadloze netwerk, waarbij je meer details, zoals welke apparaten verbonden zijn of wat de gemiddelde internetsnelheid is, opvraagt door op het pictogram van een module te drukken.

De linkse tab geeft een overzicht van de laatste gebeurtenissen, zoals een eventueel automatisch doorgevoerde firmware-update, samen met tips over bepaalde instellingen, zoals hoe je een gastnetwerk configureert, onderbrekingen in de internetverbinding inplant of de helderheid van de leds wijzigt.

De rechtse tab (met een vierpuntjes-pictogram) geeft toegang tot geavanceerde instellingen, zoals qos ('prioriteitsapparaten'), dns, wan, lan, ip-configuratie, netwerkmodus (standaard ingesteld op mesh), upnp-werking en ipv6-configuratie.

Hier wijzig je ook je privacy-instellingen en voeg je eventueel beheerders toe. Meestal heb je dit niet nodig.

Hou er wel rekening mee dat Google Wifi standaard de dns-servers van Google zelf gebruikt en niet die van je eigen router. Dat kan je dus hier wijzigen indien noodzakelijk.

Prestaties

De prestaties van Google Wifi zijn eerder gemiddeld.

Wij testen nooit de theoretische snelheden van een wifi-oplossing. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de reële prestaties.

Google Wifi haalt in onze gebruikelijke uitgebreide iperf3-benchmark, die we op verschillende toestellen en met diverse instellingen in een realistische omgeving met naburige wifi-signalen uitvoeren, tussen 88,6 MBit/s en 440,5 Mbit/s, afhankelijk van de afstand tot de modules.

De gemiddelde reële draadloze netwerksnelheid van alle testlocaties is 395 Mbit/s. Die prestaties zijn vergelijkbaar met die van mesh-oplossingen zoals D-Link COVR-2202, AVM Fritz!Repeater 3000 en Netgear Orbi Pro SRK60, maar minder goed dan bijvoorbeeld AVM Fritz!Box 7590 in een mesh-configuratie of Synology Router RT2600ac met MR2200ac mesh-toegangspunten. Die laatste haalt bijvoorbeeld in dezelfde opstellingen een gemiddelde van 522,3 Mbit/s.

Conclusie

Google Wifi werkt eenvoudig, is betaalbaar en biedt gemiddelde prestaties.

Prijs: ca. 393 euro voor drie modules; ca. 117 euro per bijkomende module.

Bron: www.diskidee.be