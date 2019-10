3 star star star star star

Niet iedereen kan of wil een half maandloon besteden aan een smartphone. We testen de Nokia 4.2 (TA-1157) van HMD Global, een zeer betaalbare smartphone die verhoudingsgewijs toch goed presteert.

Afhankelijk van waar je het toestel (online) koopt, kost de Nokia 4.2 tussen 149 en 199 euro. (Nokia smartphones worden gemaakt door HMD Global.)

De gemiddelde prijs zit als we dit schrijven rond de 169,99 euro. Dat is een scherpe prijs voor een smartphone die de nieuwste versie van Android draait, weliswaar de eenvoudigere AndroidOne variant. Die gestripte versie van Android laat weinig gebruikte apps weg en schakelt veiligheidsvoorzieningen zoals Play Protect, Find My Device en Chrome Safe Browsing automatisch in.

Je kan overigens de weggelaten apps achteraf gewoon weer toevoegen, om er toch een volwaardige Android-smartphone van te maken.

Voor AndroidOne garandeert Google twee jaar software-updates en drie jaar maandelijkse veiligheidsupdates, te rekenen vanaf de introductiedatum van de smartphone (in dit geval mei 2019, hetgeen betekent dat deze smartphone ook de volgende versie van Android (10) zal draaien). Op ons testtoestel was bijvoorbeeld al de Android security patch van september 2019 geïnstalleerd.

Kenmerken

De Nokia 4.2 is een dual-sim LTE Cat4 Android 9-smartphone met 3 GB RAM en 32 GB opslagruimte, waarvan vlak na de ingebruikname nog 19 GB vrij is.

Dit breid je met maximaal 400 GB uit door middel van een microsd-geheugenkaartje. Dat kaartje past in een aparte sleuf, zodat je de dual-sim mogelijkheid behoudt.

Het 5,71 inch (14,5 cm) a-Si (amorphous silicon) TFT LCD HD+-aanraakscherm is 295 ppi scherp. Dat is bijvoorbeeld vergelijkbaar met een ander recent budgettoestel, LG Q60 (dat is enkele euros duurder dan de Nokia 4.2, maar heeft wel 64 GB in plaats van 32 GB opslagruimte).

Het 19:9 scherm zit naadloos verwerkt in het chassis, met 2.5D afgeronde hoeken die het geheel een premium uitstraling geven, al bestaat het chassis grotendeels uit blinkende kunststof.

Aan de linkerzijkant heeft deze smartphone een extra knop om de Google Assistent te activeren. Een (uitschakelbare) witte led rond de stroomknop, die zich op de andere zijde bevindt, licht op wanneer er een bericht binnenkomt.

De Nokia 4.2 is smal (7,13 cm) en licht (161 g) genoeg om hem vlot met één hand te kunnen bedienen.

Achteraan bevindt zich de dual 13MP hoofdcamera met 2MP dieptesensor en de ronde vingerafdruksensor. Filmen kan maximaal aan 1080p en 30 fps.

De selfiecamera heeft een resolutie van 8 mexapixels.

Gedetailleerde informatie over de Nokia 4.2 vind je op de website van deze smartphone.

Prestaties

De octacore Qualcomm Snapdragon 439 chipset presteert in de benchmarks lichtjes beter dan andere budget-chipsets, bijvoorbeeld de MediaTek Helio P22 die gebruikt wordt door de LG Q60. Voor algemeen gebruik en niet te veeleisende games heeft de Nokia 4.2 voldoende kracht in huis.

De schermkwaliteit is goed, maar deze smartphone regelt de automatische schermachtergrondverlichting redelijk agressief, waardoor het scherm vaak te donker oogt. Als je dit uitschakelt en de helderheid manueel hoger zet, belast dit de accu natuurlijk méér.

In de PCMark Work 2.0 battery life benchmark houdt de Nokia 4.2 het 512 minuten uit (scherm op 50%, wifi ingeschakeld). De LG Q60 doet het in dezelfde benchmark met een score van 762 minuten aanzienlijk beter.

De wifi-verbinding (uitsluitend in de 2,4 GHz-frequentie) is relatief traag, met een abnormaal lage uploadsnelheid. Waar zowat alle andere smartphones in onze benchmark vlot boven de 80 Mbit/s scoren, raakte de Nokia 4.2 nooit hoger dan 21 Mbit/s (en dit ondanks een door de testrouter gerapporteerde "link speed" van 72 Mbit/s). We hebben dit herhaaldelijk getest met consistente resultaten. Wellicht is sprake van een of andere bug, die hopelijk opgelost wordt in een volgende firmware-update.

Een pluspunt is dat de Nokia 4.2 de AptX Bluetooth-codec ondersteunt voor een betere draadloze audioweergave.

Merk Nokia LG Type Nokia 4.2 (32GB) Q60 (64GB) Futuremark 3DMark SlingShot (OpenGL ES 3.0) Slingshot Score 826 539 graphics score 723 482 physics score (cpu) 1646 916 Futuremark 3DMark SlingShot Extreme (OpenGL ES 3.1) Slingshot Extreme Score 449 327 graphics score 372 277 physics score (cpu) 1646 883 Futuremark PCMark Android Work 2.0 Work 2.0 Performance Score 4750 4086 Web Browsing 2.0 Score 4916 3847 Video Editing Score 3691 4787 Writing 2.0 Score 4323 3147 Photo Editing 2.0 Score 8302 5756 Data Manipulation Score 3713 3414 Futuremark PCMark Android Computer Vision Computer Vision Score 2588 1529 TensorFlow score 445 764,4 Zxing score 47 93,55 Tesseract score 2704 3910 Futuremark PCMark Android Storage Storage Score 6201 4832 Internal seq. read MB/s 246 220,66 Internal random read MB/s 14 14,57 Internal seq. write MB/s 98 72,03 Internal random write MB/s 6 3,35 External seq. read MB/s 253 215,94 External random read MB/s 14 13,63 External seq. write MB/s 98 72,94 External random write MB/s 6 3,32 SQLite read iops 4198 2669 SQLite update iops 1000 500 SQLite insert iops 63 62 SQLite delete iops 666 666 Futuremark PCMark Android Work 2.0 battery life Autonomie 'worst case', 50% schermhelderheid, wifi aan (minuten) 512 762 Wifi-snelheid Wifi downloadsnelheid (Mbit/s) 20,8 88,2 Gewogen scores (op 100) Gewogen benchmarkscore 46 54 Subjectieve score 85 82 Functionaliteitsscore 59 55 Gewogen eindscores Prestatiescore (op 100) 56 57 Prijsprestatiescore (op 100) 74 73

Conclusie

Als je niet veel wil uitgeven aan een smartphone zijn compromissen onvermijdelijk. Maar in het budgetsegment slaat deze Nokia 4.2 zeker geen verkeerde figuur. Het is een discrete smartphone met een mooi design en redelijke prestaties. En dankzij AndroidOne blijf je een hele tijd verzekerd van software- en beveiligingsupdates.

Prijs: geteste versie 169,99 euro

Bron: www.diskidee.be