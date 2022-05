3 star star star star star

Philips gaat met de Fidelio T1-oortjes duidelijk voor een luxueuzere uitvoering, met veel plaats voor tech. Wat krijg je daarvoor? Een goed geluid, degelijke ruisonderdrukking en ook wel: veel oortje. Dit moeten zowat de grootste in-ears zijn die we al tegenkwamen.

Wanneer we Fidelio T1 voor het eerst uitpakken, zet de case waarin je ze oplaadt meteen de toon. Die is ongeveer dubbel zo groot als de meeste van zijn concurrenten. Ook minstens twee keer zo zwaar, overigens, want de case is uitgevoerd in stevig metaal. Een stripje leer waarvan de verpakking meldt dat het uit Schotland komt, moet verder nog onderstrepen dat het hier om een vrij luxueuze uitvoering van draadloze oortjes gaat. De Fidelio T1 oortjes zitten met een initiële vraagprijs van zo'n driehonderd euro dan ook aan de duurdere kant van het spectrum voor draadloze in-ear hoofdtelefoons. Ondertussen kan je echter wel goedkopere deals voor het toestel vinden.

Al dat metaal moet vooral de behuizing vormen voor redelijk wat technologie, waaronder een stevige batterij. De Fidelio T1 oortjes zijn IPX4-regenbestendig en gaan zo'n negen uur mee (met ruisonderdrukking ingeschakeld). In het doosje zit nog eens 25 uur aan energie voordat je de hele handel moet opladen. We testten de oortjes bij een reeks pendeltripjes en wandelingen en kwamen in de praktijk bijna twee weken toe voor er eens moest worden bijgetankt.

Geluid

De ster van deze oortjes is hoe dan ook de active noise cancelling. Philips gaat prat op zijn technologie om niet alleen omgevingsgeluid maar ook wind te onderdrukken. Dat werkt goed, zo leren voornoemde wandelingen, en ook het geluid is wat je van dit soort toestel mag verwachten. Vooral de (diepere) bassen komen goed tot hun recht.

De oortjes bedienen kan je via een Philips app die je moet downloaden, of via wat trial-and-error vingerbewegingen op het oortje zelf. Daarmee kan je kiezen tussen verschillende vormen van ruisdemping, bijvoorbeeld. Zoals vaak met dit soort minuscule bewegingen op kleine oortjes, is dat wat oefenen, dus de app is waarschijnlijk een praktischer optie.

© TP Vision

Design

Daarnaast is het meest opvallende onderdeel van deze Fidelio T1 waarschijnlijk wel het design. Geen klassieke oortjes met een beentje om in je oorschelp te klemmen, maar een stevig uit de kluiten gewassen plat metalen ontwerp waarin vermoedelijk die grotere batterij zit. Een en ander betekent overigens dat ook de oortjes zelf zwaarder zijn dan je misschien eerst verwacht.

Philips zet dus maximaal in op zijn technologie en een gedurfd design. Dat is moedig, maar het komt ook met een stevig nadeel. Er is namelijk een reden waarom alle oortjes er ongeveer hetzelfde uitzien: dat is een vorm die voor veel mensen werkt. De makers lijken dat ook wel wat te voorzien. Bij het het toestel krijg je bijvoorbeeld een groot gamma aan covers in verschillende maten. In totaal zijn er zo zes paar rubberen 'tips' en drie paar uit rubberschuim, meteen een van de grotere collecties aan oordopjes die je zal tegenkomen. Het moet zeker mogelijk zijn om daar voor zowat iedereen de perfecte 'fit' tussen te vinden, maar toch zaten de Fidelio oortjes bij mij nooit lekker.

Comfort

Het extra gewicht en de rare vorm betekenden zelfs dat ze vaak op het punt stonden uit te vallen. Niet te veel headbangen, is de boodschap, want in mijn geval verschoven de oortjes vrij snel, en op een manier die werd opgepikt door de sensoren in het toestel. Die sensoren zetten je muziek op pauze als je bijvoorbeeld een oortje uitneemt om met iemand te praten, maar in dit geval komt het er dus op neer dat je muziek te pas en te onpas uitvalt omdat je ze nog eens wat dieper je oor in moet wringen.

Zoals met elke pasvorm hangt hier natuurlijk veel af van je eigen individuele oor, maar omdat dit design er echt wel wat anders uitziet dan veel van de concurrenten is het zeker aan te raden om advies in te winnen of eens te zien of je even kan 'passen' voor je deze oortjes aankoopt.

Conclusie

De Fidelio T1 oortjes bieden heel goede ruisonderdrukking, degelijk geluid en een enorme batterij. Heel veel technologie in een toch wel redelijk groot jasje. De luxueuze uitvoering is een leuke extra, maar komt met het nadeel dat de pasvorm en het gewicht van de koptelefoon niet voor iedereen is. Zeker wie wat kleinere oren heeft, kan deze headphones snel verliezen, of krijgt te maken met geluidsstoringen.

