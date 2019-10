5 star star star star star

Aan de hand van een Philips Hue starterkit, die geleverd wordt met één Google Home Mini Chalk miniluidspreker, drie Hue White and Color Ambiance E27 lampen, één Hue dimmer switch en één Hue Bridge 2.0, zoeken we uit hoe goed de slimme verlichting van Signify/Philips werkt in combinatie met Google Assistent.

Wie wil starten met het slimme verlichtingssysteem van lampenfabrikant Signify, op de markt verkrijgbaar met de merknaam Philips (Signify is een afsplitsing van Philips), heeft de keuze uit verschillende starterkits. Nieuw is een starterkit met daarin ook een kleine slimme speaker van Google.

Starterkit-inhoud

De Philips Hue White and Color Ambiance starterkit met Google Home Mini starterkit wordt geleverd in een grote, langwerpige kartonnen doos die voor het grootste deel met lucht is gevuld. In de grote doos vind je twee apart verpakte kleinere dozen: een Philips Hue White and Color ambiance Starter kit E27, met daarin Bridge, dimmer en drie lampen, en een witte Google Home Mini speaker.

Beide producten kan je ook afzonderlijk kopen, maar de gecombineerde starterkit is wanneer we dit schrijven maar tien euro duurder dan de 'gewone' Hue E27 starterkit. Je bespaart dus enkele tientallen euro als je ze samen als een set koopt. De Google Home Mini kost normaal immers 45 euro en de Hue starter kit ongeveer 155 euro. Voor de combinatie betaal je online net geen 170 euro.

Jammer genoeg bevat de gecombineerde starterkit geen aparte handleiding over hoe je beide producten samen gebruikt. Een blad verwijst je naar de website www.meethue.com waar je tips en trucs vindt, maar die url verwijst gewoon naar de Amerikaanse algemene Hue-website, waar je als Belg of Nederlander weinig aan hebt.

Op het gebied van gebruikerservaring kan dit beter; in feite heeft Signify gewoon twee aparte producten in één doos gegooid en mag je als gebruiker verder uitzoeken hoe die samenwerken. Gelukkig is een en ander niet erg moeilijk.

Kenmerken

De Hue White and Color Ambiance-lampen hebben volgens Philips een levensduur van 25.000 branduren. Laat je de lamp permanent branden dan heeft ze een levensduur van iets minder dan drie jaar. Brandt ze bijvoorbeeld gemiddeld vier uur per dag dan gaat ze normaal 17 jaar mee!

Deze dimbare lamp verbruikt maximaal 10 Watt voor een zelfde lichtopbrengst als een gloeilamp van 60 Watt, namelijk 800 lumen. De Hue-lamp is dus meer dan tachtig procent energiezuiniger dan een klassieke 60 W-gloeilamp. In standby, dus ingeschakeld zonder te branden, verbruikt de lamp slechts 0,5 Watt. Dat is minder dan 2 euro per jaar als je ze permanent ingeschakeld laat zonder ze te laten branden.

Ingebruikname

Begin de installatie best met het Hue-gedeelte. Daarin vind je wél een starthandleiding, al is die jammer genoeg niet Nederlandstalig!

De procedure is niettemin eenvoudig: lamp(en) van stroom voorzien, de kleine, witte Hue Bridge in de stroom steken en met behulp van de meegeleverde witte ethernetkabel aan je router koppelen, de Hue app installeren en openen op je smartphone of tablet (naar keuze Android of iOS) en de lampen en andere Hue-apparatuur detecteren en gebruiken. (De dimmerschakelaar werkt pas nadat je een stukje plastic hebt uitgetrokken dat de ingebouwde knoopbatterij neutraliseert.)

Bridge en smartphone dienen in hetzelfde netwerk te zitten. Dan detecteert de Hue app de Hue Bridge probleemloos.

Druk vervolgens op "Configureer" en druk daarna op de ronde witte knop van de bridge. Als er een firmware-update beschikbaar is, meldt de app dit en dien je die eerst te installeren (anders wordt de functionaliteit van de app beperkt).

Klik op "Gereed" zodra de update klaar is en accepteer dan de algemene voorwaarden.

Creëer "kamers" en wijs ze lampen toe. Nieuw is de mogelijkheid om "kamers" te groeperen in "zones" (nog in bètatest wanneer we dit schrijven).

Ga verder zodat je de app kan gebruiken. Wij testten als extra ook nog een apart verkrijgbare Hue Smart plug, een compacte, witte stekker waarmee je om het even welke lamp in je Hue-installatie integreert.

Voor de "buitenhuisbediening" (bediening via het internet) dien je een online account bij account.meethue.com te creëren. Je logt in met je Google-gegevens , of vult je gegevens manueel in.

Wanneer je online Hue-account klaar is, druk je op de Bridge-knop om je installatie online bereikbaar te maken. Daarna zijn de buitenhuisfuncties beschikbaar in de app, maar je kan ze achteraf altijd weer uitschakelen.

Hue app

De Hue App groepeert lampen en accessoires in kamers en zones. Zones en kamers kan je achteraf omwisselen.

Lampen en accessoires toevoegen is mogelijk zodra je ze van stroom voorziet. Als de firmware van een lamp of accessoire vernieuwd dient te worden, zal de app dit melden, al gebeurt dit niet noodzakelijk direct: het kan enkele minuten of zelfs uren duren.

Aan lampen, kamers en zones kan je "scènes" toewijzen: vooraf gedefinieerde instellingen voor helderheid en lichtkleur. Een aantal vooraf gedefinieerde scènes zijn in de app beschikbaar, je voegt er zelf extra toe en er zijn ook Hue-apps van derden beschikbaar (soms betalend) met extra scènes.

Daarnaast definieer je in de app "routines", bijvoorbeeld wat dient er te gebeuren als je thuis of weg bent (bijvoorbeeld één of meer lampen of kamers of zones automatisch inschakelen bij je thuiskomst), bij het ontwaken, bij het gaan slapen etc.

Hue werkt ook samen met tal van andere apps en producten; die ontdek je via de toepasselijke "Ontdek"-tab in de app.

Ook IFTTT is ondersteund. Via die omweg werkt Hue samen met tal van andere home automation-producten. We creëerden bijvoorbeeld probleemloos een IFTTT-formule om het licht in de keuken te ontsteken zodra de eerder geteste D-Link mydlink Home Motion Sensor DCH-S150 beweging detecteert.

Philips Hue heeft uiteraard ook eigen bewegingsdetectoren, maar je merkt dat je andere sensoren en verbonden apparatuur via IFTTT eenvoudig met Hue kan laten werken of omgekeerd.

Verbinding Philips Hue en D-Link bewegingssensor via IFTTT © DTL BVBA

Hue werking

De app communiceert met de Hue Bridge via het wifi-netwerk. De Bridge geeft opdrachten aan de lampen en accessoires door via het energiezuinige ZigBee-protocol waar de Hue-apparatuur onderling mee communiceert.

Hue bridge, lampen en accessoires communiceren onderling via het energiezuinige ZigBee-mesh-netwerkprotocol. In grotere woningen en/of als je ook Hue-buitenverlichting gebruikt, kan het al eens gebeuren dat een lamp of accessoire niet (direct) gedetecteerd wordt, of tijdelijk niet bereikbaar is. Je lost dit meestal op door een bijkomende lamp in de buurt van de niet-bereikbare lamp te installeren.

De Hue-apparatuur staat in principe altijd onder spanning. Een lamp of accessoire waarvan de spanning is uitgeschakeld, valt uit het mesh-netwerk. Andere Hue-apparatuur die wel onder spanning staat neemt de netwerkverbinding automatisch over.

(Hue-afstandsbedieningen en -sensoren sturen geen signalen van lampen door, om batterijstroom te besparen, anders zouden ze voortdurend moeten luisteren en zenden. Andersom sturen lampen wel signalen door van de afstandsbedieningen en sensoren.)

Voor een optimale werking van het mesh-netwerk voorzie je alle apparatuur dus van elektrische spanning. De app toont welke lampen/accessoires bereikbaar zijn. Is er een probleem dan controleer je eerst de stroomvoorziening.

Is een onbereikbare lamp ingeschakeld en wordt ze toch niet gevonden dan kan het zijn dat je een bijkomende Hue-lamp in de buurt dient te installeren. Dan nog duurt het soms een hele tijd voor de recalcitrante lamp door het mesh-netwerk wordt opgepikt. In appartementen en woning van normale omvang is er normaal sowieso geen communicatieprobleem.

Grotere installaties

Een tweede bridge toevoegen verbetert het bereik niet (alle apparatuur communiceert immers onderling in een mesh-netwerk), maar het kan wel nodig zijn als je méér dan vijftig Hue lampen wil aansluiten of méér dan twaalf accessoires gebruiken (tot een maximum van twintig).

Een tweede bridge is ook nuttig als je strikt wil scheiden wie toegang heeft. Eén bridge bedient dan bijvoorbeeld het woninggedeelte van een gebouw, terwijl de tweede bridge alleen de kantoorverlichting bedient.

Nog een situatie waarbij een tweede Hue Bridge nuttig kan zijn is als je twee van elkaar gescheiden ruimtes wil bedienen die ver van elkaar verwijderd zijn (méér dan twintig meter) én waarbij het onmogelijk is om een Hue lamp bij te plaatsen tussen beide ruimtes. De ZigBee-zender in de Bridge is namelijk krachtiger dan die in een lamp en zo kan je in deze uitzonderlijke situatie het mesh-netwerk mogelijk toch laten functioneren.

In de Hue FAQ vind je meer informatie over deze en andere uitzonderlijke toepassingen.

Spraakbediening

Google Home detecteert Philips Hue automatisch en herkent niet alleen de individuele lampen maar ook de kamers en zones die je in de Hue app creëerde. Dit op voorwaarde dat zowel de Hue lampen als Google Home aangesloten zijn op hetzelfde netwerk. Je dient eerst natuurlijk Google Home toestemming te geven om de Philips Hue-cloud te bereiken.

Philips Hue en Google Home © Signify

Je kan daarna gesproken opdrachten geven zoals "Oké Google, lamp aan in de keuken", "Oké Google, dim de keukenverlichting", "Oké Google, licht uit" en, voor zover de gebruikte Hue-lamp het ondersteunt, "Oké Google, maak het licht geel" (of een andere van de 16 miljoen ondersteunde kleuren).

De spraakbediening werkte overigens niet alleen met de meegeleverde Google Home Mini-speaker, maar eveneens probleemloos met de eerder door ons geteste Sonos One-luidspreker, geconfigureerd voor Google Home.

Hue werkt verder met de spraakassistenten van Amazon en Apple, maar dat hebben we niet getest.

Conclusie

Het slimme Philips Hue-verlichtingsgamma van Signify is enorm uitgebreid en geschikt om ook in bestaande (oude) gebouwen de verlichting volledig te automatiseren. Goedkoop is het allemaal niet, leuk wel. Bovendien verminder je op termijn het elektriciteitsgebruik door een slimmere toepassing van op zich al zuinigere led-verlichting.

Prijs: Starterkit met Google Home zoals getest169,95 euro; er zijn vergelijkbare starterkits verkrijgbaar met Amazon Alexa en Apple HomeKit.

Bron: www.diskidee.be