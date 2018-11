Review: presentaties overal snel en probleemloos delen

Crowdbeamer is in Vlaanderen ontwikkeld en wordt in Europa geproduceerd, bijvoorbeeld in Hongarije voor wat de hardware betreft. Het compacte apparaat deelt presentatiebeelden 'live' via apps voor Android, iOS, Mac OS en Windows. Deelnemers kunnen die gratis installeren.

Hardware en app zijn licht en compact omdat niet de volledige presentatie, maar alleen de getoonde beelden en video naar de clients worden gestreamed in H.264-formaat. Dit gebeurt rechtstreeks en in real time. Bovendien worden de beelden in dezelfde resolutie als die van het hoofdscherm verzonden (tot Full HD-resolutie). De verzonden beelden zijn dus even scherp als het origineel.

Dankzij de ingebouwde accu kun je scherminhoud altijd en overal delen. De oplossing is dus niet alleen geschikt voor verkooppresentaties, maar overal waar scherminhoud gedeeld wordt met een kleine of grote groep deelnemers. Denk aan projectvergaderingen, trainingen, seminaries, directievergaderingen, opleidingen, conferenties, meetings, reisbegeleiding, etc.

Specificaties

Het zwart-oranje apparaat is ongeveer even kleine als een doorsnee microcomputer: 145 x 101 x 43 mm. Het weegt 459 g.

Crowdbeamer draait op een 1GHz quad core ARM Cortex-A9 NXP Semiconductors i.MX6 SOC met 1 GB DDR3-geheugen en 4 GB eMMC flash rom.

Bovenop is er een bedieningsknop en een 1,3-inch OLED-scherm met een resolutie van 128 x 64 pixels. Aan één korte zijde vind je VGA (DSUB)- en HDMI-uitgangen en een gigabit-ethernetpoort.

De tegenoverliggende korte zijde heeft VGA- en HDMI-video-ingangen, een 3,5 mm audio ingang (momenteel niet gebruikt) en een Micro-USB stroompoort. Het HDMI-signaal mag evenwel niet versleuteld zijn met HDCP.

Een 2,5 A USB-stroomadapter is meegeleverd. Voor het overige worden er geen kabels meegeleverd.

Op de zijkant bevindt zich een Micro SD-kaartsleuf, die momenteel niet wordt gebruikt. De onderkant heeft uitsparingen voor bevestiging tegen een wand of plaat en een 1/4-20 UNC tripod-schroefaansluiting.

Intern is er een dual-band wifi-chip met vier interne antennes (twee voor elke wifi-frequentie). In rechte lijn is het draadloze bereik ongeveer tien meter. Stel je de Crowdbeamer centraal op dan kan je presentaties delen in een cirkel van twintig meter.

In een conferentiezaal kan men meerdere van deze apparaten monteren, ze hetzelfde SSID laten gebruiken en de presentatiebron met behulp van gesplitste HDMI-kabels aansluiten. Momenteel wordt er ook gewerkt aan firmware die een 'netwerk' van Crowdbeamers mogelijk maakt. Eén Crowdbeamer werkt dan als Master en vier Slaves kan men via PoE en netwerkkabels in serie koppelen. Meerdere dergelijke kettingen kan men via een switch met de Master verbinden. Een dergelijk Crowdbeamer-'netwerk' is door het bedrijf succesvol getest tijdens een medische conferentie met vijfhonderd deelnemers. Het aantal wifi-clients speelt trouwens niet zo een grote rol, omdat het eigen draadloze Crowdbeamer-netwerk via multicast werkt.

De niet-verwisselbare accu heeft een capaciteit van 8.000 mAh. Het apparaat wordt gekoeld door een interne ventilator. Die is hoorbaar wanneer je je heel dicht bij de Crowdbeamer bevindt.

Ingebruikname

Je sluit de Crowdbeamer aan op een wandcontact en activeert het apparaat met een druk op de knop. Bij het eerste gebruik dien je het apparaat te activeren. De benodigde informatie vind je aan de onderkant op een sticker. Scan de QR-code en volg de instructies om het apparaat en de aangeschafte licenties te activeren.

Het aantal beschikbare en gebruikte licenties is te zien op de het OLED-scherm. Daar zie je ook de stand van de accu.

Verbind de Crowdbeamer met de laptop of het apparaat met scherminhoud die je wenst te delen. Via de uitgangen stuur je het beeld naar een beamer of ander scherm. Dit kan kruiselings in beide richtingen, dus van HDMI van/naar VGA en tot een resolutie van 1920 x 1080p aan 60 fps. In de nieuwste firmware, die wij nog in bètaversie testten, wordt de H.264-stream ook via UTP en de netwerkpoort uitgestuurd, zodat die bruikbaar is voor andere apparaten.

Het OLED-scherm toont het aansluittype voor zowel in- als uitgang. Daarnaast verschijnt ook 'streaming' wanneer de scherminhoud succesvol gedeeld wordt. De videostream is zoals we reeds vermeldden H.264 gecodeerd.

Zorg dat iedere deelnemer de app installeert.

Crowdbeamer app

De Crowdbeamer app is beschikbaar voor iOS (v10 en hoger), Android (v5 en later), 64-bit Mac (v10.2 en daaropvolgend) en 32- en 64-bit Windows 7, 8, 8.1 en 10.

Deelnemers verbinden hun apparaat met het Crowdbeamer wifi-netwerk waarvan je het SSID (en eventuele wachtwoord) kan lezen op het OLED-scherm. Het SSID start met CB_ en eindigt met de wifi-frequentie (24 of 5, dus bijvoorbeeld CB_NEWINTERFACE_5). Afwisselend wordt ook het ip-nummer van de Crowdbeamer getoond.

Zodra deelnemers de app lanceren, kunnen ze de presentatie volgen, in- en uitzoomen op de gedeelde schermen, schermen opslaan en schermen samen met eigen notities opslaan. Het wifi-signaal staat standaard open, maar kan worden beveiligd via de webinterface.

Werking en beheer

Als je de stroomknop één keer indrukt tijdens het presenteren, wordt het delen van scherminhoud tijdelijk opgeschort. Als je na vijf seconden of langer opnieuw op power drukt, hervat het delen. Langer op de knop drukken schakelt de Crowdbeamer in of uit.

Instellingen wijzig je via de ingebouwde webserver, die wachtwoord beveiligd is. Verbind een computer met het wifi-signaal van de Crowdbeamer en surf naar zijn ip-adres om het Dashboard te openen. In de volgende firmware-update is het dashboard vernieuwd: het ziet er nu moderner en meer visueel uit dan voorheen.

De schermafdrukken bij dit artikel zijn al gemaakt met de nieuwe firmware, die tijdens de test nog in bètaversie verkeerde. (Wij testten firmware v2018.09.19-rc1.)

De eerste pagina van het dashboard toont grotendeels dezelfde informatie die je ook op het OLED-scherm terugvindt, met als extra ook een indicatie van de interne temperatuur van het apparaat en de snelheid waarmee de ventilator draait.

Via het menu wijzig je allerlei technische zaken, maar voor een normale werking is dit niet nodig. Niettemin kan je hier bijvoorbeeld desgewenst de videoresolutie, bitrate, kleurruimte etc. wijzigen. Ook kan eventueel het wifi-netwerk worden beveiligd.

In een omgeving met veel draadloze netwerken, bijvoorbeeld een beurs, kan je de wifi-frequenties analyseren om een kanaal met weinig interferentie te vinden.

Een andere optie is om de functie van de knop te wijzigen zodat in plaats van het schermdelen automatisch een nieuw wifi-netwerk wordt gecreëerd (uit veiligheidsoverwegingen).

'Rogue' clients kan men via het webbeheer blokkeren.

Ten slotte is het mogelijk om een firmware-update uit te voeren. Geregistreerde gebruikers worden overigens via e-mail verwittigd wanneer nieuwe firmware beschikbaar is.

Praktijk

Crowdbeamer is een echte plug-and-play oplossing. Wij hadden alles binnen de tien minuten aan de praat. Scherminhoud wordt instant gedeeld. Ook bewegende video wordt vrijwel zonder haperingen doorgestuurd naar de clients.

Wij testten dit succesvol uit op beide wifi-frequenties met de 'HD Test 1080P Full HD (Avatar)'-video van Youtube. Geluid wordt momenteel nog niet meegestuurd; dat zou in het tweede kwartaal van 2019 overigens wel mogelijk worden.

De mobiele app is klein. Je installeert ze snel en ze werkt direct na installatie.

De Windows-applicatie is nog niet in specifieke Windows 10 app-versie beschikbaar en moet je dus eerst lokaal installeren. Daarna werkt ze zoals de mobiele versie.

Schermafdrukken maken en annoteren functioneert intuïtief en probleemloos.

Crowdbeamer kan momenteel geen bestaande internetverbinding doorlussen. Toekomstige firmware (voorzien voor Q2/19) zal dit wel mogelijk maken, ofwel via de netwerkpoort die verbonden wordt met een bestaand netwerk, ofwel draadloos via één van beide wifi-antennes die verbonden wordt met een bestaand wifi-netwerk.

Op een Windows 10-computer is dit overigens nu al geen probleem. Daar is het perfect mogelijk om de pc via wifi met het Crowdbeamer-netwerk te verbinden en via ethernet (of een tweede wifi-chip) met een bestaand netwerk.

De nieuwe firmware stuurt binnenkomende HDMI-audio nu al door naar de HDMI-uitgang. Maar in Q2/19 zal ook volwaardige audio-streaming toegevoegd worden aan het videosignaal, samen met de mogelijkheid om zonder pc te presenteren in PowerPoint of PDF vanaf een SD Card en met behulp van een smartphone.

Prijzen

Producent Roryco NV verdient zijn geld met licenties voor het aantal deelnemers aan het "crowdbeamen".

Er zijn twee formules: Crowdbeamer Go voor 25 deelnemers (1.495 euro excl. btw) en Crowdbeamer Enterprise voor 100 deelnemers (2.495 euro excl. btw).

Additionele 'client packs' zijn beschikbaar voor 25 (395 euro excl. btw) of 50 deelnemers (695 euro excl. btw).

Eén Crowdbeamer is succesvol met 200 clients getest.

Zoals gezegd kan men binnenkort meerdere Crowdbeamers aan elkaar koppelen om grotere ruimtes en grotere conferenties te bedienen. De officiële uitrol van die firmware is voorzien voor Q1/19, al is het momenteel ook al mogelijk met bèta-firmware.

Conclusie

Crowdbeamer is een innovatieve oplossing om presentaties overal snel en probleemloos te delen met veel gebruikers, die elk hun eigen computer of mobiele apparaat kunnen gebruiken om notities en schermafdrukken te nemen. We kennen geen enkel vergelijkbare oplossing. De prijszetting is momenteel wel vooral afgestemd op het bedrijfsleven en wellicht te duur voor het onderwijs of het verenigingsleven, waar dit ook erg bruikbaar zou zijn. Door het mobiele karakter kan één toestel natuurlijk wel in meerdere lokalen worden gebruikt. Bovendien vertelt het bedrijf ons na te denken over licentieformules die meer afgestemd zijn op de onderwijswereld.

Bron: www.diskidee.be