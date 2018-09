Review: printen, scannen en kopiëren tot A3-formaat

De HP OfficeJet Pro 7720 multifunctionele printer, scanner en copier is méér dan een halve meter breed en weegt 15 kg.

Omwille van zijn omvang en gewicht is deze breedformaat All-in-One duidelijk vooral bedoeld voor een kantooromgeving, eerder dan voor thuisgebruik.

Kenmerken

Het strakke, wit-zwarte design oogt strak en modern. Behalve de invoerlade (met geïntegreerde manuele uitvoerlade) zijn er geen delen die aan de zijkanten uitsteken.

Het aanraakgevoelige 6,75 cm-kleurenscherm waarmee je alles bedient, klap je desgewenst naar boven voor een betere zichtbaarheid en gemakkelijkere bediening.

De belangrijkste functies gaan schuil achter grote pictogrammen, terwijl instellingen, statusinformatie en firmware-updates bereikbaar zijn via kleinere pictogramme

Deze breedformaat-aio print, scant en kopieert zoals reeds vermeld niet alleen in A4-, maar ook in A3-formaat.

De adf (automatische documentinvoer) van de scanner/copier met een capaciteit voor 35 vellen papier aanvaardt wel maar maximaal A4-papier.

A3's kopieer je handmatig door de adf-klep open te klappen en het blad op de glasplaat van de scanner te leggen.

Automatisch dubbelzijdig printen lukt bovendien alleen tot A4-formaat.

Printkosten

De HP-inkt, die ook verkrijgbaar is in prijsgunstige XL-cartridges, is water-, veeg-, licht- en markeerpenbestendig.

HP vermeldt op zijn website expliciet dat de printer beveiligd is tegen het gebruik van niet-HP cartridges: "cartridges met een niet-HP chip werken mogelijk niet en cartridges die nu werken, zullen mogelijk in de toekomst niet werken". Iets om rekening mee te houden!

De door ons berekende werkelijke A4-printkosten met HP XL-cartridges bedragen 1,57 eurocent voor zwart/wit en 20,93 eurocent voor kleur. Qua kosten zit dat in de middenmoot in vergelijking met inkjet-multifunctionals van andere fabrikanten in dezelfde prijsklasse. Brother en Epson zijn typisch iets goedkoper en Canon iets duurder.

Ingebruikname

Je moet met z'n tweeën zijn om hem uit zijn doos te halen, maar dit klusje valt in de praktijk mee omdat de aio verpakt is in een plastic zak met een handvat aan elk uiteinde, waarmee je het geheel in één keer uit de verpakking trekt.

De installatiesoftware is meegeleverd op cd, of vind je op de website van hp.

Deze aio printer werkt naar keuze via usb, ethernet of draadloos.

De ingebruikname is simpel. Installeer de HP EasyStart-software en laat die de printer automatisch vinden. Registreer jezelf, want als je dit niet doet heb je geen recht op de driejarige garantie.

Vervolgens wordt automatisch gezocht naar passende software. Keuze is er tussen HP Smart, volledige aio-software of alleen de basisstuurprogramma's. Installeer je de printer op een Windows 10-pc dan is de HP Smart app de aanbevolen keuze.

Apps

De HP Smart app geeft informatie over de printer en het inktniveau, laat je de belangrijkste instellingen vanop je pc wijzigen en wordt uiteraard gebruikt om te printen en te scannen.

Wil je ook faxen dan kun je vanuit HP Smart de noodzakelijke HP Universal Fax Driver installeren.

Optioneel kun je HP Connected inschakelen, een clouddienst die het mogelijk maakt om vanaf elke locatie met een internetverbinding te printen, te scannen en informatie te delen.

Deze aio heeft een uniek e-mailadres dat eindigt op hpeprint.com. Je kunt afdrukken door gewoon een e-mail te sturen. Omgekeerd is het mogelijk om direct scans te e-mailen.

Via HP Mobiel Printen druk je documenten en foto's af vanaf mobiele apparaten.

Praktijk

Bij problemen, zoals een papierverstropping, voert de printer telkens een zelfcontrole uit, die soms minutenlang duurt en niet onderbroken kan worden. Misschien veilig, maar wel irritant.

Ook vervelend: als je een kopieeropdracht annuleert, zal de adf alle klaarliggende vellen door de machine trekken zonder ze te kopiëren in plaats van de kopieeropdracht gewoon direct te stoppen.

Prestaties

De test bestaat uit drie hoofdonderdelen: realistische kwaliteits- en snelheidstesten en punten toekennen voor de functionaliteit van het apparaat. We gebruiken gestandaardiseerde testprints waarmee we een kwaliteitsscore en een snelheidsscore bereken. Verder geven we punten op meer dan zestig technische criteria, wat resulteert in een technische score. In de uiteindelijke prestatiescore weegt de technische score voor veertig procent door, de snelheidsscore voor vijfentwintig procent en de kwaliteitsscore voor vijfendertig procent. We testten alleen de A4-snelheid.

De HP OfficeJet Pro 7720 print gewone zwartwit- en kleurdocumenten behoorlijk snel (10 à 12 pagina's per minuut). Kopiëren gaat ongeveer half zo snel als printen.

De printkwaliteit is goed, zowel voor gewone documenten als voor ingewikkelde kleurendocumenten en foto's.

Conclusie

De HP OfficeJet Pro 7720 Breedformaat All-in-One Printer werkt gebruiksvriendelijk, biedt een goede printkwaliteit en is behoorlijk snel. Het apparaat is wel volledig van kunststof gemaakt en vrij omvangrijk en zwaar. De soms minutenlang durende zelfdiagnose is een punt van irritatie.

Prijs: gemiddelde internetprijs 165 euro

Merk HP Product OfficeJet Pro 7720 breedformaat All-in-One printer Straatprijs, euro incl. btw 165 Berekende paginakostprijs z/w (A4) 1,57 eurocent Berekende paginakostprijs kleur (A4) 20,93 eurocent Prestatiescore **** Afmetingen en gewicht 584,9 w 444,8 x 306,4 mm, 15,5 kg Mogelijkheden Printen, scannen, kopiëren, faxen Maximaal papierformaat A3 Printer resolutie 4800×1200 pixels Scanner resolutie 1200×1200 pixels Opgegeven printsnelheid (ISO) 18 ppm kleur / 22 ppm z/w Opgegeven kopieersnelheid z/w laser-equivalent 18 ipm Aantal en beschikbare omvang van inktcartridges 4 (normaal en XL) Aantal en gezamenlijke capaciteit papierlades 1 lade, 250 in, 75 uit Capaciteit adf (A4) 35 Aansluitingen usb 2.0, ieee 802.11b/g/n wifi (met wifi direct printing), ethernet Type en omvang lcd-scherm 6,75 cm kleuren- aanraakscherm Cloudprinten Y Cloudscannen Y Documenten scannen en ocr'en in het apparaat zelf Y PictBridge N Mobiele app voor Android en iOS Y Randloos printen van foto's? Y Opgegeven gemiddeld stroomverbruik 0,398 kWh/week Ondersteunde besturingssystemen Windows Vista t/m 10 32/64b; Windows XP 32b / Mac OS X 10.8, 10.9 en 10.10 / Linux Software PC, Mac OS, Web, Android, iOS Welke firmware werd getest ELLISXLP1N003.1733A.00 Tijd nodig om te starten (van volledig uit naar printklaar aan) 37 s Snelheidsscore 'zakelijke brief' (5% dekking, z/w) 10,4 ppm Snelheidsscore ISO/IEC 24735 (2009) 4x (kleur, normaal) 11,7 ppm Snelheidsscore kopiëren (ISO 29183 medium job, beste kwaliteit) 4,5 ipm Gemiddelde snelheidsscore van alle testen 5,6 ipm/ppm Gemiddelde kwaliteitsscore van alle testen (op 100 punten) 87

Bron: www.diskidee.be