Review: robotstofzuiger maakt stofzak automatisch leeg

De Amerikaanse iRobot Corporation maakt al sinds 1990 huishoudrobots en introduceerde zijn eerste stofzuigrobot al in 2002. Sindsdien lanceerde iRobot steeds slimmere robots, zoals de Roomba E5 stofzuiger met wifi en app-bediening.

Ook de nieuwe Roomba i7+ heeft wifi en kan volledig opgevolgd en geprogrammeerd worden met de iRoomba HOME-app voor Android en iOS.

Maar deze nieuwe robot maakt zijn vuilnisopvangbakje ook zelfstandig leeg in de laadbasis. De vervangbare stofzak in de basis is groot genoeg om de inhoud van dertig opvangbakjes stofvrij te herbergen.

Ook nieuw is de Imprint Smart Mapping-technologie waarmee de robot zelfstandig het vloerplan van de verdieping waarin hij opereert in kaart brengt. Vervolgens kan de gebruiker via de app precies kiezen welke kamer(s) gestofzuigd moeten worden. De Roomba i7+ kan tot tien kaarten onthouden, ook als je de robot op verschillende verdiepingen gebruikt.

Dankzij iAdapt 3.0 navigatie met vSLAM technologie onthoudt de robot waar hij geweest is en waar hij nog moet schoonmaken.

De hoog-efficiënte filter houdt 99 percent tegen van alle pollen, schimmels, stofmijten en allergenen.

Ten slotte is de robot compatibel met de slimme assistenten van Google en Amazon (Alexa), zodat je het apparaat ook met je stem kan bedienen.

Ook wordt IFTTT ondersteund, met applets die de robot bijvoorbeeld vertellen te gaan schoonmaken wanneer je je huis verlaat, of even te pauzeren terwijl je de telefoon beantwoordt etc.

Ingebruikname

Download en installeer de iRobot HOME-app. Plaats de laadbasis ergens centraal en steek ze in het stopcontact. Een stofzak is reeds gemonteerd en een tweede stofzak wordt meegeleverd. Extra zakken bestel je op de iRobot website.

Plaats de robot op de laadbasis en laad hem minstens drie uur op.

De robot werkt ook zonder app: druk op de CLEAN-knop en het apparaat zal automatisch je huis stofzuigen.

In de verpakking zit er één virtuele muur. Zo kan je de robot in de ruimte houden die je wil stofzuigen.

De 'Virtual Wall Barrier' gebruikt twee (meegeleverde) AA-batterijen en heeft twee instellingen: virtuele muur, dat wil zeggen een virtuele rechte barrière van drie meter, en 'halo', een ronde barrière met een diameter van 1,2 meter die ervoor zorgt dat de robot wegblijft van zones die je wil beschermen, zoals een vaas, de voederbak van een huisdier, een bijzettafeltje etc.

De batterijen van de barrière gaan acht à tien maanden mee. Op de website kan je extra barrières kopen: ze kosten 49,99 euro per stuk of 79,99 euro per twee.

Met behulp van de iRobot HOME-app wordt de Roomba i7+ intelligenter. Je kan stofzuigschema's creëren, allerlei voorkeuren wijzigen (bijvoorbeeld de manier van stofzuigen) en de robot trainen om je huis in kaart te brengen.

Praktijk

Als je de Imprint Smart Mapping-technologie inschakelt, brengt de robot tijdens het stofzuigen de ruimte waarin hij staat opgesteld in kaart. Dat lukt pas na enkele stofzuigbeurten, maar je kan de robot wel op trainingsmissies sturen om het in kaart brengen te versnellen

In de app kan je de kaarten verder bewerken, ruimtes van een naam voorzien, virtuele barrières tekenen en het afgewerkt plan uiteindelijk gebruiken in de programmatie van de stofzuiger. Je kan dan de stofzuiger bijvoorbeeld op maandagen de keuken extra laten stofzuigen, of op vrijdagen de woonkamer etc.

De accu houdt het langer dan een uur uit tijdens het stofzuigen. De robot keert automatisch terug naar de basis en maakt dan zijn opvangbakje leeg. De zuigkracht die daarbij nodig is, veroorzaakt wel heel wat lawaai, maar het lawaai duurt maar enkele seconden. Het is wel iets waarvan bijvoorbeeld een huisdier zou kunnen schrikken. Zodra de accu opgeladen is, gaat de robot automatisch verder met zijn taken mocht nog niet alles helemaal gestofzuigd zijn.

Tijdens de test gebeurde het één keer dat de Roomba i7+ de basis niet terugvond. Het apparaat schakelt zichzelf uit, maar de Clean-knop op de bovenkant knippert dan wel blauw. Je zet de robot dan zelf op de basis en de verbinding tussen beide wordt automatisch hersteld.

Het opvangbakje van de stofzuiger kan je uiteraard ook zelf zuiver maken: het komt gemakkelijk los uit de zijkant van de robot.

Andere onderhoudstaken zijn het zuiver maken van de filter: dat dien je wekelijks te doen. Om de twee maanden vervang je de filter. De filter zit op de zijkant van het opvangbakje en is dus eenvoudig verwisselbaar. Nieuwe filters kosten 24,99 euro per drie.

De zijborstel maak je elke twee weken zuiver en vervang je jaarlijks. Een pakket met drie borstels kost 11,99 euro, maar één extra borstel wordt bij aankoop meegeleverd.

Het voorwiel dien je maandelijks zuiver te maken en jaarlijks te vervangen. Een nieuw voorwiel kost 11,99 euro.

Verder dien je regelmatig een aantal sensoren en de 'AeroForce'-zuigers zuiver te maken. Zijn de zuigers versleten dan kan je ze voor 29,99 euro vervangen. Zelfs een kapotte accu kan je vervangen, dat kost wel 119,99 euro.

Kortom, bijna alle onderdelen van de iRobot Roomba i7+ kan je zelf onderhouden en wanneer nodig vervangen. Dit garandeert een lange levensduur.

De zak in de basis moet vervangen worden als de led dit aangeeft. Vervangen doe je langs de bovenkant en lijkt op het vervangen van de stofzak van een klassieke stofzuiger. Af en toe moet je ook de mond van de blazer zuiver maken, samen met het infrarood-oog voorop de basis. Voor de rest is er aan de basis geen onderhoud.

Conclusie

De iRobot Roomba i7+ is een robotstofzuiger op stereoïden. Dat hij automatisch zijn opvangbakje leegmaakt, is een eerste groot pluspunt. Dat je zowat alle onderdelen zelf kan vervangen, een tweede. De 'smart mapping' is geen verplichting (sommige gebruikers zullen zich misschien zorgen maken over hun privacy), maar maakt wel een slimme programmering mogelijk. Het belangrijkste minpunt van deze slimme robotstofzuiger is zijn hoge prijs.

Prijs: iRobot Roomba i7+ (met Clean Base): 1.199 euro; iRobot Roomba i7 (alleen robot): 899 euro. De Clean Base Automatic Dirt Disposal wordt apart verkocht voor 499 euro. Nieuwe Dirt Disposal Bags zijn verkrijgbaar per drie stuks voor een adviesprijs van 19,99 euro.

Bron: www.diskidee.be