Airtame 2 is een betaalbare Chromecast-achtige dongle die specifiek bedoeld is om eenvoudig scherminhoud te delen, bijvoorbeeld voor presentaties of 'digital signage'. Hoe goed functioneert het? Een test.

Airtame 2 lijkt uiterlijk enigszins op Google Chromecast: een compacte ronde adapter die eenvoudig aan een scherm te koppelen is om scherminhoud te delen.

Airtame 2 is echter geen casting-, maar een mirroring-adapter, specifiek bedoeld voor professioneel gebruik, met ondersteuning voor beveiliging binnen bedrijfsnetwerken en de mogelijkheid om meerdere adapters eenvoudig centraal te beheren. In dat opzicht lijkt het de eerder geteste EZCast-dongle, die een eerder klassiek uiterlijk heeft, maar gelijkaardige mogelijkheden biedt.

Mogelijkheden

Het spiegelen van scherminhoud lukt niet enkel onder Windows, maar ook onder Mac OS, Chrome OS en Linux Ubuntu. Apple Airplay wordt eveneens volledig ondersteund. Op Android kan de Airtame 2 momenteel wel documenten (al dan niet van de cloud) en foto's delen vanuit de app, maar nog niet de volledige Android-desktop (dit is wel gepland).

Het Airtame-startscherm is volledig aanpasbaar en ook geschikt voor digital signage-toepassingen waarbij informatie direct vanaf Google Slides, Trello, Unsplash en webgebaseerde prestatie-dashboards geprojecteerd wordt wanneer de adapter niet voor presentaties wordt gebruikt.

Ook is er een Airtame World Clock-plug-in met vier wereldtijden voor het startscherm beschikbaar.

Het Deense bedrijf achter Airtame claimt meer dan 400.000 installaties bij 18.000 organisaties.

Gedetailleerde informatie over Airtame 2 vind je op de website van het gelijknamige bedrijf.

Praktijk

De meegeleverde Aircord-kabel zorgt zowel voor de voeding als het audio/videosignaal, wat naar keuze HDMI, VGA of DVI kan zijn. Ons testexemplaar werd geleverd met een HDMI-Aircord. Het USB Type C-gedeelte past achterin de Airtame en de USB Type A-kant past in de voeding. Het HDMI-gedeelte plugt in een scherm of beamer.

Airtame zowel als de kabel hebben een magnetische bevestiging, zodat je de ronde adapter bijvoorbeeld veilig bovenop een beamer kan vastklikken.

Zelfklevende magnetische plaatjes worden meegeleverd waarmee kabel en adapter netjes gemonteerd kunnen worden tegen een muur of plafond.

De adapter wordt best ongeveer tien centimeter van de rand van het scherm gemonteerd, dit om interferentie te mijden.

Optioneel is een Micro USB Ethernet-adapter verkrijgbaar voor een vaste netwerkverbinding (mét Power-over-Ethernet). Dan luistert de montage minder nauw, omdat de vaste netwerkverbinding minder storingsgevoelig is dan de standaard voorziene dual-band draadloze netwerkverbinding.

Het Airtame 2-startscherm bevat de url naar de installatie-softwaredownload. Die bestaat in alle denkbare varianten voor zowel desktop- als mobiele besturingssystemen.

De mobiele apps verbindt met Dropbox, Drive, Box en OneDrive om zo direct scherminhoud uit de cloud te delen.

Er is ook een MSI-versie van de Windows-app voor centrale distributie binnen grotere bedrijven.

Installeer de app en verbindt het apparaat met het open wifi-netwerk van de Airtame 2.

Selecteer de adapter in de app en start de installatie: geef de adapter een naam en koppel hem aan een bestaand draadloos of vast netwerk.

Het startscherm van de Airtame 2 toont of de verbinding gelukt is. Indien ja bevestig dit dan in de installatie-wizard.

Het startscherm toont vervolgens het wifi-netwerk, het ip-adres en het adres waar je de app kan downloaden. Je deelt nu eenvoudig individuele vensters of volledige desktops in Full HD-resolutie, al dan niet met de bijbehorende stereoaudio.

Beheer

De Airtame Cloud vereenvoudigt het beheer van meerdere Airtame-adapters. Op deze gratis website airtame.cloud creëer je eerst een account voor je organisatie.

Vervolgens voeg je één of meer Airtame-adapters toe door de overeenstemmende tokens die de website je toont in te vullen in de Airtame-app.

Daarna kan je de adapter(s) online beheren: informatie opvragen, naam wijzigen, thuisscherm bewerken, verwijderen, configureren (bijvoorbeeld led uitschakelen), herstarten en updaten.

Je wijst adapters toe aan groepen en voegt gebruikers toe, groepeert ze en geeft ze rechten op bepaalde (groepen van) Airtame-adapters. In plaats van de namen van de adapters kan je ook hun thuisscherm weergeven in de cloud.

Conclusie

Airtame 2 is een gebruiksvriendelijke, zeer compacte, eenvoudig centraal te beheren plug-and-play oplossing voor het delen van scherminhoud. Wij hadden het binnen de minuut aan de praat. Scherminhoud wordt instant gedeeld. Ook bewegende video wordt zonder haperingen doorgestuurd naar de clients. Wij testten dit succesvol uit op beide wifi-frequenties met 1080P Full HD testvideo's op Youtube.

Prijs: 399 euro

Bron: www.diskidee.be