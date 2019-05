De Xtorm FSXW302 is een powerbank met ingebouwde Qi-laadfunctie. Met deze erg platte externe batterij laad je usb-apparatuur met of zonder draad op. Een test.

Meer dan een jaar geleden publiceerden we al een nieuwsbericht over een draadloze powerbank van Xtorm, de XB103. Die heeft een 8.000 mAh accu, voldoende om een typische smartphone drie of vier keer mee op te laden.

De nieuwe, overigens volledig zwarte Xtorm Fuel Series 3 Wireless Power Bank FSXW302 heeft met 6.000 mAh iets minder capaciteit, maar kan een typische smartphone toch een tweetal keer bijladen.

Maar deze nieuwe versie is wel veel kleiner en lichter dan zijn voorganger en daardoor overal gemakkelijk mee te nemen.

Kenmerken

De Xtorm Fuel Series 3 Wireless Power Bank 6000 mAh Essence (FSXW302) is vijftien millimeter dun en weegt 180 gram. Met een lengte van 139 mm en een breedte van 68 mm voelt ze erg licht en compact aan.

Deze externe batterij is klein en licht genoeg om bijvoorbeeld aan de achterkant van een typische smartphone te bevestigen met behulp van de meegeleverde 3M nano-suction sticker.

Toch zijn de efficiënte a-klasse batterijcellen krachtig genoeg om een typische smartphone snel tot tweemaal toe op te laden. Dat kan naar keuze draadloos via de Qi-technologie of met usb-snoeren via de twee type-a en enkele type-c poort.

De type-c poort werkt in twee richtingen: je laadt er de powerbank mee op en je kunt er een smartphone mee opladen. Een korte usb-a naar usb-c kabel wordt overigens meegeleverd.

Praktijk

Deze powerbank is in de fabriek voorgeladen en dus direct bruikbaar. Ons exemplaar was 75% vol, te zien aan de vier witte ledjes op de bovenkant, waarvan er drie brandden wanneer we op de tiptoets eronder drukten.

Het Qi Wireless laadvlak op de bovenkant levert 5 Watt af. Snel draadloos laden doet deze powerbank dus niet, het laden gebeurt met de 'low power' modus van de Qi-specificatie.

Via de 5V usb-c uitgang levert deze powerbank 3 A en kan ook aan dezelfde amperage opgeladen worden. Beide 5V usb-a uitgangen leveren 2,1 A.

Je kan tot vier apparaten tegelijk laden, maar de 15 W maximale capaciteit zal dan via 'auto power management' automatisch verdeeld worden over alle aangesloten apparatuur.

De powerbank zélf opladen duur twee à drie uur, afhankelijk van de kracht van de gebruikte usb-lader.

Conclusie

De mogelijkheid om Qi-compatibele smartphones draadloos te laden is de aantrekkelijkste eigenschap van de Xtorm FSXW302 powerbank. Voor de rest is het een fraai vormgegeven en erg compacte, lichte usb-powerbank die ideaal is voor onderweg.

Prijs: 49,95 euro

Bron: www.diskidee.be