Review: slimme bril om beter te werken

Zogenaamde slimme brillen waar de 'computer' in de bril is gemonteerd zijn ofwel te groot en te zwaar om comfortabel te dragen, of ze zijn onvoldoende krachtig voor typische bedrijfstoepassingen.

Met de AR100 Viewer biedt Toshiba een andere oplossing: de intelligentie steekt in een compacte Windows 10-gebaseerde edge-computer, de dynaEdge DE-100, die uitgerust is met energiezuinige, maar toch voldoende krachtige Intel Core mX-processoren (er is ook een Pentium-versie).

De edge-pc heeft een accu die ook de viewer van stroom voorziet. Je sluit de viewer op de pc aan via een 1,5 m lange, flexibele usb type-c kabel. Omdat de intelligentie in de pc steekt, blijft de bril zeer licht en klein.

De oplossing is interessant bij onderhoud, opleiding, hulp en/of instructie op afstand, logistiek en productie.

De DynaEdge DE-100 en AR100 Viewer combinatie is compatibel met Ubimax-software zoals XAssist, XPick, XInspect en XMake. Het Duitse bedrijf Ubimax is de wereldleider op het gebied van bedrijfssoftware voor draagbare apparatuur of 'wearables'.

Daarnaast is de oplossing ook compatibel met Microsoft Skype for Business. Of je ontwikkelt je eigen software via de bijbehorende SDK.

Kenmerken

De dynaEdge DE-100 draait Windows 10 Pro en is verkrijgbaar met Intel Pentium 4406Y-, Intel Core m5-6757- of Intel Core m7-6Y75-processoren, Intel HD Graphics 515 en tot 16GB onboard lpddr3-ram. On-board storage is naar keuze 128GB, 256GB of 512GB in de vorm van m.2 ssd's.

Dual-band wifi, Bluetooth en dTPM 2.0 (Intel-chip) zijn ingebouwd. De pc heeft een usb 3.0-poort, een usb 3.1 type-c aansluiting, een gecombineerde audiopoort en een microsd-sleuf. Een vingerafdruksensor is optioneel verkrijgbaar.

Deze edge-pc heeft aan de bovenkant een bedieningspaneel met vijf configureerbare knoppen.

De DE-100 weegt 310 gram en meet 165 x 85 x 20 mm. De accu houdt het tot 6,5 uur uit en is snel verwisselbaar. Toshiba verkoopt een optioneel laadstation waarin meerdere accu's tegelijk geladen kunnen worden.

De dynaEdge is getest volgens de MIL 810-G-normen en dus voldoende robuust voor industriële omgevingen. Voor gebruik buitenshuis en in slechte weersomstandigheden is een 'Rain Cover Kit' verkrijgbaar.

De AR100 Viewer is een monoculair head mounted display (hmd) met een 0,26-inch (6,6-cm) kleurenscherm en een ingebakken resolutie van 640 x 360 pixels, die geëxtrapoleerd kan worden tot maximaal 1280 × 720 px. Dat lijkt weinig, maar het levert wel een heel scherp beeld op van 2824 pixels per inch (ppi).

De viewer is overigens ontwikkeld door de Amerikaanse specialist in 'wearables' Vuzix (voor eenderde eigendom van Intel). De hardware is afgeleid van de Android-gebaseerde Vuzix M300 Smart Glasses.

De viewer weegt 48 gram en meet 61 x 149 x 21 mm. Hij heeft een ingebouwde speaker en twee microfoons. Ook is er een 5 MP camera met autofocus led-flitser die full hd video aan 1080p-30fps kan opnemen.

Ingebouwd zijn een nabijheidssensor, omgevingslichtsensor, gyroscoop, versnellingsmeter, gps en kompas. De viewer heeft drie bedieningsknoppen en een touchpad.

De AR100 kan gemonteerd worden op een frame zonder lens (en op die manier ook comfortabel over een bril gedragen), aan een veiligheidshelm, aan een veiligheidsbril of aan een hoofdband. De verschillende bevestigingsmaterialen zijn optionele extra's.

Praktijk

Bedrijven kunnen de dynaEdge voorzien van willekeurige Windows-software, maar standaard start hij op met de Toshiba Vision DE Suite 2.0 die de basisfuncties ondersteunt.

Er zijn drie menu's: communicatie, bestandsviewer en tools. Je kan communiceren via Skype, foto's en video's opnemen of live video streamen. Via de bestandsviewer is het mogelijk om documenten, diagrammen en tekeningen te raadplegen.

We vertelden al dat de dynaEdge en viewer ook compatibel zijn met Ubimax-software.

Daarnaast is er een SDK waarmee bedrijven hun eigen toepassingen kunnen integreren of programmeren. Dat de oplossing volledig compatibel is met Windows vereenvoudigt de integratie in bestaande oplossingen. Alle sensoren en knoppen kan men bijvoorbeeld met behulp van de SDK uitlezen en/of programmeren.

De viewer draagt erg comfortabel. Wij testten de AR100 met het lensloze brilframe. Je kan de viewer gemakkelijk tijdelijk op je (voor)hoofd wegdraaien of tijdelijk afzetten.

Het beeld is scherp, zowel met als zonder eigen bril, maar niet desoriënterend, ook al omdat je met je andere oog nog gewoon de omgeving blijft zien. Met een schuifmechanisme kan je het scherm dichter of verder naar je oog bewegen en het op die manier scherpstellen.

De knoppen en het touchpad op de bril zelf reflecteren die op de edge-pc. Die laatste kan je zelfs met werkhandschoenen aan bedienen.

De camera kan qr- en streepjescodes scannen, interessant niet alleen bij logistieke opdrachten, maar ook om bijvoorbeeld snel in te loggen op een beschermd bedrijfssysteem. Bijvoorbeeld inloggen bij Ubimax FrontLine Workplace gebeurt door een qr-code te scannen.

Via de sensoren of de camera is het bijvoorbeeld ook mogelijk om automatisch een werkstation of machine te detecteren, zodat die direct gebruiksklaar is voor een bevoegde medewerker.

Conclusie

De Toshiba dynaEdge DE-100 met AR100 smartglass is in essentie een draagbaar Windows 10-scherm met lokale Windows-processorkracht. De drager is verbonden met bedrijfssystemen zonder dat zijn of haar normale gezichtsveld belemmerd wordt. De oplossing is bruikbaar met de eigen Toshiba Vision DE-software, met veelgebruikte Ubimax-software of kan via een SDK in de eigen productieprocessen worden geïntegreerd.

Prijs: tussen 1.000 en 2.500 euro afhankelijk van de gekozen opties

