De Smart Garden 3 van het Estse bedrijf Click & Grow is een automatische kweekbak om zonder veel omkijken kruiden, planten en minigroenten te kweken. Dat is toch de theorie. We zochten uit of het ook werkt.

Click & Grow werd in 2009 opgericht in Estland. Met zijn eerste automatische kweekbak waarmee je binnenshuis eenvoudig groenten, kruiden en bloemen kweekt, haalde het bedrijf meer dan een miljoen dollar binnen met Kickstarter. Wereldwijd verkocht het intussen al meer dan een half miljoen kweekbakken.

Het bedrijf volgt dezelfde filosofie als bijvoorbeeld Nestlé met zijn Nespresso koffiecapsules, maar dan toegepast op planten en met iets meer aandacht voor 'sustainability'. Het verkoopt niet alleen kweekbakken, maar ook de bijbehorende bio-afbreekbare 'planten pods' (capsules) die je in de bakken plaatst. Alle onderdelen van de bakken kan je bij problemen individueel vernieuwen.

Voeg water toe, schakel de led-verlichting in en na enkele weken heb je resultaat. De pods bevatten geen genetisch gemodificeerde zaden en zijn ook volledig vrij van pesticiden.

Click & Grow verkoopt momenteel drie kweekbakken. Wall Farm is een semiprofessioneel systeem met plaats voor maximaal 51 planten. Smart Garden 9 is een kweeksysteem voor thuisgebruik met plaats voor negen planten. De hier geteste kleinere Smarten Garden 3 of SG3 biedt ruimte aan drie planten.

Kenmerken

Smart Garden 3 is verkrijgbaar in wit en grijs. De van stevig blinkend ABS vervaardigde, afwasbare bak heeft ongeveer dezelfde omvang als een langwerpig brood (30 x 21 x 12 cm). Leeg weegt de bak 1,2 kg. Er kan 1,2 liter water water in.

In de bak klikken drie herbruikbare plastic potjes vast die plaats bieden aan evenveel zaadcapsules.

Elk potje heeft een geïntegreerd label waarop je de naam van de gebruikte capsule met een afwasbare stift kan schrijven (niet meegeleverd). Drie Basilicum-capsules worden in een stevig afgesloten plastic verpakking meegeleverd.

De droge capsules bevatten een steriel groeimedium, voedingsstoffen en zaadjes. De kweekbak zorgt voor de toevoeging van de juiste hoeveelheid water, lucht en licht.

Het licht is afkomstig van drie witte leds die gemonteerd zijn in een afneembare arm die boven de bak uittorent. Twee tussenstukken waarmee je de arm verhoogt naarmate de planten groeien zijn meegeleverd. De stroomkabel werk je netjes weg in een gleuf aan de zijkant.

Het systeem verbruikt ongeveer 8 watt stroom per uur, wat neerkomt op een dagelijks stroomverbruik van minder dan drie cent.

Zodra je de bak van stroom voorziet, start een timer die de leds zestien uur lang laat branden en acht uur uitschakelt.

Die timer kan je niet zelf regelen; als je de stroomstekker uittrekt en weer insteekt begint het voorgeprogrammeerde ritme van voor af aan.

Werking

De pods blijven maandenlang goed als je ze op een donkere, koele en droge plaats bewaart. Ze komen in een hersluitbare plastic verpakking die drie capsules bevat met dezelfde zaadsoort. Je kan perfect verschillende soorten planten door elkaar kweken, want je hoeft de drie capsules in de verpakking niet in één keer op te gebruiken.

Haal een pod uit de verpakking, plaats hem in een plastic potje en plaats het meegeleverde doorzichtige plastic koepeltje op het potje.

Herhaal dit tot de bak vol is. Voeg aan de zijkant water toe. Een vlotter toont wanneer de bak vol is en zakt naar beneden naarmate het water verbruikt wordt.

Steek de bak in het stopcontact en oefen geduld tot de plantjes kiemen. Dit duur dagen of weken, afhankelijk van de soort.

In de bijbehorende Click & Grow app en op de website van Click & Grow vind je hierover gedetailleerde informatie.

Zodra de kiemen tegen de doorzichtige koepeltjes groeien, verwijder je die. Dreigen de planten de led-arm te raken dan plaats je het eerste tussenstuk. Dit herhaal je eventueel nog een keer als de planten erg groot worden.

Click & Grow raadt aan de bak 's ochtends in het stopcontact te steken, zodat de redelijk felle leds 's nachts niet branden en je zo niet storen tijdens het slapen. Dat is uiteraard alleen van belang als je de Smart Garden 3 op een studentenkamer of kleine studio gebruikt.

Plant pods

Click & Grow heeft capsules voor kruiden, groenten en sierplanten. Deze zijn zowel in de winkel als online verkrijgbaar. Er bestaat zelfs een abonnementsformule waarbij planten automatisch op gezette tijden aan huis worden geleverd.

Online is de keuze intussen redelijk uitgebreid, met méér dan vijftig verschillende planten.

Er is ook een zaadloze capsule, de 'experimental plant pod' met alleen SmartSoil waaraan je zelf zaad toevoegt en waarmee je dus gelijk wat kan kweken.

Alle capsules zijn steeds per drie verpakt, maar zoals reeds vermeld is die verpakking hersluitbaar en blijven de pods twee jaar lang goed als je ze op een koele en droge plaats bewaart.

Voor elk onderdeel van de bak kan je vervangonderdelen verkrijgen, bijvoorbeeld de plastic cups, de vlotter of de verlengarm voor het led-licht. Click& Share wil dat de kweekbak zo lang mogelijk meegaat, zodat het milieu niet onnodig wordt belast.

De app

De Click & Grow SG3-kweekbak functioneert volledig automatisch. De Click & Grow app, beschikbaar voor iOS vanaf v8.0, Android vanaf v4.4 en recente webbrowsers via de link https://activation.clickandgrow.com/, is een leuk extraatje, maar geen noodzaak om het systeem succesvol te gebruiken.

Nadat je een account hebt aangemaakt, kan je één of meer kweekbakken toevoegen in het onderdeel 'My Gardens' (de app bestaat niet in het Nederlands). Je voegt vervolgens de planten virtueel toe, geeft die optioneel individuele namen (of accepteert de automatisch gegenereerde namen), waarna de app allerlei informatie over de het kweekproces toont en bijhoudt. Bijvoorbeeld hoelang is de plant al aan het groeien, hoe lang is ze bruikbaar, is ze eetbaar, wat zijn de beste kweekomstandigheden etc.

Ook krijg je tips hoe je best oogst. Bijvoorbeeld voor rucola ('arugula' in het Engels) oogst je best de grotere individuele blaadjes net boven de basis. Nieuwe blaadjes zullen spontaan groeien en de plant zal steeds dikker worden. Na iets meer dan een maand verschijnen de eerste (eetbare) bloemen, stoppen de blaadjes met groeien en wordt het tijd om een nieuwe batch te kweken.

Praktijk

Voor deze test vulde ik de kweekbak met één basilicum- en twee rucola-plantjes (raketsla).

Je hoeft geen groene vingers te hebben om de bak te vullen. De capsules bevatten geen aarde en zijn volkomen droog zodat je vingers niet eens vuil worden wanneer je ze in de kweekbakjes legt. Wel kunnen er wat korrels van het kweekmedium op je werkblad vallen, maar vuiler wordt het niet.

Ik giet water in de bak via de uitsparing waarin de vlotter drijft en steek de stekker in het stopcontact. De witte leds beginnen direct fel te branden.

Nauwelijks vierentwintig uur later kiemen de eerste zaden al, die van de rucola iets sneller dan die van de basilicum.

Twee dagen later verschijnen de eerste blaadjes. Een week later verwijder ik de plastic koepeltjes, want de blaadjes raken ze. Anderhalve week later dreigen de rucola-planten al tegen de led-staaf te groeien. Ik bevestig het eerste tussenzetstuk aan de led-arm zodat de planten de ruimte krijgen om hoger te groeien.

Click & Grow SG3 werkingsprincipe: geen bewegende onderdelen © Click & Grow

Ik vul voor het eerst het water een beetje bij, al is de bak nog lang niet leeg: de vlotter staat ongeveer een halve centimeter onder de rand van de bak. Aangeraden wordt om de bak niet té vol met water te gieten, want dan worden de capsules te nat en kunnen ze beschimmelen. De vlotter blijft idealiter een millimeter of zo onder de rand van de bak.

Ruim drie weken later oogst ik de eerste blaadjes van de raketsla. Nog een week later oogst ik voor het eerst een kleine hoeveelheid basilicum. Ik dun de plantjes uit zoals gesuggereerd wordt in de Click & Grow app. Dat stimuleert de groei en zorgt voor dikkere planten. Op die manier kan je wekenlang blijven oogsten, hoe lang precies hangt af van het type plant, dat varieert van één (rucola) tot zes (chili pepers) maanden afhankelijk van de soort.

Tips en trucs

Click & Grow Smart Garden 3 is op de eerste plaats bedoeld voor gebruikers zonder groene vingers en/of zonder tuin of balkon. Maar zelfs als je over een tuin beschikt en wél groene vingers hebt, kan dit kweeksysteem interessant zijn. Je forceert er bijvoorbeeld snel planten mee vanaf zaad. Na ongeveer een week kan je de meeste pods verplanten in grotere potten en ze op de klassieke manier verder kweken. Ook planten die te groot worden voor de kweekbak kan je probleemloos verplanten en verder gebruiken.

Je hoeft je ook niet te beperken tot de soorten die Click & Grow voorverpakt levert. Met de zaadvrije experimentele capsules met Click & Grow's 'SmartSoil' kweek je immers simpelweg je eigen zaden.

Zelfs met eigen tuin of balkon bewijst deze kweekbak zijn diensten in de donkere periodes van het jaar (herfst, winter), wanneer kruiden zoals basilicum door een gebrek aan licht niet groeien. Door het felle led-licht ben je niet langer afhankelijk van de seizoenen om het hele jaar door verse kruiden in huis te hebben.

De watervoorraad volstaat voor twee à drie weken, afhankelijk van de grootte en soort van de planten en de omgevingstemperatuur in de kamer. Je kan dus een tijd met gerust hart op reis vertrekken zonder gevaar dat je planten sterven.

Giet niet té veel water in de bak; de vlotter dient net onder de rand van de bak te blijven. Ook is de omgevingstemperatuur best niet te hoog. Tussen 18 en 24°C is ideaal. Te veel water of te hoge temperaturen kunnen aanleiding zijn tot de groei van algen of schimmels. Die zijn op zich niet schadelijk voor de planten, maar mooi ziet het er niet uit. Als het te veel wordt, kan je de sporen voorzichtig wegschrapen van het oppervlak van de capsules.

Laat overigens ook steeds het witte deksel op de capsule zitten, dat beschermt de planten extra. Een beetje kaneel op de bovenkant van de groeibasis strooien werkt als een natuurlijk afweermiddel.

Tijdens de test ondervonden wij overigens geen problemen met schimmel of algen.

Kostprijs

Een 10 à 12 cm pot met kant-en-klare kruiden kost afhankelijk van het seizoen, de handelaar en de soort tussen de 1,2 en 3,5 euro. Kan de Click & Grow SG3 daar tegenop? Neen, al is het verschil voor sommige soorten planten niet dramatisch groot.

Reken even mee. De kweekbak verbruikt 46 kWh per jaar. Dat is ongeveer tien euro per jaar ofwel 2,7 cent per dag. De bak zelf kost tachtig euro. Laten we die afschrijven op drie jaar. Dat is dan ca. 7,3 cent per dag. De dagelijkse kostprijs van het ganse systeem is dus tien cent. Dat valt reuze mee. Maar de plantcapsules kosten 9,9 euro per drie ofwel 3,3 euro per plant (bij sommige winkels zijn ze nog iets duurder, uitkijken dus). Dat is meestal duurder dan de kant-en-klare kruiden die je in de winkel koopt.

Kostprijs is natuurlijk niet alles. Er is het plezier van de eigen kweek en de zekerheid dat je zuivere, organische 'bio'-planten consumeert. Bovendien heb je altijd een voorraad, ook in de donkere periodes van het jaar wanneer bepaalde kruiden in de winkel niet te verkrijgen zijn of veel duurder verkocht worden.

Conclusie

Zelfs de grootste kluns kan thuis kruiden, bloemen en minigroenten kweken in de Click & Grow Smart Garden 3 kweekbak. Moeilijk is het allesbehalve. Behalve gezond is het gewoon leuk om je eigen plantjes te kweken. Leerrijk voor eventuele kinderen is het ook. Bovendien beschik je altijd over verse, organische kruiden en minigroenten, ook in de donkere periodes van het jaar wanneer gewone kweekmethodes niet werken. Per plant komt het iets duurder uit dan in de winkel gekochte kruiden, maar het verschil is niet dramatisch groot.

Gemiddelde internetprijs: 79,99 euro voor de kweekbak en 9,99 euro voor drie plantcapsules (14,99 euro voor drie zaadloze 'experimentele' capsules)

Bron: www.diskidee.be