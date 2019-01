Review: slimme speaker met Google Assistant en Chromecast

De alleen in zwart verkrijgbare cilindervormige LG ThinQ WK7 is gebouwd rond audiotechnologie van de Britse specialist Meridian. Daarnaast zijn Google Assistant en ChromeCast Audio ingebouwd.

Je kan de ThinQ WK7 draadloos verbinden met andere speakers die voorzien zijn van Chromecast of Chromecast Audio en zo muziek in meerdere ruimtes afspelen.

Kenmerken

LG werkt voor zijn audioproducten wel meer samen met de in 1977 opgerichte Britse hifi-specialist Meridian. Zo bevatten ook de Soundbar SK10 en de draagbare luidsprekers in de PK-serie Meridian-technologie. Ook de ThinQ WK7 zou dus hifi-geluid moeten kunnen produceren en is in elk geval gecertificeerd voor hi-res audio in flac- en alac (Apple Lossless)-bestandsformaten tot 96kHz/24bit.

Uiteraard ondersteunt deze speaker ook gecomprimeerd digitaal geluid in de formaten wav, ogg en mp3. Een digitale mp3-optimizer zorgt voor een zo goed mogelijke weergave van dit populaire audioformaat.

Deze mono-speaker meet 210,7 x 135 x 135 cm en weegt 1,9 kg. Hij is iets hoger en ongeveer even rond als de eerder geteste Sonos One smart speaker.

Streamen van geluid kan naar keuze via wifi of via Bluetooth. Je kiest dit via de functieled op de bovenkant (gemarkeerd door een grote 'F').

Wit betekent dat wifi actief is (knipperen is 'klaar voor verbinding', branden is 'verbonden'). Blauw geeft aan dat Bluetooth wordt gebruikt (knipperen wil zeggen 'zoeken naar toestel', branden is 'gepaard met Bluetooth-apparaat').

Wanneer de luidsprekers niet meer wordt gebruikt, schakelt de functieled na drie seconden vanzelf uit.

Met de tiptoetsen op de bovenkant regel je verder het geluid (afspelen, pauzeren, overslaan, volume, stemherkenning activeren of uitschakelen) en de stembesturing (houd twee seconden ingedrukt om een opdracht te geven, maar dit kan ook met je stem via 'Ok Google').

Met behulp van de (slechts) twee microfoons op de bovenkant en de ingebouwde Google Assistant kan je de speaker zelf, maar ook verbonden slimme apparatuur zoals thermostaten, verlichting, stopcontacten, camera's etc. met je stem besturen. Ook is het mogelijk om je Google-agenda te raadplegen of aan te vullen, de weersverwachting op te vragen, herinneringen in te stellen, een boodschappenlijstje te dicteren etc.

Dat kan ook in het Nederlands, al ondersteunt Google Assistant momenteel alleen het Nederlands uit Nederland en niet dat uit Vlaanderen. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat alleen Nederlandse nieuwsbronnen beschikbaar zijn via stemopdrachten en geen Vlaamse.

Tijdens de test verbruikte deze slimme luidspreker 4,18 W in standby, met pieken tot 9,38 W in gebruik. LG zelf zegt dat het energieverbruik maximaal kan stijgen tot 11 W.

Ingebruikname

Je configureert de ThinQ WK7 via de Google Home app voor Android of iOS. Logischerwijze is een Google-account nodig om de speaker te kunnen configureren en gebruiken. Bij iOS-toestellen moet de Bluetooth-instelling ingeschakeld zijn.

Zorg dat de smartphone of tablet verbonden is met het wifi-netwerk waarin je de luidspreker wil gebruiken. Volg de stappen voor de wifi-verbinding in de app. Zodra het functieled bovenop de speaker stopt met knipperen en wit brandt is de verbinding gelukt. Bij ons lukte de ingebruikname probleemloos. De procedure is erg gebruiksvriendelijk.

Stembesturing

De LG ThinQ WK7 is een volwaardige Google Home-speaker en werkt dus precies zoals de slimme Google-speakers van andere merken of van Google zelf.

Sinds eind juli verstaat Google Assistant ook Nederlands en mag je dus ook van Google Assistent spreken. Het is echter alleen aangepast aan Nederland, nog niet aan Vlaanderen. Ook Vlamingen kunnen er in het Nederlands tegen spreken, dat is op zich geen probleem. Maar de Assistent kent momenteel alleen nog maar de Nederlandse en niet de Vlaamse cultuur. Kort door de bocht: de Assistent weet wie Corry Konings is, maar heeft nog nooit gehoord van Louis Neefs.

De meeste stemopdrachten werken in elk geval probleemloos in Vlaanderen. Je kan dus ook hier gewoon vragen "Hoe is het weer", "Pauzeer de muziek", "Verhoog de thermostaat" en "Wat is het kleinste land van Europa".

Kortom, Google Assistent werkt precies zoals op je smartphone. Alleen telefoneren of sms'en kan logischerwijze niet met de ThinQ WK7.

Software

Behalve de Google Home app, ondersteuning voor Google Assistent en ondersteuning voor 'casten' ofwel streamen via Chromecast is er ook nog de LG Wi-Fi Speaker-app die extra geluidsfuncties biedt.

Met behulp van deze app kan je bijvoorbeeld de functies loudness ('enhanced bass') en heldere zang ('clear vocal') inschakelen. Die app is heel wat minder gelikt dan de Google Home-app en eigenlijk alleen maar nodig om de equalizer-instellingen te wijzigen of om de firmware van de speaker te vernieuwen.

Geluidskwaliteit

De 'enhanced bass'- en 'clear vocal'-instellingen laat je beter met rust: ze voegen weinig toe aan de geluidskwaliteit en verslechteren die integendeel.

Smart speakers staan sowieso niet bekend om hun hifi-geluid, maar de ThinQ WK7 brengt het er niet slecht van af, op voorwaarde dat je hem goed positioneert, bijvoorbeeld in de hoek van een kamer.

Het geluid is vergelijkbaar met dat van de eerder geteste Sonos One, maar wel iets krachtiger, donkerder en ruimer klinkend. Echt hifi-geluid is het echter niet, dit ondanks de ondersteuning voor hi-res audio.

Conclusie

De LG ThinQ WK7 is een capabele slimme luidspreker met alle Google Home en Chromecast-functies. De speaker is hi-res audio gecertificeerd. De geluidskwaliteit is vrij goed, maar verwacht geen hifi-geluid.

Prijs: 229 euro

Bron: www.diskidee.be