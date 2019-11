4 star star star star star

We testen een Philips Hue White and Color Ambiance E27-lamp die je bedient via Bluetooth en een app en waarvoor je dus geen Hue Bridge nodig hebt, al kan je de nieuw Hue-lampen nog steeds met de hub verbinden.

De Philips Hue verlichting die je draadloos regelt, bestaat al een hele tijd. Wij testten het voor het eerst in 2013 en opnieuw enkele weken geleden. De verlichtingsafdeling van Philips is intussen verzelfstandigd in het aparte bedrijf Signify. Dat brengt Hue nog altijd onder de Philips-merknaam op de markt.

Tot nu toe had je een Hue Bridge nodig om alle Hue-producten te bedienen. Die bridge koppel je aan je router en via die omweg kan je dan alles bedienen met een app, ook wanneer je niet thuis bent.

Nu is er dus een Bluetooth-variant, die je zonder de bridge en met een aparte Hue Bluetooth-app op je smartphone of tablet bedient.

Deze betaalbare variant van het Hue-verlichtingssysteem werkt overigens ook nog altijd samen met de Hue bridge, mocht je die al in huis hebben of later willen toevoegen. Je kan je Hue Bluetooth-lampen immers steeds overzetten naar je Hue Bridge.

Zonder Hue bridge kan je de nieuwe lampen alleen met de Hue Bluetooth-app bedienen wanneer je in de buurt bent.

Zet je ze (later) over naar een Hue bridge dan kan je ze overal via het internet bedienen wanneer je van huis of op reis bent. Dan werken ook geavanceerde functies, zoals de verlichting automatisch laten aanspringen wanneer je thuiskomt of bij bepaalde gebeurtenissen of specifieke tijdstippen.

Met één Hue bridge sluit je tot vijftig binnen- en buitenlampen, smart plugs en sensoren aan, zonder beperking inzake afstand.

Zonder bridge kan je tot tien Bluetooth-lampen en -plugs bedienen binnen een afstand van tien meter.

Kenmerken

Wij testen twee Hue 9W White and Color Ambiance E27-lampen (model LCA001 / 920022168) met een lichtsterkte van 806 lumen, een verbruik van 60 mA en een kleurtemperatuur (lichtkleur) tussen 2000K ("warmwit" zoals bij een zonsopkomst) en 6500K ("koelwit"). Deze lampen ondersteunen tot zestien miljoen kleuren en zijn volledig dimbaar. Ze werken van -20 °C tot + 45 °C.

"Uitgeschakeld", dus in standby, verbruiken de lampen nog 0,5 Watt (wat overeenkomt met een jaarlijkse elektriciteitskost van rond de één euro als je de lampen nooit met de app inschakelt, maar ze wel in een ingeschakeld socket laat zitten).

Hue Bluetooth werkt samen met Amazon Alexa, Google Assistent of Siri. Je kan het systeem dus ook handsfree met je stem bedienen.

Het volledige Philips Hue Bluetooth-gamma bevat slimme lampen met verschillende sockets (E14, E27, GU10), tinten en designs. Voorbeelden zijn 'witte' lampen met vijftigduizend regelbare tinten tussen warm- en koelwit en doorzichtige slimme lampen met zichtbaar filament en regelbare warmwitte gloed. Ook is er een Bluetooth smart plug waarin je een klassieke verlichting plugt, die je vervolgens met de Philips Hue Bluetooth-app bedient. Nog een optie is de Philips Hue Bluetooth Signe staande lamp, in stijlvolle aluminiumuitvoering, of de Philips Hue Fugato opbouwspot.

Praktijk

Sluit de lamp(en) aan op een stroomvoorziening. Installeer en open de Philips Hue Bluetooth app, beschikbaar voor Android en iOS.

Om de app te gebruiken, dien je je naam en e-mailadres in te vullen. Druk op "Voeg lamp toe". De app schakelt Bluetooth in en zoekt vervolgens naar Hue Bluetooth-lampen en stekkers in de omgeving. Bij ons werden de lampen binnen de twee seconden gevonden.

Geef de lamp(en) een naam en druk op "Volgende".

Vervolgens kan je met de app de lampen in- en uitschakelen (individueel of in groep) en de kleur en helderheid aanpassen. Ook bevat de app een waaier aan vooraf geconfigureerde "scènes" (kleur- en helderheidsschema's zoals "Bloedmaan", "Motown", "Robijngloed" etc.). Je kan je eigen scènes creëren, bewaren en toepassen.

De Bluetooth-app heeft dezelfde interface en werkt op dezelfde manier als de normale Hue app, maar laat functies weg die alleen met een Hue Bridge functioneren, bijvoorbeeld timers. In ruil zijn er wel meer vooraf gedefinieerde scènes beschikbaar dan in de gewone Hue-app.

De firmware van de lampen vernieuw je via de app. Dit gebeurt niet automatisch en het gebeurt lamp per lamp. Wij voegden op die manier probleemloos firmware update 16781062 toe (software 1.55.8_r28815). Het toepassen van de update duurt ongeveer twee minuten per lamp.

Neem je alsnog een Bridge in gebruik dan kan je overschakelen naar de normale app en de Bluetooth-lampen daarmee configureren.

Je kiest dan de optie "Overzetten naar Hue Bridge" en volgt de instructies. Nadat je op de knop van de bridge duwt, zet je via de app alle of een selectie van de Bluetooth-lampen over naar de bridge. De lampen verdwijnen uit de Bluetooth-app. Daarna bestuur je ze verder met de normale Hue-app.

Spraakassistenten

Als je je lampen met een Amazon Alexa Echo- of Google Home-apparaat wil bedienen, moet je ze eerst "ontdekbaar" maken via de Hue Bluetooth-app. De lampen dienen zich binnen negen meter van je Alexa- of binnen tien meter van je Google Home-apparaat te bevinden.

(Philips Hue met Bluetooth werkt met de derde generatie Amazon Echo Dot met ingebouwde Hue hub.)

Ga vervolgens naar de Alexa- of Google Home-app om de Hue lampen toe te voegen.

Bij gebrek aan compatibele apparatuur hebben we dit onderdeel niet verder getest.

Conclusie

Philips Hue Bluetooth is een eenvoudiger te installeren en te gebruiken variant van het slimme Hue-verlichtingssysteem van Signify. Je hebt er geen Hue Bridge voor nodig, maar om de lampen in te stellen dien je wel minstens tien meter in hun buurt te zijn. Zodra je een Hue Bridge toevoegt werken deze Bluetooth-lampen zoals de normale Hue-lampen en wordt bijvoorbeeld ook bediening via het internet mogelijk.

Adviesprijs: Philips Hue Bluetooth White and Color Ambiance E27 lamp: 59,95 euro. Duopack: 99,95 euro. GU10 duopack: 44,95 euro. White lamp: 24,95 euro. White duopack: 29,95 euro. Filament lamp: 24,95 euro. Smartplug: 26,96 euro. Bluetooth White Ambiance Starterkit: 129,95 euro (drie slimme lampen, Hue Bridge en wireless dimmer switch).

