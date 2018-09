Review: smartphone snel draadloos laden

Cellularline, de Italiaanse leverancier van accessoires voor smartphones en tablets, heeft verschillende draadloze laders, zowel voor thuis als in de auto.

Wij testten de Wireless Fast Charger, die tien euro duurder is dan de gewone Wireless Charger, maar een vergelijkbaar plat ontwerp heeft, aangevuld met ondersteuning voor 9V/1.8A draadloos snelladen volgens de Qualcomm Quick Charge 2.0-standaard.

De Wireless Fast Charger wordt met usb-kabel, maar zonder eigen stroomadapter geleverd. Het is de bedoeling dat je de adapter van je smartphone gebruikt. Is dat een 'gewoon' 5V-type dan werkt de quick charge-functie uiteraard niet en wordt er draadloos geladen aan 1A.

Is het een compatibele snellader dan wordt er draadloos geladen aan 1,5A en gaat het draadloos laden iets sneller dan gewoonlijk (in theorie anderhalve keer sneller).

Een led op de voorkant van de platte laadschijf toont je de kracht van de aangesloten lader. Is het een gewone usb-lader dan brandt de led blauw (en werkt de Wireless Fast Charger in essentie op de manier van de goedkopere Cellularline Wireless Charger); is het een snellader dan brandt ze groen.

Het snelladen werkt met smartphones van Apple (Iphone 8, 8 Plus en X; alleen met de apart aan te kopen Apple 15W Adaptive Fast Charger), LG (G7), Microsoft (Lumia 950 XL), Motorola/Google Nexus 6, Nokia (Lumia 735, 830), Samsung (Galaxy S6 tot en met S9+, Note 5, 8 en 9) en Sony Mobile (Xperia Xz2). Alle andere worden op de normale manier draadloos geladen.

De 'Wideactive Inside'-technologie van Cellularline zelf zorgt volgens de fabrikant voor een continue en gelijke lading. Op die manier kan de smartphone die je op de lader legt, niet oververhitten.

We legden verschillende smartphones met draadloze laadfunctie op de Wireless Fast Charger en ondervonden geen problemen.

Conclusie

De stijlvolle, compacte en lichte Cellularline Wireless Fast Charger werkt zoals geadverteerd. Heb je echter geen smartphone met snellaadfunctie dan spaar je tien euro uit door de gewone Wireless Charger te kopen. Het draadloos snelladen bespaart bovendien ook niet zoveel tijd: laden of snelladen met een kabel gaat altijd sneller dan dit draadloos te doen. Maar je moet dan natuurlijk wel een kabel insteken.

Prijs: 40, euro (30 euro voor de gewone Wireless Charger)

Bron: www.diskidee.be