De Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 Dock Gen 2 is een usb-c- en Thunderbolt-dock die je laptop klaarmaakt voor bureaugebruik. We hebben dit Workstation Dock getest.

De Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 Dock Gen 2 is bedoeld voor bureaugebruik en tovert elke laptop met een usb-c poort om in een desktop-pc. Eén relatief dunne kabel volstaat voor alle verbindingen én om de laptop van stroom te voorzien. Voor de nodige randapparatuur dien je natuurlijk zelf te zorgen.

Eigenschappen

De zwartrode Lenovo-dock zelf is redelijk compact en kan optioneel trouwens aan een monitorvoet worden gemonteerd.

De externe voeding is echter bijna even groot als de dock zelf. Ze levert 135 watt en ze moet zo krachtig zijn omdat je met deze dock ook een aangesloten laptop kan laden.

Ook andere apparatuur kan zichzelf via het dock opladen of er stroom van trekken.

Eén van de usb-c poorten is trouwens van het 'always on' type dat stroom blijft leveren als de aangesloten computer uitgeschakeld wordt.

De meegeleverde 50 cm lange Thunderbolt-kabel is verwisselbaar, maar dien je wel in te steken in de specifieke Thunderbolt-poort op de achterkant. Vergissing met de usb-c poort op de voorkant is mogelijk, maar behalve dat het dock dan niet werkt kan dit verder ook geen kwaad. De meegeleverde Safety-brochure toont trouwens visueel de correcte manier van aansluiten.

Software

Het Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 dock werkt alleen met driver aan de hoogste snelheid. Bij compatibele ThinkPad-computers van Lenovo is de noodzakelijke Thunderbolt 3-driver reeds in de fabriek geïnstalleerd.

Gebruik je het dock zoals wij deden met een laptop van een ander merk dan dien je de drivers te installeren vóór je het dock toestemming geeft om te verbinden.

De Intel Thunderbolt-software activeert zichzelf overigens automatisch zodra je het dock met je pc of laptop verbindt.

Je kan het dock vervolgens niet, eenmalig of permanent de toestemming geven om te verbinden.

De drivers werken alleen met Windows 7 en Windows 10 en uitsluitend met de 64-bit versie. Na installatie dien je je pc opnieuw te starten.

Praktijk

De hdmi- en displayport-uitgangen ondersteunen 2160p@60Hz met de meegeleverde Thunderbolt 3-kabel en 30Hz met een gewone usb-c-kabel.

Alleen wanneer het dock met de Thunderbolt-kabel met de pc verbonden is, kan je drie full hd- of twee uhd-schermen tegelijk gebruiken.

Het dock neemt de standaard audioaansluiting over en schakelt die van de computer uit. (Je kan dit natuurlijk zelf weer wijzigen indien gewenst.)

De 3,5mm analoge audiopoort op de voorkant heeft vier polen en is geschikt voor hoofdtelefoon of headset.

Deze Lenovo-dock herkende alle testapparatuur en vertraagde de toegang tot de externe testschijf (de eerder door ons geteste WD My Passport Ultra 4 GB) niet.

Conclusie

Goedkoop is de Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 Dock Gen 2 niet, maar ze biedt veel poorten, ondersteunt de nieuwste usb-technologie en kan een laptop opladen. Deze usb-c- en Thunderbolt 3-dock werkt probleemloos en snel.

Prijs: 247 euro

Bron: www.diskidee.be