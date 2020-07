4 star star star star star

Eigenlijk had de Sonos Beam natuurlijk al over Dolby Atmos-geluid moeten beschikken. Twee jaar later is het dan eindelijk zo ver, met de Sonos Arc. Een soundbar die in alle opzichten de grotere broer is van de Beam, en die de film- en gameliefhebber wel héél nadrukkelijk in het midden van de gutsende regen, een explosie of vuurgevecht plaatst.

De Sonos Arc is een behoorlijk fors uitgevallen soundbar, verkrijgbaar in zwart en wit. Het toestel is bijna net zo breed als een doorsnee 55-inch televisie (1,14 meter) maar met 87 mm vooral ook tamelijk 'hoog'. Bij menig moderne tv met lage 'pootjes' verdwijnen er een paar centimeters van het beeld achter de Arc - ténzij je het scherm op een verhoogstuk plaatst of aan de wand bevestigt. De soundbar zelf kan via een optionele beugel (79 euro) overigens ook tegen de muur worden geschroefd.

Atmos krijg je niet zomaar

Tijdens onze test deden we al die moeite niet, en misten we bijgevolg soms een stukje ondertiteling, maar konden we de televisie wél gewoon als vanouds blijven bedienen met de afstandsbediening. Veel soundbars (de Sonos Beam incluis) blokkeren namelijk de infraroodsensor van de tv. Van een meer luxe model als de Arc mag je echter een IR-receiver verwachten die de draadloze signalen van de remote netjes doorseint naar de televisie, en dat heeft deze Sonos dan ook.

Grootste blikvanger van de Arc, naast z'n boogvormige design, is de ondersteuning van Dolby Atmos. Wat dat precies behelst lees je in het kaderstuk bij dit artikel. Hier vervolgen we vooral met een kleine waarschuwing: Dolby Atmos krijg je niet zomaar in je woonkamer! Behalve een geschikt luidsprekersysteem als de Sonos Arc heb je namelijk nog een paar andere zaken nodig. Een brontoestel, geschikte content én - dat vooral bij deze Arc - een behoorlijk recente televisie.

Een Sonos Arc in de opstelling met een Sub en twee One SL-speakers. Alle luidsprekers zijn ook in het zwart beschikbaar. © Sonos

Om je een idee te geven: ons 55-inch exemplaar met 4K en HDR uit 2017 bleek niét geschikt, omdat het toestel via de HDMI ARC-poort geen Dolby Atmos kan uitsturen. Die zagen we niet aankomen. Sonos was gelukkig zo attent om ons pijlsnel een andere tv te bezorgen, een recent OLED-toestel van LG, en daarmee lukte het wel. Het punt bij de Arc is dat het toestel alleen een HDMI-ingang heeft en niet ook een uitgang, om de boel (en dan vooral het beeld) door te lussen naar een tv. Geen probleem voor de betere recente televisies, maar de meeste toestellen van dit moment zijn simpelweg niet in staat om Dolby Atmos door te laten. In zo'n geval kan je beter uitwijken naar een soundbar van een ander merk, met ook een HDMI-out. Vooral Sony heeft in dat segment flink wat verschillende soundbars in de aanbieding.

Geschikt bronmateriaal

De volgende stap: op zoek gaan naar bronmateriaal dat Dolby Atmos ondersteunt. Dat kan een film zijn op een (gewone of 4K Ultra HD) Blu-ray Disc, een game voor een spelconsole of een programma bij een streamingdienst. Bij Netflix bijvoorbeeld is een groeiend aantal films, series en documentaires voorzien van een Dolby Atmos-soundtrack, op voorwaarde dat je als kijker voor het duurste abonnement kiest. Dat is het Premium Ultra HD-aanbod van 15,99 euro per maand. Met een moderne tv, zoals 'onze' OLED van LG, is dat de makkelijkste manier om van Dolby Atmos te genieten: Netflix zit van huis uit al in de televisie gebakken, in de vorm van een app.

Tip: je kan op Netflix gewoon zoeken op het trefwoord 'atmos' om een overzicht te krijgen van de content die deze geluidsstandaard ondersteunt. Nog wetenswaardig: als je door het aanbod van Netflix bladert, krijg je het Dolby Atmos-label bij programma's enkel en alleen te zien als je hardware de technologie ook daadwerkelijk aan kan.

Heb je die app niet op je smart-tv, of ben je vooral geïnteresseerd in content van andere bronnen, dan zijn er een paar alternatieven. Voor games is een Xbox One een aanrader, al raadpleeg je best eerst een goede lijst met spellen die Dolby Atmos ook daadwerkelijk ondersteunen. De PlayStation 4 kan niét overweg met Atmos, en het is niet bekend of Sony die feature nog softwarematig gaat toevoegen, zoals Microsoft heeft gedaan. Dat de aangekondigde PS5 wél met Dolby Atmos uit de voeten zal kunnen, ligt vrij voor de hand.

Een ander interessant apparaat dat Dolby Atmos ondersteunt is de Apple TV 4K (met minstens tvOS 12 als besturingssysteem). Je kan niet alleen van deze audio genieten bij programma's van Apples eigen streamingdienst Apple TV+, maar evengoed via de downloadbare apps van Netflix en Prime Video van Amazon.

Klinkt als...

Als soundbar klinkt de Arc een stuk voller dan de Beam, die dan ook aanzienlijk compacter is. De geluidskwaliteit is dik in orde, maar wie de bassen toch nog niet imposant genoeg vindt, kan het systeem altijd nog uitbreiden met een Sonos Sub(woofer). De thuisbioscoop begint dan wel redelijk prijzig te worden: de Arc kost 899 euro, een Sub 799 euro. Desgewenst kan je het systeem ook nog aanvullen met twee achterste speakers voor (nog meer) surroundgeluid. Het gaat dan om twee luidsprekers van het type One SL van 199 euro per stuk. Alles bij elkaar opgeteld maakt dat 2.096 euro.

Gelukkig klinkt de Sonos Arc ook 'solo' al indrukwekkend. De soundbar herbergt liefst acht woofers en drie tweeters, die worden aangedreven door elf digitale Class-D-versterkers. Wanneer de Dolby Atmos-soundtrack in gang schiet, is de Arc helemaal in z'n element. Het geluid komt dan werkelijk van alle kanten, zelfs van boven je hoofd. Kogels, vliegtuigen, geritsel in de bosjes, een blikseminslag... alles wat uit deze soundbar komt in Atmos klinkt gewoon nog nét wat realistischer dan met een 'klassiek' 5.1-systeem. Een absolute meerwaarde, wat ons betreft, zeker omdat er alsmaar meer films en games uitkomen die de Dolby Atmos-technologie ondersteunen.

Net als de Beam heeft de Arc trouwens een speciale nachtmodus (met minder lage tonen) plus een stand die conversaties helderder laat klinken.

De Sonos Arc en al zijn componenten. © Sonos

Verder is de Arc een Sonos-product pur sang, met alle bijbehorende voordelen. Zo laat deze soundbar zich naadloos opnemen in een multiroom-muzieksysteem, zitten er vier microfoons in die garant moeten staan voor een vlotte spraakbediening via de Google Assistent (ook wanneer de soundbar geluid afspeelt) en is er de gebruiksvriendelijke en vorige maand grondig vernieuwde Sonos-app. Daarmee heb je onder meer toegang tot je eigen digitale muziekcollectie, tientallen streamingdiensten als Spotify en Apple Music, en duizenden radiozenders.

Conclusie

De Sonos Arc is een uitstekende soundbar met Dolby-Atmos-ondersteuning, maar er hangt ook een stevig prijskaartje aan. Wel haal je voor die 899 euro meteen ook een slimme luidspreker met Google Assistent in huis, waarmee je van je favoriete muziek kan genieten wanneer je even geen zin hebt in tv. Met die televisie moet je wel een beetje opletten: ons eigen toestel, hoewel pas drie jaar 'oud', bleek niet geschikt voor Dolby Atmos-weergave, en voor menig ander scherm is de Arc toch wat te hoog, waardoor een deel van het beeld achter de geluidsbalk valt. Wat natuurlijk ook een motivatie kan zijn om die televisie eindelijk een keer tegen de wand te schroeven.

Wat is en doet Dolby Atmos? De grote troef van een thuisbioscoopsysteem met Dolby Atmos is dat je als kijker volledig wordt ondergedompeld in de film en de actie. Dit in tegenstelling tot bij klassieke 5.1- of 7.1-opstellingen, die eigenlijk alleen maar een 'horizontale ring' van geluid vormen: de audio komt van links, rechts, voor en achter, via kanalen die door de sounddesigner van tevoren zijn vastgelegd (denk aan een blikseminslag of dichtslaande deur op de luidspreker achteraan links). Bij Dolby Atmos wordt er een 3D-ruimte gecreëerd, een zogeheten 'sound bubble', waarin elk geluid een specifieke plek kan krijgen - in de hoogte en de diepte. In een bioscoop worden daarvoor extra luidsprekers in het plafond gemonteerd. Met een soundbar als de Sonos Arc hoeft dat niet meer: de omhooggerichte speakers maken slim gebruik van plafondweerkaatsing om het gevoel van een sound bubble te creëren.

