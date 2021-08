2 star star star star star

Na de Move introduceerde Sonos pas een tweede, meer compacte draagbare luidspreker met Bluetooth. Helaas zonder uit de fouten van de eersteling te leren, zo blijkt.

Sonos staat al jaren synoniem voor multiroom wifi-luidsprekers: een eigen ecosysteem van speakers in je huis die je onderling aan elkaar kan koppelen via wifi en bedienen via een app. Bluetooth hoorde daar al die tijd bewust niét bij, tot Sonos in de herfst van 2019 met de Move een eersteling aankondigde met een batterij en Bluetooth. Meteen de eerste stappen van Sonos buiten het huis.

Met de Roam gaat Sonos verder op de ingeslagen weg. Zijn compact en licht formaat en dus ook de ondersteuning van Bluetooth naast wifi maakt dat je hem in principe overal mee naar toe kan nemen. De IP67-rating illustreert dat: schokbestendig en waterbestendig tegen wat regen of spatten. Zolang je de speaker niet langer dan 30 minuten een meter onder water houdt is het toestel in principe ook 'dompeldicht'. Dat maakt dat de Sonos Roam zich op papier positioneert midden een breed gamma aan Bluetooth portable speakers van bijvoorbeeld UE, JBC, Sony of Bose.

Eerst binnen, dan pas buiten

Maar vergis je niet, de Roam is in eerste instantie nog steeds een speaker uit het Sonos-ecosysteem, inclusief de Apple AirPlay ondersteuning. Niet alleen visueel is de herkenbaarheid doorgetrokken, maar ook qua installatie en aansturing. Vooraleer je een smartphone of tablet via Bluetooth kan koppelen, moet je de Roam verplicht installeren in een wifi-netwerk via de Sonos-app. Heb je al Sonos-apparatuur in huis - we deden de test met een Sonos Beam en One - dan is die installatie een fluitje van een cent. De app detecteert de nieuwe speaker en neemt hem op in het bestaande netwerk. Heb je nog geen Sonos, dan moet je dus wel eerst verplicht de Sonos-app installeren, een account aanmaken en alles configureren met je wifi-netwerk. Pas nadien kan je toestellen pairen met Bluetooth. Sonos hoopt uiteraard dat dit voor nieuwe klanten een opstapje kan worden naar de aanschaf van extra speakers binnen hun ecosysteem. De Roam moet je zien als een mobiel verlengstuk van je Sonos-setup. Bijvoorbeeld om even mee te nemen naar het terras of tuin of naar de badkamer. En als je echt wil kan hij dus ook mee op een uitstapje: dan luister je naar muziek via Bluetooth.

Sonos Roam. © DN

Van wifi naar Bluetooth en terug

Al kan je de zaak ook omdraaien. Wanneer de Roam zowel met je wifi-netwerk als met Bluetooth aan je smartphone of tablet gekoppeld is, kan je eender welke muziekbron afspelen op je Sonos-systeem. Je kan dan bijvoorbeeld YouTube-video's afspelen op de Roam via een met Bluetooth gekoppelde smartphone en vervolgens via de Sonos-app ervoor kiezen om dat geluid ook op je andere Sonos-speakers af te spelen. De Roam wordt met andere woorden een 'toegangspoort' tot muziekdiensten die niét standaard door Sonos aangeboden worden via de app. Wanneer je muziek via Bluetooth begint af te spelen, kan je het geluid ook letterlijk met je meenemen en met de gsm en Roam in de hand naar buiten wandelen. Zolang je met je thuis-wifi gekoppeld blijft, speelt de muziek dan ook in huis verder. Wandel je met de Roam buiten wifi-bereik? Dan blijft de muziek toch verder spelen op je Roam via de mobiele data van je Bluetooth-device. Kom je nadien binnengewandeld, dan neemt de wifi-verbinding het weer over. Die 'handover' hoor je wel eventjes: de muziek springt dan bijvoorbeeld enkele seconden terug. Voor de volledigheid: zonder verbinding met je wifi-netwerk kan je buitenshuis géén muziek via de Sonos-app afspelen op de Roam. Je moet dus een andere app, of je eigen mp3'tjes gebruiken. Op de Roam kun je dan ook de knoppen gebruiken om af te spelen, te pauzeren, en het vorige of volgende nummer te selecteren. Als je een voice assistant zoals Google Assistant mee geïnstalleerd hebt, kun je met je stem ook vragen aan Google om een bepaald nummer af te spelen.

Muziek die je via Bluetooth streamt naar de Roam, kan je via de Sonos-app ook laten horen op andere speakers in je netwerk. © DN/KVdS

Geluidskwaliteit voldoet

Sonos staat bekend om een warm, rijk en vol geluid dat erg aangenaam overkomt bij een breed luisterpubliek. De Sonos Roam past voor ons in die definitie, al voel je wel de beperkingen en dat heeft alles met het compacte formaat te maken. De Roam gaat heel wat minder hard dan de One en Beam in onze opstelling, en de diepe basweergave 'voel' je uiteraard ook nauwelijks. Maar echt storend wordt het nooit: liever natuurlijk geluid dan een opgepept, kunstmatig aanvoelend computergeluid. Bas, treble en loudness kan je via de app bijregelen en daarnaast is er een automatische Trueplay-tuning voorzien. Dat betekent dat de Roam zijn ingebouwde microfoon gebruikt om de omgeving 'af te tasten' en het geluid automatisch te finetunen waar je het toestel ook neerzet. Dat is dikwijls heel subtiel, maar merken we duidelijk in de badkamer. Vergeleken met een Soundlink Mini II van Bose slaagt de Roam er in om in de compacte omgeving met veel tegels en dus weerkaatsingen van het geluid toch een degelijke kwaliteit af te leveren.

Batterijproblemen

Stuk voor stuk sterke punten, maar waar Sonos wél de mist in gaat is in het energiebeheer. Sonos afficheert dat de batterij zijn lading behoudt tot wel tien dagen. Bij een eerste test blijkt dat de batterij al volledig leeg was na... één dag met amper een goed uur afspeeltijd op de teller? Hallo, Sonos? Een eerste oorzaak blijkt de integratie van Google Assistant te zijn. Die kampt met een aantal problemen, waaronder het voortdurend 'wakker' houden van de Roam met bijbehorende energieconsumptie. Op aanraden van de Sonos-klantendienst halen we de Assistant er weer af en schakelen we ook de microfoon uit. Al schakel je zo dus ook de automatische finetuning van het geluid uit...

Maar ook dan blijkt het probleem niet opgelost. Na net geen 2 dagen opnieuw een lege batterij, terwijl de Roam in al die tijd amper 2 uur gespeeld heeft. Normaal gaat de Roam na 3 minuten van inactiviteit in een lichte batterijbesparende modus: de ingebouwde versterkers worden bijvoorbeeld uitgeschakeld. Na een half uur gaat hij in een slaapstand (stand-by). Maar daar loopt het dus mis. Na wat trial & error, en wat extra assistentie van de Sonos-klantendienst blijkt het probleem aan mijn netwerk te liggen. De router geeft de Roam een DHCP lease time van één uur. Dat betekent dat de Roam elk half uur een nieuw IP-adres aanvraagt aan de router. Volgens Sonos belet die instelling dat de Roam in slaapstand geraakt en loopt bijgevolg de batterij nodeloos leeg; aan makkelijk 7% van de batterij per uur. De lease time naar 24 uur brengen zou dit probleem oplossen. Maar helaas, geen instellingsmogelijkheid te vinden in 'Mijn Telenet'; het online bedieningspaneel van de Telenet-router die hier in het netwerk hangt. Navraag leert dat Telenet inderdaad die aanpassing niet mogelijk maakt. Een eventuele andere oplossing had kunnen zijn om een statisch ip-adres toe te kennen aan de Sonos Roam, maar dat is dan weer een optie die Sonos niet voorziet.

Wanneer de Sonos Roam uit staat (of wanneer de batterij leeg is), verschijnt die als offline in de app. De enige manier om die weer online te krijgen is de power-knop op het toestel eerst in te drukken. © DN/KVdS

Workaround had ook beter gekund

Wat dan de oplossing is? Een eigen router plaatsen achter de Telenet-modem waar je wél alle instellingen kan aanpassen. Of een workaround: de Roam hardwarematig uitschakelen telkens wanneer je gedaan hebt met luisteren. Dat doe je door aan de achterkant de power-knop 5 seconden in te duwen. Keerzijde van de workaround: wanneer je vervolgens weer wil luisteren zul je eerst het toestel fysiek moeten inschakelen. Het duurt dan ook 10 tot 15 seconden vooraleer het toestel klaar is voor een verse stream.

Handiger had trouwens geweest dat Sonos de mogelijkheid ook in de app voorziet om het toestel volledig uit te schakelen. Zeker omdat de batterijproblemen eigenlijk al een oud zeer zijn en ook aanwezig waren in de eerder uitgebrachte Move.

Nog een probleem rond het energiebeheer is dat de Roam sowieso wakker wordt uit lichte slaapstand wanneer je de Sonos-app opent. Waarom hem niet wakker laten worden op het moment dat je ook effectief iets wil afspelen op de Roam? Dit probleem speelt zeker als je vaak muziek afspeelt op verschillende andere speakers in je thuisopstelling. Even de app openen om een ander deuntje op te leggen of zelfs nog maar het volume te regelen is al voldoende om de ongebruikte Roam toch weer wakker te maken. Nog een ander probleem is dat er geen enkel LED-lichtje meer brandt of knippert wanneer het toestel in stand-by staat. Dat doet denken dat het toestel volledig uitstaat, maar dat is dus niét zo. Wil je checken of je de Sonos Roam helemaal hebt uitgezet of in stand-by gezet? Dan is de enige manier om de app te openen. Stond hij in standby, dan wordt hij meteen wakker. In het andere geval staat er in de app 'offline' naast je Roam.

10 dagen beloofd, 4 dagen in realiteit

Het resultaat: we zijn uiteindelijk nooit boven een standby-tijd van 4 dagen geraakt. En dat ligt ver van de 10 dagen autonomie waar Sonos mee uitpakt! Even zoeken langsheen allerlei fora en Reddit-threads leert dat we lang niet alleen zijn met deze klacht. Een probleem is ook dat Sonos onvoldoende duidelijk maakt dat het toestel batterij verslindt wanneer hij niet in standby belandt. Los van het DHCP-probleem in combinatie met Telenet, is daar dus ook de belabberde integratie met Google Assistant verantwoordelijk voor.

De Roam verschijnt net als een andere Sonos-speaker in de app. © DN/KVdS

Eenmaal de batterij volledig leeg, duurt het trouwens ook even vooraleer je 'm weer aan de praat krijgt. Op de optionale wireless charger (de Roam is in theorie compatibel met alle Qi-oplaadmatten en -adapters, nvdr) die Sonos ons ook bezorgde, duurde dat soms tot twintig minuten voor er weer leven in kwam. Jammer in een tijd waarin sommige smartphones al meer dan de helft opgeladen geraken. Sonos levert dan nog niet eens een oplader mee, enkel een oplaadkabel. Het is dan ook nog uitkijken welke adapter je precies gebruikt. Met een oudere oplader lukt het misschien nog wel om op te laden, maar heel traag. Dus voor wat betreft die energiepuzzel; toch maar terug naar de tekentafel, Sonos: dit kan echt niet. De beloofde 10 uur afspeeltijd klopt dan weer wel: de Roam verbruikt voor één uur gebruik zowat 10 procent van de batterij.

De Sonos-helpdesk verzekerde ons vanop afstand ook dat er niks mis was met de batterij van ons testtoestel. Hopelijk kan er softwarematig toch nog een en ander bijgestuurd worden, want dit is wat ons betreft toch een showstopper. Zeker als je dit toestel bijvoorbeeld aanschaft met de bedoeling als extra speaker in ruimtes zonder stopcontacten (badkamer?). Dan moet je eigenlijk voortdurend gaan nadenken over je 'oplaadstrategie' en dat zou de bedoeling niet mogen zijn. In zo'n geval ben je misschien gewoon beter af met een 'eenvoudige' Bluetooth-speaker van de concurrentie die in veel gevallen meer standby-tijd bezit.

Omgekeerd: als je de Sonos Roam uiteindelijk toch quasi de hele tijd ingeplugd houdt, dan moet je je afvragen of je misschien niet beter een One aankoopt. Die kost amper 20 euro meer en brengt krachtiger geluid.

Sonos Roam: compact lichtgewicht dat zeker mee kan naar bijvoorbeeld een picknick. © DN

Conclusie

De geluidskwaliteit is prima voor deze prijsklasse in dit compact formaat, daar ga je ons niet over horen zeuren. Wel over het feit dat Sonos duidelijk gekozen heeft om van de Roam in eerste instantie een speaker uit het eigen ecosysteem te maken. Daar zit ongetwijfeld commerciële logica in, maar puur qua functionaliteit en gebruiksgemak had het volgens ons geen slecht idee geweest om de werking eerst en vooral uit te tekenen op maat van een 'portable speaker' en daar waar mogelijk nog de gekende Sonos-functionaliteit aan toe te voegen als een extra. Nu voelt de Roam eerder aan als een 'vaste' speaker die je toevallig ook kan meenemen. Maar precies dan ontstaan dus de batterijproblemen. Het voelt toch alsof Sonos heel sterk is in het maken van 'vaste' speakers, maar nog een flinke leercurve te gaan heeft om oerdegelijke portable speakers te maken.

Misschien had Sonos een en ander beter kunnen aanpakken door de gebruiker in de app een aantal keuzes te laten maken. Wil je de Roam vooral als portable speaker instellen of toch eerder als vaste speaker met occassioneel 'buitengebruik'? Wil je hem continu aan het stroomnet of net zo min mogelijk? Afhankelijk van die keuzes had Sonos dan de werking van de Roam en de app kunnen aanpassen. Misschien dat ze alsnog een batterij software-ontwikkelaars aan het werk zetten, maar daar vrezen we toch wat voor. Er is niet bepaald een 'track record' die wijst op het luisteren naar feedback van klanten en reviewers. Anders had de app ondertussen bijvoorbeeld al heel wat meer functionaliteit gekend. Jammer, want dat matcht allemaal niet met de toch eerdere hoge prijs die op Sonos-toestellen kleeft. Dat is met de Roam niet anders: voor 179 euro vind je al heel wat degelijke portable speakers - al dan niet met een geschikte oplader gewoon in de doos.

