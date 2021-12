3 star star star star star

Bellen en zoomen met aandacht voor degelijk geluid? Dat doe je dan met een headset, of met oortjes. Of minder bekend: met een nekspeaker. We testten de Sony NB

De kans dat je nog nooit een nekspeaker gebruikt hebt, lijkt ons vrij groot. Het concept is op zich nochtans niet nieuw - Sony introduceerde in 2019 al de SRS-W1 - maar nekspeakers als product zijn sindsdien verre van doorgebroken. Hoe je het ook draait of keert: het blijft vreemd, zo'n draadloze speakers met ingebouwde microfoon die je om je nek hangt als een soort halsketting. Maar nu we met z'n allen massaal telewerken is het toestel misschien toch nog eens het (her)bekijken waard. We werkten een weekje met de NB10 van Sony.

Installeren loopt net zo makkelijk als een draadloze headset of draadloze oortjes: knopje induwen, en pairen via Bluetooth met een smartphone of laptop. Of met beide, maar daarover straks meer.

Vervolgens hang je de speaker rond je nek, en je bent klaar voor je volgende telefoonoproep of videomeeting. Een nekspeaker is in essentie dus niks anders dan een Bluetooth-speaker met microfoon die je als halsketting draagt. Waarom je dat dan wel zou doen? Omdat je geen zin hebt om bijvoorbeeld de hele dag of een halve werkdag door te brengen met een koptelefoon op of met oortjes in. Of omdat je wat meer bewegingsvrijheid wil en toch in het gesprek wil blijven terwijl je even wat anders doet: koffietje halen, even de benen strekken en er een wandelend gesprek van maken. Waarom je dat niet zou doen? Omdat bijvoorbeeld een thuiswerkende echtgenote en studerende kinderen gewoon kunnen meeluisteren met de gesprekken die je voert. Of omdat - laat ons eerlijk zijn - je misschien bezorgd bent dat het er wat vreemd uitziet dat er een speaker rondom je nek hangt- Tijdens het testen heeft alvast geen enkele Zoom'er of Teams'er mij erop aangesproken. Toen ik er zelf over begon, kreeg ik te horen dat het hen helemaal niet opgevallen was dat ik een nekspeaker droeg.

Dat betekent ook dat het geluid erg natuurlijk doorkomt aan de andere kant van de spreekwoordelijke lijn. Omgekeerd ook: de speakers klinken oké. Niet buitengewoon speciaal, maar gewoon goed voor voornamelijk stemgeluid. Bekijk het als een kleine upgrade van de speakers in je laptop of smartphone, maar verwacht zeker geen subliem geluid zoals je van een stevige Bluetooth-speaker gewend bent.

Sony NB10

Multipoint

Wat ik van een headset of draadloze oortjes met zakelijke allures ondertussen wel echt verwacht, is dat je ze aan minstens twee toestellen kan koppelen: een Windows-laptop en Macbook, of een desktop-pc en een smartphone bijvoorbeeld. En dan denk ik ook vooral aan simultaan gebruik.

Een Zoom-meeting die je op je laptop aan het volgen bent via je headset/oortjes, bijvoorbeeld, waarbij je toch de mogelijkheid hebt om met de dezelfde headset even een inkomende gsm-oproep aan te nemen. Of luisteren naar muziek op je pc, die automatisch op pauze gaat van zodra je een binnenkomende oproep op je smartphone krijgt.

Zo'n ondersteuning voor multipoint-Bluetooth heeft de Sony NB10 op papier ook. Maar in de praktijk werkt het toch allemaal écht niet zo vlot als ik het hierboven schets.

Wil je een Windows-pc en smartphone simultaan gebruiken, dan moet je zelfs in de Bluetooth-instellingen van je Windows-pc gaan duiken en sommige 'profielen' van de NB10 uitschakelen. Lees gerust even mee wat voor een gedoe dat is. Dat mag anno 2021 en straks 2022 toch wel wat gebruiksvriendelijker. In de praktijk liep het dan ook dikwijls fout en betrapte ik mezelf erop dat ik toch gewoon teruggreep naar pairen met één toestel.

Goed draagcomfort

Maar ik wil toch met een positieve noot afsluiten. Je vergeet al snel dat je de NB10 draagt: en dat is voor alle duidelijkheid dus echt een compliment. Het draagcomfort is goed en de NB10 is een lichtgewicht op je schouders. De batterijduur is ook oké: tot 20 uur belooft Sony. We hebben er géén chronometer bijgehaald, maar die claim lijkt ons afgaande op onze ervaringen wel terecht. Opladen doe je trouwens via de USB-C poort.

Conclusie

Een speaker de hele dag door rondom je nek meedragen: het is en blijft een vreemd concept. En wat mij betreft een 'no go' als je niet de enige thuiswerker bent. Ben je dat wel, en wil je wat bewegingsvrijheid in huis en/of jezelf de fysieke ongemakken van weinig comfortabele oortjes besparen, dan is de Sony NB10 geen slecht alternatief. Alleen jammer van de belabberde multipoint-implementatie.

Richtprijs: 129 euro

