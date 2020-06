3 star star star star star

Met de WH-CH710N levert Sony een draadloze hoofdtelefoon met 'noise cancelling'. Het is meteen ook een van de goedkopere modellen met ruisonderdrukking op de markt. Maar doet ie het ook goed?

Als gebruiker van het openbaar vervoer en van open landschapskantoren, zijn we grote fan van het concept 'noise cancelling'. Het is dan ook goed om zien dat de functie wordt toegevoegd aan iets goedkopere hoofdtelefoons, zoals deze WH-CH710N. Je kan dit toestel online voor zo'n 140 à 150 euro op de kop te tikken. Niet veel voor een model met actieve ruisonderdrukking, maar je voelt wel dat er op bepaalde dingen bespaard werd.

Lightgewicht

Dit is een grote, zogeheten 'over het oor' hoofdtelefoon die vrij licht aanvoelt en best comfortabel zit. De combinatie van licht materiaal en grote schelpen betekent dat het toestel niet echt strak zit, zodat je er geen hoofdpijn van krijgt na lang gebruik. De WH-CH710N ziet er modern uit zonder opvallend modieus over te komen. Met brave kleuren als donkerblauw, zwart en wit weet je al dat Sony hier eerder gaat voor een 'business casual'-stijl waarmee je zonder blozen op de trein kunt stappen.

Het toestel is voornamelijk licht omdat het volledig uit plastic is opgetrokken. Door de materiaalkeuze en de vrij dunne kussens, voelt het echter ook wat goedkoop aan. Zeker voor pendelaars is het nog de vraag hoe lang deze hoofdtelefoon het trekt voordat hij onder de krassen zit. Een beschermingshoesje is alvast niet voorzien.

De uitrusting vonden we dan weer wel logisch. Om het toestel in gebruik te nemen, kan je het vrij makkelijk koppelen door de aan-uit knop even ingedrukt te houden. Die zit op de linkerschelp, naast aansluitingen voor een 3,5mm aux-verbinding en een USB-C poort. Het toestel opladen zal je moeten doen met een bestaande charger, of door hem met de korte meegeleverde USB-C-kabel in je laptop of computer te pluggen.

Op de rechterschelp vind je knopjes voor onder meer volume en play/pause, en een knop voor 'noise cancelling' en 'ambient sound'. Daarmee kunnen we switchen tussen 'geen geluidsdemping', 'ambient sound control' (waarmee omgevingsgeluid gedempt kan worden) en 'noise cancellation'.

Niet veel verschil

We testten de Sony CH710 grotendeels tijdens de 'lockdown', waardoor we de hoofdtelefoon eerder op boswandelingen in de buurt probeerden, dan in een volle treincoupé of op kantoor. En dan blijkt dat, zelfs met wat vogelgezang, toch een beetje tegen te vallen. Zo horen we niet omzeggens veel verschil tussen 'ambient sound control' en 'noise cancellation'. Dat komt voornamelijk omdat de hoofdtelefoon niet zozeer geluid 'cancelt' als wel gedeeltelijk dempt. Sony levert actieve, 'adaptable' geluidsdemping, waardoor het toestel in principe de demping aanpast aan de bassige betonwerken in je straat, of de hoge tonen van een huilend kind. Dat is bijzonder leuke technologie, maar werkt wederom tot op een bepaald niveau. Volledige stilte zal je met dit toestel niet krijgen. Als we hem vergelijken met meer high-end toestellen van dezelfde maker, zoals de WH-1000XM3 of zelfs de MDR-ZX550BN waar we zelf al enkele jaren mee rondlopen, valt hij toch een beetje licht uit. Het prijskaartje van die toestellen is (of was) dan weer wel dubbel zo hoog.

Middelmatig geluid

Hoe klinkt het toestel dan? Best goed, zij het ook weer een beetje middelmatig. De geluidskwaliteit is niet helder of diep genoeg dat muzieksnobs er genoegen mee zullen nemen, maar voor een goedkoper toestel is dat waarschijnlijk niet het doelpubliek. Ervan uitgaande dat je deze hoofdtelefoon vooral koopt om muziek of podcasts mee te luisteren terwijl je je door je dagelijks leven beweegt, volstaat de kwaliteit wel.

Voor dat dagelijks rondhossen is het overigens leuk om weten dat het batterijleven van de CH710N bijzonder lang is. Het toestel zou 35 uur meegaan in noise cancelling modus, en 200 uur in standby modus. Moeilijk leeg te krijgen dus, maar eens het zover is moet je wel geduld hebben. Volgens Sony duurt het zeven uur om de batterij volledig op te laden. Dat is lang, zeker omdat je geen echte indicatie hebt van hoe ver de laadbeurt ondertussen gevorderd is. Een nachtje opladen lijkt hier de oplossing.

Conclusie

De Sony WH-CH710N is een toestel dat degelijke muziekkwaliteit en geluidsdemping levert voor een schappelijke prijs. Daarbij moet gezegd dat deze hoofdtelefoon nergens echt in uitblinkt. Audiofielen en gebruikers die echte stilte zoeken, gaan zich niet echt in dit toestel kunnen vinden, maar dat kan je voor die prijs niet echt verwachten. Over het algemeen is dit vooral een goede hoofdtelefoon voor dagelijks gebruik. De uitstekende autonomie is daarbij een extra troef.

