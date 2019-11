3 star star star star star

De Synology DiskStation DS718+ draait op een quad-core Intel Celeron-processor. Je kan deze nas uitbreiden tot wel zeven schijven en ze is ook geschikt voor 4K-/1080p-videotranscodering.

De DiskStation DS718+ NAS van Synology biedt plaats aan twee schijven, naar keuze ssd of hdd. Als je de uitbreidingseenheid Synology DX517 toevoegt (via de eSATA-poort op de achterkant), kan je de opslagruimte uitbreiden tot zeven schijven. Deze kost leeg 489 euro.

De maximale ruwe capaciteit bedraagt dan 112 TB, uitgaande van 16 TB schijven. Eén volume kan maximaal 108 TB groot zijn, maar je kan tot 64 verschillende volumes creëren.

Kenmerken

De quad-core 64-bit Intel Celeron-processor ondersteunt AES-NI hardware-encryptie in hardware en kan 4K en 1080p video aan 30 fps transcoderen in real time, maar als je deze toepassing wil gebruiken breid je best het geheugen uit van de standaard aanwezige 2 GB naar het maximum van 6 GB.

Je mag daarbij niet zomaar een willekeurig geheugenlatje van 4 GB toevoegen aan de vrije geheugensleuf: alleen officiële Synology-geheugenmodules worden ondersteund. Synology biedt geen volledige productgarantie of technische ondersteuning indien er geheugenmodules van een ander merk worden gebruikt voor uitbreiding van het geheugen.

Deze nas is volledig van metaal vervaardigd, met uitzondering van de kunststof-schijfsleuven. Die hebben een snel bevestigingssysteem voor 3,5-inch schijven. De sleuven kun je vastzetten zodat ze niet per ongeluk openspringen.

De DS718+ heeft drie usb 3.0-poorten, waarvan één zich vooraan bevindt, samen met een snelle kopieerknop die gegevens van een externe schijf of stick automatisch naar een volume kopieert.

Twee koppelbare gigabit-ethernetpoorten en een eSATA-poort bevinden zich verder nog achteraan.

Met twee van deze NAS'en creëer je bovendien eenvoudig een 'failover systeem', waarbij het tweede opslagapparaat onzichtbaar alle gegevens van het eerste synchroniseert en bij uitval direct de werking ervan overneemt zonder dat de eindgebruiker dit merkt. Dit is vooral interessant als je de NAS gebruikt als (virtuele) applicatieserver.

De DS718+ meet 157 x 103,5 x 232 mm en weegt leeg 1,74 kg.

Alle specificaties van de DS718+ NAS vind je op de website van Synology.

Ingebruikname

Er zit geen lcd-scherm op, alleen leds. Maar het IP-adres vind je eenvoudig terug via Synology Assistant-software voor Windows, Mac OS X en Linux. Daarna is de wizard-gestuurde ingebruikname een fluitje van een cent.

Binnen de dertig dagen na aankoop kan je de standaardgarantie van drie jaar verlengen tot vijf jaar via een in dat geval verplicht aan te maken Synology-account. Dergelijke account heb je ook nodig als je deze NAS op eenvoudige en veilige manier via het internet wil gebruiken.

Beheer

Het Linux-gebaseerde DSM (DiskStation Manager)-besturingssysteem heeft een desktopachtige vensterinterface en zit intussen aan versie 6.2.x.

DSM is volledig aanpasbaar en kan meerdere taken tegelijk uitvoeren, net zoals een desktopbesturingssysteem.

De webinterface werkt naadloos met mobiele browsers en is dus zondermeer toegankelijk op een tablet of smartphone, al heeft Synology ook de nodige mobiele apps hiervoor.

Via optioneel te installeren packages breid je de functionaliteit oneindig uit.

Naast antivirus zijn er andere beveiligingsopties, zoals AppArmor, dat schadelijke apps automatisch blokkeert, of de mogelijkheid om apps van niet-vertrouwde bronnen automatisch te blokkeren. Daarnaast ondersteunt de nas tweestappenverificatie.

Met de sterk beveiligde Cloud Station Suite is de NAS veilig vanop afstand benaderbaar en back-up en synchroniseer je informatie compleet met intelligent versiebeheer zodat je een bestand naar een specifiek tijdstip kunt herstellen. Valt het internet weg dan kan je offline werken. Alle wijzigingen die je aangebracht, worden gesynchroniseerd zodra de nas opnieuw is verbonden met internet.

Je kan je eigen privécloud combineren met openbare cloudservices en zo met derden samenwerken aan documenten in een beschermde omgeving.

Meer informatie over de uitgebreide mogelijkheden van DSM vind je op de website van Synology.

Prestaties

Synology vermeldt maximale sequentiële lees- en schrijfprestaties van respectievelijk 225,91 en 166,27 MB/s via één gigabit-ethernetverbinding.

In onze standaardtest met de Intel NAS Performance Test (naspt), die verschillende applicatiegerichte benchmarks uitvoert aan de hand van ruim 36 GB testdata, en twee 1 TB SSD's in een SHR-raidvolume met gespiegelde databescherming op één schijf (RAID1-equivalent) noteren we een gemiddelde gewogen algemene werksnelheid van 131,3 MB/s. Dat is bijvoorbeeld slechts elf procent trager dan de veel grotere en duurdere Synology DS1819+.

Merk Synology Synology Product DiskStation DS718+ DiskStation DS1819+ Straatprijs € 439 € 999 Berekende opslagkostprijs per sleuf en per beschikbare terabyte bij raid1 of 5 voor een nas gevuld met vier 3 TB WD Red nas-harde schijven € 121 € 19 Afmetingen in mm (l x b x h) 157 x 103,5 x 232 166 x 343 x 243 Gewicht (kg) 1,74 6 Aantal sleuven 2 8 Geteste versie besturingssysteem Synology DSM6.2.2-24922 Update 3 (Embedded Linux) Synology DSM6.2.2-24922 Update 3 (Embedded Linux) Platform Quad-core Intel Celeron J3455 Quad-core Intel Atom C3538 Cpu-snelheid (GHz) 1,5 2,1 RAM (GB) 2 4 Geheugen uitbreidbaar (tot maximaal...) Y, 6 GB Y, 32 GB I/O-opties Voor: 1x USB 3.0 Quick Access; Achter: 2x USB 3.0 Type-A, 2x Gigabit Ethernet, 1 x eSATA Voor: 1x USB 3.0; Achter: 3x USB 3.0, 2x eSata, 4x Gigabit Ethernet, 1x PCIe Slot (1x Gen 3 x8, black, x4 link) Wi-Fi USB-adapter support Y Y Raid-niveaus 0,1,5,5+, 6,10, 50, 60, JBOD, Single Disk (sommige alleen met expansiemodule) 0,1,5,6,10, SHR, JBOD, Single Disk Global Hot Spares Y, met expansiemodule Y SSD M.2 cache? N O, via Synology M2D18 M.2 SSD-adapterkaart Meerdere volumes op zelfde NAS? Y Y Hot swapping van harde schijven? Y Y Online RAID niveau migratie Y Y Online volume-uitbreiding met grotere hdd's Y Y Online volume-uitbreiding door hdd toe te voegen Y Y Intern bestandssysteem EXT4 of BTRFS (getest met btrfs) EXT4 of BTRFS (getest met btrfs) Extern bestandssysteem BTRFS,EXT3, EXT4, FAT, NTFS, HFS+, (alleen lezen, max. 2TB volume), optioneel exFAT (kost: $3,99 per account en per nas) BTRFS,EXT3, EXT4, FAT, NTFS, HFS+, (alleen lezen, max. 2TB volume), optioneel exFAT (kost: $3,99 per account en per nas) Hardwarematige encryptie? Y, AES-256 Y, AES-256 Cloud-beheer en -toegang? Y Y Mobiele app(s)? Y Y Ondersteuning voor openbare clouddiensten? Y Y Beveiligde, eenvoudige toegang op afstand via eigen clouddienst en/opf ddns? Y Y Geïntegreerde antivirus? Y Y iSCSI-ondersteuning? Y Y UPnP Media Server Y Y DNLA Media Server Y Y iTunes Server (DAAP) Y Y Torrent Server Y Y Camerabewakingsserver Y Y Gemeten lawaai tijdens gemiddelde werking (met ssd, op 30cm afstand) 40,1 dB(A) 41 dB(A) Gemeten verbruik NAS met WoL actief 0,19 W 0,11 W Gemeten verbruik NAS gemiddeld 29,04 W 24,54 W Gemiddelde gewogen algemene werksnelheid alle naspt-resultaten (MB/s) 131,3 148,2 Gemiddelde gewogen multimedia-snelheid (naspt-testen voor video afspelen en opnemen) (MB/s) 41,4 62,3 Gemiddelde gewogen kantoorsnelheid (naspt-testen voor aanmaken inhoud en kantoorproductiviteit) (MB/s) 19,5 20,8 Gemiddelde gewogen kopieersnelheid (naspt kopieertesten) (MB/s) 70,4 65

Conclusie

De Synology DiskStation DS718+ is een kleine, capabele tafel-NAS met uitbreidingsmogelijkheden via een eSATA-poort. De prestaties zijn goed. Goedkoop is deze nas evenwel niet, vooral niet als je kijkt naar de kostprijs per beschikbare TB. Maar dat ligt natuurlijk aan het feit dat er maar twee schijfsleuven beschikbaar zijn. De prijs per TB opslagcapaciteit daalt uiteraard als je een Synology DX517-expansiechassis en extra schijven toevoegt, tot een maximum van zeven schijven. Die flexibele schaalbaarheid is dan weer een pluspunt.

Prijs: 439 euro zonder schijven. DX517 expansiemodule: 489 euro zonder schijven.

Bron: www.diskidee.be