Storytel, de van oorsprong Zweedse dienst die je voornamelijk kent van zijn luisterboeken, bracht deze zomer een e-reader uit. Het toestel combineert geluid met de mogelijkheid om e-books te lezen. Een 'all-in one' toestel om in je vakantietas te stoppen? Wij testten het enkele weken uit.

Als we eerlijk zijn is de technologie van e-readers in de voorbije tien jaar niet geweldig hard veranderd. De Storytel Reader is dan ook licht in de hand. De compacte reader (20 bij 20 cm) weegt met zijn tweehonderd gram een pak minder dan ongeveer elk boek dat niet voor kleuters werd gemaakt. Door het e-ink scherm gaat het ook best lang mee: tijdens de maand dat we hem testten hebben we hem een drietal keer moeten opladen. Reken dus op een weekje batterijleven bij vrij intensief lezen.

Digitaal versus papier

De Storytel Reader heeft - zoals je kan verwachten - veel van de voordelen van e-readers. Zo kan je een hele boekenplank aan digitale boeken downloaden en met je meenemen op een licht toestel. De Reader houdt ook netjes je bladwijzers voor je bij, en je kan de helderheid van het scherm aanpassen om bijvoorbeeld bij valavond nog even je hoofdstuk (of meerdere hoofdstukken) uit te lezen.

Daar komt bij dat je met de e-reader van Storytel dus ook luisterboeken kunt downloaden en beluisteren. Beide formaten passen alvast op de reader, die een intern geheugen van 8 GB meekreeg, en je kan die in een bundel kopen met een Sennheiser HD 450BT draadloze oortelefoon om je van goed geluid en de nodige geluidsdemping te verzekeren. De Storytel Reader is overigens wel gewoon uitgerust met zowel Bluetooth als een audiojack, om hem aan eender welke luidspreker of hoofdtelefoon te hangen. Een interne luidspreker is er niet.

Synchroonlezen

De combinatie van e-books en luisterboeken is misschien een gek beestje maar zorgt wel voor een van de leukere extra's aan dit toestel: Storytel houdt je bladwijzers voor je bij en synchroniseert die ook netjes voor je. Het is dus mogelijk om op je smartphone onderweg naar huis drie hoofdstukken van Neil Gaiman's 'Norse Mythology' te luisteren, en thuis de Reader op te pakken en bij hoofdstuk vier te starten terwijl die smartphone opgeladen wordt.

Voor de paar boeken waarvan zowel e-books als audioboeken op Storytel staan, zoals de pijnlijk relevante 'Mocro maffia' van Wouter Laumans en Marijn Schrijver, kan je nog verder gaan en een paar hoofdstukken lezen, om dan de audioversie op te pikken waar je in de e-book gebleven was. Je account en de daarbij horende bladwijzers worden op meerdere toestellen bijgehouden.

De olifant in de kamer

De e-reader is een vrij makkelijk toestel in gebruik. Je laadt hem op en verbindt met je lokale wifi-netwerk om in te loggen op je Storytel-account. Vandaaruit kan je boeken in je digitale boekenplank downloaden. Het is in principe ook mogelijk om gratis e-books op de Reader te zetten, al zal je die ook eerst moeten uploaden op je Storytel-account op het internet.

En daar komt meteen ook de olifant in de kamer boven: de Storytel Reader is volledig dichtgetimmerd. Wanneer je account verloopt, heb je eigenlijk een presse-papier van tweehonderd gram in handen, die nog te licht is om effectief papier op zijn plaats te houden. Dat is een stevige caveat, zeker als je weet dat zo'n Storytel-abonnement een 13 euro per maand kost voor de basisversie. Het toestel is er dus vooral voor gebruikers en gezinnen die al verknocht zijn aan hun Storytel-abonnement. Wie zijn boeken van meerdere platformen wil halen, is beter af met een meer 'open' toestel.

Bibliotheek

Dat is spijtig, want qua hardware valt er weinig op deze Reader aan te merken. De Storytel-dienst zelf is nog het onderdeel waar we de meeste minpunten vinden. Je kent Storytel namelijk niet voor niets om zijn luisterboeken. Dat is waar de voorbije paar jaar de focus lag, en wie door de beschikbare boeken snuistert zal ook een pak meer luisterboeken vinden dan e-books. Een voorbeeld: de nochtans bijzonder populaire 'Zeven Zussen'-serie van Lucinda Riley vind je netjes in meerdere talen als luisterboek op Storytel, maar kan je niet als e-book lezen. Ook niet in het Engels, een taal die vaak een wat groter aanbod literatuur heeft.

Daar kan natuurlijk altijd nog verandering in komen. Vlaanderen is nog maar de vijfde markt waar de Reader gelanceerd wordt en we willen Storytel best de tijd gunnen om hun aanbod uit te breiden. Maar voor wie echt graag leest, en zich daar deze Reader voor aanschaft, kan dat momenteel wat zuur overkomen.

De Storytel Reader vind je bij Coolblue voor 129 euro, en je krijgt er twee maanden gratis bij op je Storytel-account.

