Review: tafel-nas met long-term support

Deze zwarte dual-core Intel Atom-gebaseerde nas met ruimte voor vier schijven is zowel leeg als gevuld verkrijgbaar.

Indien je ze gevuld koopt, zijn de beschikbare capaciteiten 12, 16 en 24 TB, met naar keuze desktop- of enterprise-drives. 48 TB is maximaal mogelijk als je hem zelf vult met 12 TB hdd's.

Wij testten het lege model RN42400.

Kenmerken

Netgear zegt dat deze nas geschikt is voor maximaal veertig gebruikers.

Zoals steeds bij Netgear is de bouwkwaliteit uitstekend: tot en met de sledes is alles gemaakt van stevig metaal.

De klep heeft een tweeregelig led-scherm met statusinformate (onder andere het ip-nummer) en vijf grote druktoetsen in cursorformatie.

De nas een ip-adres toewijzen in je netwerk kan voortaan ook via ReadyCLOUD en een webbrowser.

Het programma RAIDAR kan uiteraard ook nog worden gebruikt, maar alleen op een Mac of PC.

Schijven installeren kan zonder schroeven, behalve als het 2,5-inch exemplaren zijn.

Verse schijven worden standaard en zonder dat je dit vooraf kiest geformatteerd in Netgear's x-raid2 met automatische expansie en vergroting van volumes naarmate je schijven bijsteekt of kleinere vervangt door grote.

Als bestandssysteem wordt standaard btrfs gebruikt, met zijn verbeterde veiligheidsvoorzieningen zoals een antibitrot-functie en automatische momentopnamen ('snapshots').

Geen enkele ReadyNAS-app is vooraf geactiveerd: wat je nodig hebt, installeer je à la carte.

Alle informatie over de ReadyNAS RN424 vind je op de website van Netgear.

Beheer

Netgear richt zich met zijn nas'en vooral op de zakelijke markt. Het Linux-gebaseerde ReadyNAS-besturingssysteem oogt daardoor wat klassieker dan bij sommige andere fabrikanten.

De mogelijkheden zijn echter even uitgebreid, zo niet uitgebreider. Dat geldt ook voor het aanbod aan apart te installeren apps.

ReadyNAS biedt niet alleen functies die nuttig zijn voor thuiswerkers, zoals streaming, geautomatiseerde back-ups, synchronisatie in twee richtingen van gegevens met externe clouddiensten en een gebruiksvriendelijke persoonlijke cloud (ReadyCLOUD).

Het heeft zeer uitgebreide zakelijke functies. Zo is de ondersteuning voor virtualisatie en iscsi uitstekend. Deze nas is trouwens Vmware vSphere ESXi 6.0 gecertificeerd.

Nieuw is dat de firmware voortaan in drie varianten beschikbaar is: 'long-term support', 'stable' en 'bèta'. De gebruiker kiest zelf de te installeren variant. Het feit dat je lang ondersteunde firmware kan installeren, is zeker in een bedrijfsomgeving extra interessant.

Meer informatie over ReadyNAS OS vind je in dit artikel.

Prestaties

Naargelang de toepassing varieert de doorvoersnelheid (gemeten met Intel NASPT en ssd's) tussen de 12,1 MB/s voor het kopiëren van directory's naar de nas tot 228,4 MB/s voor het opnemen van video. Kopiëren van bestanden gebeurt aan 156,34 MB/s. Dat zijn behoorlijk goede prestaties.

Conclusie

De Netgear ReadyNAS RN424 is stevig gebouwd, biedt veel zakelijke functies en presteert goed. Dit is misschien niet de allergoedkoopste nas, maar wel een van de meer betrouwbare, mede dankzij de lang ondersteunde firmware en de lange garantieperiode van vijf jaar

Prijs: 536 euro zonder schijven

Bron: www.diskidee.be