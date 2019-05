4 star star star star star

We testen twee mediastreames van Google, de Chromecast derde generatie met Full HD video en de Chromecast Ultra met 4K video.

De Chromecast Ultra is Google's 4K-mediastreamer. Behalve 4K-ondersteuning met HDR- en Dolby Vision-beeldverbetering biedt het apparaat niet méér dan de half zo dure, uiterlijk vrijwel identieke 2K-variant Chromecast V3, ook wel Chromecast derde generatie (2018) genoemd.

Chromecast V3 uit 2018 is vrijwel identiek aan V2 uit 2015, maar heeft een iets snellere processor. Volgens Google is de nieuwe versie vijftien procent sneller dan de vorige.

In België vind je momenteel in de Google-winkel uitsluitend de Chromecast V3. De Chromecast Ultra is bij ons officieel niet verkrijgbaar. Maar je vindt deze 4K-streamer van Google wel in zowat alle (online) mediawinkels.

Wat we hier schrijven geldt dus ook voor die goedkopere V3-versie die beperkt is tot 1080p@60Hz video tegenover 2160p@60 Hz voor de Ultra.

Uiteraard kan de Ultra ook gebruikt worden op een Full HD tv: als je van plan bent om ooit een 4K-tv aan te schaffen is het mogelijk interessant om nu al de dubbel zo dure Ultra-variant te kiezen.

Kenmerken

Je sluit de Chromecast via HDMI aan op een tv. De V3 ondersteunt resoluties tot 1080p@60fps en kan zijn voeding meestal wel betrekken van een vrije USB-poort op de tv, al wordt ook een 1A USB-voeding meegeleverd.

De Ultra ondersteunt resoluties tot 2160p@60fps, wat meer stroom vergt, reden waarom de meegeleverde externe voeding altijd moet worden gebruikt. Een USB-poort van de tv levert meestal niet voldoende stroom (al zijn er uitzonderingen). Sowieso heb je de USB-voeding nodig als je de Chromecast Ultra met een ethernet-aansluiting wil gebruiken. Dat kan soms nodig zijn als het draadloze netwerk onvoldoende krachtig is om 4K video te streamen.

Die ethernet-aansluiting zit niet op de kleine ronde Chromecast zelf, maar is geïntegreerd in de externe usb-voeding.

Beide Chromecasts gebruiken overigens de twee wifi-frequenties 2,4 en 5 GHz.

Met behulp van de flexibele hdmi-kabel, die magnetisch vastklikt op de achterkant, sluit je de Chromecast Ultra eenvoudig aan op een tv of projector. De Chromecast V3 heeft die magnetische bevestiging niet meer, en bengelt gewoon los aan de kabel. (De V2 uit 2015 had nog wel een magnetisch plaatje.)

Ingebruikname

Een duidelijk instructiescherm op je tv vertelt je wat te doen om de dongle te configureren: de Google Home-app voor Android en iOS gebruiken.

Eens de Chromecast in het netwerk is gevonden, verschijnt op de tv een code zodat je weet dat je met de juiste streamer verbonden bent (want je kan perfect meerdere van deze dongles door elkaar gebruiken).

Daarna geef je de Chromecast een naam, configureert het netwerk en kiest een Google-account.

Is er een firmware-update dan wordt die vervolgens automatisch opgehaald en geïnstalleerd. Dit duurt een viertal minuten.

Werking

De Chromecast heeft geen eigen interface, maar bedien je volledig op je mobiel apparaat met de Google Home app en met de deelknop die je in zowat alle Android- en iOS-apps aantreft. Daarmee stuur je media (audio, video, foto) naar je tv: gewoon op het Cast-pictogram tikken in een compatibele app zoals Google Play, Netflix, Spotify, Tunein Radio, Youtube etc.

De Chromecast haalt alles daarna zelf binnen en belast dus niet de accu van je mobiel. Die kan je zelfs uitschakelen als je wil.

Wel gebruik je je mobiel als afstandsbediening om bijvoorbeeld media te pauzeren. Dat kan evenwel ook via stembesturing met Google Home.

Praktijk

De Chromecast is meer dan een audio-, foto- en video-caster/streamer. De recentste versie van Chrome (zowel de webbrowser als het OS) ondersteunen niet alleen het casten van websites, maar ook van de volledige computer-desktop van zowel Apple Mac OS X, Chrome OS als Windows.

Als je meer dan één scherm hebt, kies je zelf welke desktop je via Chromecast naar een extern scherm zendt.

Ook kan je het scherm van je Android-mobiel draadloos naar een groter scherm zenden.

Visueel werkt dit uitstekend, maar er zit wel een zekere vertraging op de muisbewegingen en toetsenbordinvoer.

Google Presentaties kan je eveneens naar een groter scherm casten, zodat je deze compacte dongle ook voor het geven van presentaties kan gebruiken.

Als je buitenlandse media-inhoud bekijkt via een VPN of DNS proxy dien je er wel rekening mee te houden dat beide Chromecasts altijd de DNS-servers van Google zelf gebruiken, welke ook de instelling is van het netwerk. Het afspelen van inhoud via VPN of DNS proxy werkt alleen als je statische routes configureert in je router, waarbij de Google-dns-servers gerouteerd worden naar de dns-servers van de proxy.

Conclusie

Beide Chromecasts zijn compact en eenvoudig te installeren. De 2K versie is zeer betaalbaar, terwijl de 4K versie weinig méér biedt dan een hogere resolutie voor dubbel zoveel geld. Het zijn eigenzinnige streamers zonder eigen interface: je hebt dus steeds een extern apparaat nodig om inhoud te kunnen starten en de stream te bedienen. Niet alle apps ondersteunen dit, al is dat wel het geval voor zowat alle populaire apps (maar bijvoorbeeld niet Amazon Video). Bij het casten van desktops merkten we soms een kleine invoervertraging.

Prijs: 39 euro (V3), 79,90 euro (Ultra)

Bron: www.diskidee.be