Review: uitstekend presterende compacte smartphone

Huawei laat in zijn marketing uitschijnen dat de P20 de compactere versie is van de eerder geteste P20 Pro. Ook bij dit kleinere en goedkopere model zet Huawei vooral in op de camera met AI-functies, ontwikkeld in samenwerking met Leica. Maar laat nu net de camera het belangrijkste verschil zijn tussen de P20 en zijn grote broer P20 Pro.

Design en uitrusting

Het design van de P20 is vrijwel identiek aan dat van de P20 Pro. De P20 is iets kleiner en lichter dan de P20 Pro, hoewel hij met zijn gewicht van 162 gram toch nog vrij zwaar is in vergelijking met andere 5,8-inch smartphones.

Het scherm is dus kleiner, maar heeft dezelfde resolutie als de P20 Pro. Dat vertaalt zich in een iets hogere pixeldichtheid (429 ppi tegenover 408 ppi). Dat verschil in scherpte zie je in de praktijk nauwelijks.

De P20 heeft wel een klassiek tft ips lcd-aanraakscherm en dus geen Amoled-scherm zoals zijn grotere broer. In de praktijk is het kwaliteitsverschil niet zo groot en vooral een kwestie van smaak (vooral dan voor wat betreft de kleurweergave en de helderheid, die bij Amoled iets beter lijkt).

Processor en opslagruimte zijn identiek. Van de 128 GB resteert vlak na de ingebruikname nog 115 GB. Dit kan je wel niet uitbreiden: er passen twee sim-kaarten in de P20, maar geen microsd-kaart.

De P20 heeft iets minder ram (4 GB) en een iets kleinere accu (3500 mAh tegenover 4000 mAh voor de P20 Pro).

Net zoals de P20 Pro heeft de P20 geen analoge 3,5 mm audio-uitgang, maar een usb-naar-3,5 mm audio-adapter is meegeleverd, samen met digitale oortjes met een usb-audioaansluiting. Als je via usb naar muziek luistert dan wordt tot 32-bit/384 kHz hi-res audio ondersteund. Hi-res audio kan je ook draadloos streamen via de Bluetooth-profielen APTX, APTX HD, LDAC en HWA.

De infraroodsensor van de P20 Pro ontbreekt bij de P20.

Alle verdere details over de P20 Android 8.1.1-smartphone vind je op de website van Huawei.

Camera

Het belangrijkste verschil tussen de P20 en de P20 Pro betreft de camera. Waar grote broer achteraan drie hoofdcamera's heeft, zijn er dit bij de P20 twee, net zoals bij de oudere topmodellen van Huawei. Die beide camera's hebben bovendien een lagere resolutie dan bij de grote broer.

Op gespecialiseerde websites scoort de camera van de P20 goed, dichtbij die van de P20 Pro. De DXOMark van de camera van de P20 is bijvoorbeeld 102, tegenover 109 voor die van de P20 Pro. Dat is de tweede hoogste DXOMark-score voor fotografie, vóór de Samsung S9 Plus die derde staat in de DXOMark-ranking.

Voor video scoort de P20 in DXOMark een derde plaats, na de P20 Pro en de Google Pixel 2.

Conclusie is dat de camera van de P20 weliswaar op papier minder krachtig is dan die van de P20 Pro, maar dat je er in de praktijk behoorlijk goede foto's en video's mee maakt.

De selfiecamera vooraan heeft dezelfde resolutie als bij de P20 Pro, namelijk 24 megapixels.

De camera-app is dezelfde als bij de P20 Pro en heeft dus ook AI-functies die de Neural Network Processing Unit (NPU) in de Kirin 970 soc gebruiken. Allerlei scènes worden automatisch herkend en de camera-instellingen automatisch aangepast.

Prestaties

De P20 presteert bijna even goed als de P20 Pro in de benchmarks; het verschil tussen beide is vooral te verklaren door de grotere hoeveelheid ram van de P20 Pro. Beide Huawei's moeten toptelefoons met Qualcomm-socs wel laten voorgaan in de grafische benchmarks. Maar het verschil is niet dramatisch.

Merk Huawei Huawei Samsung HTC Type P20 Pro (128GB) P20 (128GB) Galaxy S9+ (64GB) U12+ (64GB) Futuremark 3DMark Ice Storm Unlimited 1.1 (OpenGL ES 2.0 720p) Ice Storm Unlimited score MAX MAX 7738 MAX graphics score max MAX 7037 MAX physics score (cpu) max MAX 11880 MAX Futuremark 3DMark SlingShot (OpenGL ES 3.0) Slingshot Score 3341 3423 3507 6120 graphics score 3478 3655 3955 8074 physics score (cpu) 2935 2802 2512 3314 Futuremark 3DMark SlingShot Extreme (OpenGL ES 3.1) Slingshot Extreme Score 3029 3006 3312 3841 graphics score 3059 3061 3655 3991 physics score (cpu) 2928 2829 2494 3393 Futuremark PCMark Android Work 2.0 Work 2.0 Performance Score 7115 6378 5361 8532 Web Browsing 2.0 Score 7288 6017 5217 7982 Video Editing Score 5326 5321 5282 5994 Writing 2.0 Score 6500 5798 4835 8187 Photo Editing 2.0 Score 13333 10702 6386 16959 Data Manipulation Score 5420 5312 5205 6805 Futuremark PCMark Android Computer Vision Computer Vision Score 3295 3472 2379 5572 TensorFlow score 408,3 377,2 914,1 172,6 Zxing score 48,09 45,27 65 30,73 Tesseract score 1422,5 1398,5 1221,5 1089,75 Futuremark PCMark Android Storage Storage Score 12984 15746 5581 4359 Internal seq. read MB/s 669,28 705,84 683,83 575 Internal random read MB/s 33 32,58 14,85 17 Internal seq. write MB/s 182,1 188,04 154,15 125 Internal random write MB/s 46,02 65,95 1,42 2 External seq. read MB/s 614,12 682,46 537,49 545 External random read MB/s 29,5 32,87 14,85 13 External seq. write MB/s 179,88 187,75 160,35 128 External random write MB/s 44,79 63,81 1,44 2 SQLite read iops 2179 3502 3924 5082 SQLite update iops 1000 1000 1000 94 SQLite insert iops 333 666 90 67 SQLite delete iops 1000 1000 133 104 Futuremark PCMark Android Work 2.0 battery life Autonomie 'worst case', 50% schermhelderheid, wifi aan (minuten) 665 579 588 413 Gewogen scores (op 100) Gewogen benchmarkscore 87 85 65 72 Subjectieve score 89 84 90 89 Functionaliteitsscore 79 76 98 84 Gewogen eindscores Prestatiescore (op 100) 83 80 84 80 Prijsprestatiescore (op 100) 63 62 66 63

Conclusie

De Huawei P20 is erg compact voor een smartphone met een 5,8-inch scherm. Hij is bijna even krachtig als de duurdere en grotere P20 Pro, maar heeft een minder geavanceerde camera, die volgens gespecialiseerde fotografiesites echter niet dramatisch slechter scoort en één van de betere smartphonecamera's van het moment is.

Prijs: 599 euro (hier en daar al gezien voor 549 euro)

