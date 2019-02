Review: usb-geheugen met sterke beveiliging

De Kingston IronKey D300S USB is FIPS 140-2 Level 3 gecertificeerd. FIPS 140-2 is een Amerikaanse beveiligingsstandaard, waarvan Level 3 het op één na hoogste niveau is.

Dit geheugenstaafje is dus niet alleen hardwarematig geëncrypteerd met vrijwel onkraakbare aes-256 versleuteling (in XTS-modus), maar het van een zinklegering vervaardigde omhulsel is ook fysiek bestand tegen geknoei, waarbij de Critcial Security Parameters (CSP) extra fysiek beveiligd zijn. Als er geknoeid is met het staafje, dan zal dat altijd op de een of andere manier zichtbaar zijn.

Extra beveiliging

Kingston voegde extra beveiligingen toe. Zo heeft elke IronKey D300S USB een uniek serienummer, dat ook in de vorm van een barcode op het staafje zelf is geprint. Netwerkbeheerder kunnen op die manier elke IronKey identificeren zonder dat ze het staafje hoeven aan te sluiten.

Verder voegt Kingston een virtueel toetsenbord toe. Gebruikers kunnen het wachtwoord invoeren met muisklikken in plaats van met een toetsenbord. Dat bemoeilijkt het hacken van de beveiliging via het opslaan van toetsaanslagen of keylogging.

De firmware is getekend met een certificaat en bestand tegen BadUSB-hacking.

De stick formatteert zichzelf automatisch na tien ongeldige inlogpogingen. Ze werpt zichzelf verder automatisch uit wanneer ze een tijd niet wordt gebruikt.

De IronKey D300S zal binnenkort ook verkrijgbaar zijn in een zogenaamde Managed-versie (D300SM). Om die te gebruiken heb je Ironkey EMS- of Safeconsole by Datalocker-beveiligingssoftware nodig. Dit is interessant in omgevingen waar honderden of duizenden van deze beveiligde geheugenstaafjes in gebruik zijn. Men kan ze dan eenvoudig centraal beheren.

Kenmerken

De matzwarte Ironkey D300S heeft dezelfde omvang als een flinke mannenduim. Aan de bovenkant is er een kleine uitsparing waarmee je het staafje bijvoorbeeld aan een sleutelbos kan bevestigen.

De USB-poort aan de andere kant is beveiligd met een dop, die niet fysiek aan de rest van het staafje is bevestigd maar wel stevig genoeg vastzit zodat je hem onderweg niet verliest.

Het staafje is waterdicht volgens de IEC 60529 IPX8 specificatie. Dat betekent onder andere een waterdichtheid tot 1,2 meter.

De usb-poort voldoet aan USB 3.1 Gen 1. De door ons geteste versie met een capaciteit van 64 GB (IKD300S/64GB) heeft een maximale opgegeven leessnelheid van 250 MB/s en schrijfsnelheid van 85 MB/s. De versie van 128 GB heeft dezelfde snelheid. De varianten met mindere capaciteiten zijn iets trager (naar keuze nog verkrijgbaar in 4, 8 en 32 GB).

De IronKey D300S is compatibel met Linux 2.6.x, Windows 7 SP1 en Mac OS 10.11.x of hoger.

Praktijk

We testten de IronKey D300S met de recentste versie van Windows 10. Afhankelijk van de configuratie van het besturingssysteem start de intialisatiesoftware IronKey Control Panel automatisch of handmatig op.

Kies je taal, maar Nederlands is helaas niet van de partij. Aanvaard de licentievoorwaarden en vul dan een wachtwoord in, waarbij je ook een hint kunt invoeren waarmee je achteraf je wachtwoord eventueel kan terugvinden.

Het gekozen wachtwoord dient tussen de acht en zestien tekens te bevatten, met kleine en hoofdletters, leestekens en cijfers (minstens drie van deze vier).

Vul vervolgens je naam, bedrijf en eventuele andere details in. Klik op Finish. Het staafje wordt nu geformatteerd. Op ons testexemplaar van 64 GB bleef nog 57,4 GB over voor eigen gebruik.

De alleen-lezenpartitie met de unlock-software en handleiding in pdf-formaat wordt standaard als 'dvd-rw station' geopend. De beschrijfbare partitie krijgt een Windows-schijfletter.

Als je het staafje insteekt, dien je het eerst te ontsluiten met het gekozen wachtwoord. Dat kan dus ook met een virtueel toetsenbord dat je met je muis bedient.

De met Parkdale (1 GB bestand, 1 MB blokken) gemeten sequentiële prestaties zijn goed: 141,7 MB/s schrijven en 275,2 MB/s lezen. De random QD32-prestaties zijn 1742,5 iops schrijven en 3410,4 iops lezen.

De Intel NASPT-benchmark kopieert gegevens van de testcomputer naar de stick aan 235,7 MB/s en van de stick naar de testcomputer aan 87,2 MB/s. In de NASPT-kantoorproductiviteit benchmark haalt het staafje 46,9 MB/s.

Conclusie

De Kingston IronKey D300S is een sterk beveiligd, compact usb-geheugen met goede prestaties.

Prijs: van ca. 81 euro voor de 4 GB variant tot 424 euro voor de 128 GB versie

Bron: www.diskidee.be