Review: usb-schijf met gelikte applicatie

De WD My Passport-serie draagbare schijven bevat zeven modellen: ssd van 256 GB tot 2 TB (al dan niet draadloos), hdd van 1 TB tot 4 TB (al dan niet draadloos), gaming-versies specifiek voor PlayStation 4 en Xbox en de door ons geteste mobiele Ultra hdd van 1 tot 4 TB.

Kenmerken

Het stijlvolle plastic kastje met usb 3.1 Gen 1 type-micro b aansluiting is half zwart en half metaalkleurig zilver of half wit en half metaalkleurig goud.

Een conversiekabel naar usb type-a wordt meegeleverd.

Intern steekt er een 2,5-inch WD Blue harde schijf in met een usb 3.0-connectie geïntegreerd in het moederbordje.

De 1 en 2 TB varianten zijn 13,5 mm dik en wegen 140 g; de 3 TB- en de geteste 4 TB-versies zijn 21,5 mm dik en wegen 250 g.

Software

De WD Discovery software voor Mac en Windows, die op het schijfje staat, bevat back-up-, beveiligings- en onderhoudsfuncties.

Het is een zeer gelikte applicatie, zeker in vergelijking wat andere merken meeleveren met hun externe harde schijven. Ze is volledig aangepast aan Windows 10 en wordt indien nodig automatisch bijgewerkt.

De app werkt ook samen met WD My Cloud Home, de cloudservice voor andere WD-opslagapparatuur zoals netwerkschijven en nas'en waarmee je gegevens centraliseert en veilig via het internet aanspreekt.

Verder kan je foto's, video's en documenten van Facebook, Instagram, Dropbox en Google Drive importeren.

Ook heeft WD een app-service met software van derden, maar in de praktijk betreft het verwijzingen naar de websites waar je Plex, Acronis True Image, Norton en andere hulpsoftware kan downloaden.

Alleen WD Backup, WD Security en WD Drive Utilities zijn gratis meegeleverd. De meeste andere vermelde apps kan men wel enkele weken of maanden gratis uitproberen.

Prestaties

We meten de lees- en schrijfsnelheid met behulp van de benchmarkprogramma's Parkdale en Intel NAS Performance Test (naspt) op een snelle Windows 10-pc met Intel Core i5-processor, 8 GB ram en Intel C220 Series usb 3.0-controller die UASP (usb attached scsi) ondersteunt voor een zo hoog mogelijke overdrachtsnelheid. Met Parkdale meten we de sequentiële en random lees- en schrijfsnelheden. Naspt voert verschillende applicatie-gerichte benchmarks uit met meer dan 30 GB aan testdata. Verder geven we punten op veertig technische criteria. In ons uiteindelijke oordeel wegen de technische kenmerken en de Parkdale-snelheid elk voor een kwart en de naspt-snelheid voor de helft door.

De WD My Passport Ultra 4TB haalt een sequentiële leessnelheid van 113 MB/s en dito schrijfsnelheid van 119 MB/s in de Parkdale-benchmark. De gemiddelde gewogen snelheid in de NASPT-benchmark is 72,3 MB/s: multimediasnelheid gemiddeld 36,7 MB/s (40% weging), kantoortoepassingen-snelheid gemiddeld 6,6 MB/s (20% weging) en kopieersnelheid gemiddeld 29 MB/s (40% weging).

Als we alles in rekening brengen, haalt deze externe schijf een performantiescore van 88/100 en een prijsperformantiescore van 81/100.

Conclusie

De WD My Passport Ultra 4TB presteert goed en is betaalbaar. Ze blinkt echter vooral uit voor wat betreft de softwareondersteuning.

Prijs: 138 euro

Bron: www.diskidee.be