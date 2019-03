Review: veel smartphone voor redelijke prijs

4 star star star star star

Motorola, een merk van Lenovo, vernieuwt zijn serie van betaalbare Android-smartphones met vier verschillende modellen moto g7. Van deze serie testen we de g7 plus, met verbeterde camera.

De moto g7-serie van Motorola bestaat uit de moto g7, het goedkoopste model (149,99 euro) dat vijftig procent sneller is dan de vorige generatie g6; de moto g7 play, een compacte gsm met 19:9 hd+-scherm die zestig procent sneller is dan de vorige generatie (149,99 euro); de eerder door ons geteste g7 power, een wat zwaardere variant met 5.000 mAh-accu (209,99 euro); en de hier geteste g7 plus, het duurste model van 299,99 euro, met verbeterde dual-camera met optische beeldstabilisatie.

Alle moto g7's draaien Android 9 'Pie' en hebben een body gemaakt van polymeerglas. Een plastic beschermhoesje dat de achterkant beschermt wordt standaard meegeleverd.

Kenmerken

De dual-sim moto g7 plus heeft een 3.000 mAh accu, die volgens Motorola tot een dag meegaat op één batterijlading. De accu kan snel worden opgeladen dankzij de ondersteuning voor 24W TurboPower, Qualcomm Quick Charge 4 en USB Power Delivery (PD) 3.0. Vijftien minuten laden geeft tot twaalf uur autonomie. De benodigde USB-C TurboPower-lader wordt meegeleverd.

De moto g7 plus is uiterlijk bijna niet te onderscheiden van de g7 power, maar de g7 plus is wel enkele millimeters smaller en dunner en enkele grammen lichter dan de g7 power. De g7 plus weegt 176 gram.

De polymeerglazen body van de moto g7 plus heeft een waterafstotende nanolaag die het apparaat beschermt tegen morsen, zweet en lichte regen.

Kloppend hart is een 1,8 GHz Qualcomm Snapdragon 636 octacore soc met Andreno 509 GPU die 4 GB RAM gebruikt. De opslagruimte is 64 GB groot, waarvan direct na de ingebruikname nog 50 GB vrij blijft voor eigen gebruik. De opslagruimte breid je uit met een microSD-geheugenkaartje van maximaal 512 GB.

Het 6,2-inch 'MaxVision' LTPS IPS lcd-beeldscherm met een beeldverhouding van 19:9 biedt Full HD-resolutie (2270 x 1080 pixels) met een beeldscherpte van 403 ppi.

De processor is krachtig genoeg om gezichtsontgrendeling te ondersteunen. Daarnaast is er op de achterzijde, onder de cameralens, ook een vingerafdruksensor.

De achtercamera met dubbele led-flitser stelt automatisch scherp met behulp van Phase Detection Auto Focus (PDAF) en maakt 4:3 foto's tot 16MP, 16:9 foto's tot 11,9MP, 19:9 foto's tot 10,1MP en video's tot 4K Ultra HD aan 30 fps. De camera heeft een extra dieptesensor met een resolutie van 5MP en optische beeldstabilisatie voor foto's (elektronische voor video's). Slow motion (1080p aan 120fps of 720p aan 240 fps) is mogelijk. De selfiecamera maakt foto's tot 12MP en video's tot 2160p aan 30 fps.

Bluetooth 5.0 LE ondersteunt de hoogwaardige aptX-codec. Ook Dolby Audio wordt ondersteund via de stereoluidsprekers. Deze smartphone heeft drie microfoons en een 3,5mm analoge hoofdtelefoonaansluiting.

De Motorola moto g7 power is verkrijgbaar in de kleuren Deep Indigo, Viva Red. Wij testten de indigo-versie.

Alle details over de Motorola moto g7 plus vind je op de website van Lenovo.

Prestaties

De moto g7 plus is iets sneller dan de g7 power. De autonomie is uiteraard niet zo goed als bij de grotere en zwaardere g7 power, maar in verhouding gaat de accu toch erg lang mee. En de g7 plus heeft natuurlijk een betere camera en betere connectiviteit dan zijn goedkoper broertje (Bluetooth 5, Wireless-AC).

Merk Motorola Motorola Type Moto g7 Plus (64GB) Moto g7 Power (64GB) Futuremark 3DMark SlingShot (OpenGL ES 3.0) Slingshot Score 1470 946 graphics score 1328 809 physics score (cpu) 2346 2310 Futuremark 3DMark SlingShot Extreme (OpenGL ES 3.1) Slingshot Extreme Score 947 518 graphics score 809 424 physics score (cpu) 2354 2292 Futuremark PCMark Android Work 2.0 Work 2.0 Performance Score 6263 6112 Web Browsing 2.0 Score 5931 6266 Video Editing Score 5034 5419 Writing 2.0 Score 6222 6718 Photo Editing 2.0 Score 10843 8026 Data Manipulation Score 4784 4661 Futuremark PCMark Android Computer Vision Computer Vision Score 3131 3375 TensorFlow score 308,1 281,4 Zxing score 50,18 43,82 Tesseract score 2107,25 2108 Futuremark PCMark Android Storage Storage Score 7768 7768 Internal seq. read MB/s 279,44 279,44 Internal random read MB/s 14,19 14,19 Internal seq. write MB/s 136,57 136,57 Internal random write MB/s 9,18 9,18 External seq. read MB/s 228,68 228,68 External random read MB/s 12,95 12,95 External seq. write MB/s 153,66 153,66 External random write MB/s 9,06 9,06 SQLite read iops 4366 4366 SQLite update iops 2000 2000 SQLite insert iops 74 74 SQLite delete iops 1000 1000 Futuremark PCMark Android Work 2.0 battery life Autonomie 'worst case', 50% schermhelderheid, wifi aan (minuten) 726 1166 Gewogen scores (op 100) Gewogen benchmarkscore 62 64 Subjectieve score 87 86 Functionaliteitsscore 69 66 Gewogen eindscores Prestatiescore (op 100) 67 68 Prijsprestatiescore (op 100) 80 73

Conclusie

Voor relatief weinig geld biedt de Motorola moto g7 plus veel smartphone: redelijke prestaties, goede camera, stevige bouwkwaliteit en een behoorlijke autonomie.

Prijs: 299 euro

